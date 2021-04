L’Inde doit intensifier ses efforts de séquençage du génome

Si effectivement l’Inde est sous le choc des souches hautement infectieuses en circulation, cela a de sérieuses implications pour les efforts de vaccination du pays.

Si la flambée de Covid-19 dans la capitale nationale, et probablement ailleurs, est en effet liée à une plus forte infectivité des souches mutantes du SRAS CoV-2 en circulation – le directeur de l’AIIMS, Randeep Guleria semble le suggérer -, il est regrettable que le gouvernement de l’Union ne le soit pas. mettre à jour le public avec des données à ce sujet. Guleria, selon un rapport du Times of India, a déclaré que les cas index, dans la deuxième vague, infectant 80 à 90% des personnes avec lesquelles ils sont entrés en contact, contre 30 à 40% dans la première vague suggèrent que les souches en circulation ont une infectiosité accrue.

Les données du Consortium indien SARS CoV-2 sur la génomique (INSACOG) – 10 laboratoires chargés d’analyser les génomes des variants en circulation en Inde – énumérant les cas de variantes au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil à partir d’un ensemble d’échantillons séquencés ont été rendues publiques pour la dernière fois par le gouvernement le 30 mars; il semblait indiquer que la prévalence des variantes du Royaume-Uni, de l’Afrique du Sud et du Brésil était faible. Le gouvernement avait par la suite déclaré qu’il n’avait à l’époque aucune preuve que l’une quelconque des variantes, y compris la variante «à double mutation», était responsable de la flambée des nouvelles infections. Cependant, de nouveaux cas quotidiens dépassant le pic de l’année dernière beaucoup plus rapidement qu’il n’en fallait pour y arriver à ce moment-là indiqueraient peut-être qu’une infectivité accrue joue un rôle important.

Si effectivement l’Inde est sous le choc des souches hautement infectieuses en circulation, cela a de graves implications pour les efforts de vaccination du pays. La souche sud-africaine semble résistante à de nombreux vaccins de premier plan – le Serum Institute of India a récemment dû rendre de l’argent au gouvernement sud-africain après que son Covishield (le vaccin AstraZeneca qu’il avait autorisé) se soit révélé inefficace contre la variante. En outre, selon un communiqué du gouvernement le 24 mars, B.1.617, ou la variante à double mutation – les deux mutations confèrent une meilleure évasion immunitaire et une infectivité accrue – a été trouvée dans 15 à 20% des échantillons du Maharashtra qui ont été analysés.

Lors du lancement de l’INSACOG en décembre 2020, le gouvernement avait annoncé que 5% de tous les échantillons positifs de chaque État seront analysés ainsi que 100% des échantillons de voyageurs internationaux testés positifs, avec effet rétrospectif (à partir du 23 novembre). Cependant, le 30 mars, le gouvernement a déclaré qu’un peu plus de 11 000 échantillons avaient été analysés, soit à peu près un dixième de l’objectif «5% provenant des États». Gardez à l’esprit que les laboratoires INSACOG, selon le document d’orientation du gouvernement, peuvent traiter jusqu’à 30000 échantillons par mois, mais selon un rapport de Down to Earth, les laboratoires étaient confrontés à des problèmes de financement et à des difficultés à obtenir les échantillons jusqu’en mars, trois mois. après l’annonce de l’INSACOG. Dans un tel contexte, il est très probable que la circulation des variantes infectieuses, et par conséquent, leur rôle dans la flambée, soit ignorée.

Avec la probabilité que les vaccins existants se révèlent inefficaces et le fait que la fatigue Covid s’est installée presque partout dans le monde après un an de lutte contre la pandémie, le gouvernement devra s’appuyer sur le “ comportement approprié pour Covid-19 ” – l’utilisation du masque , éloignement, hygiène des mains, etc. – pour vaincre les nouvelles infections. Le message destiné à sensibiliser à ce sujet devra souligner le rôle des variantes hautement infectieuses. Mais cela ne peut pas arriver si le gouvernement hésite à rendre publiques les données pertinentes. Il doit apprendre d’autres juridictions telles que le Royaume-Uni, qui dirige les efforts de séquençage à l’échelle mondiale. Sans informations diffusées de manière digestible – et sans l’effort de collecte de données sous-jacent – il y a de fortes chances que l’Inde finisse par se retrouver pire qu’avant, car la flambée des infections oblige les États et le Centre à imposer des restrictions à l’économie.

