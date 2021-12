L’Inde doit rechercher activement des ALE pour stimuler les exportations de vêtements, suggère RBI

L’Inde a traditionnellement bénéficié d’un avantage comparatif dans le secteur des textiles, y compris les vêtements, et ils constituent une part importante du panier d’exportation de l’Inde.

L’Inde doit rechercher activement des accords de libre-échange (ALE) avec les principales destinations d’exportation comme l’UE et les États-Unis pour pousser les expéditions de vêtements dans un contexte de concurrence croissante du Bangladesh et du Cambodge qui bénéficient de concessions tarifaires, a déclaré mercredi un article de la RBI.

« Cependant, au cours des dernières années, une quasi-stagnation des exportations de textiles de l’Inde, en particulier des exportations de vêtements, a été observée », a déclaré l’article dans son analyse du rôle des régimes tarifaires du pays de destination dans l’orientation des exportations de vêtements des principaux fournisseurs dont l’Inde.

L’article publié dans le RBI Bulletin indique que les exportations de vêtements de l’Inde vers l’UE, qui est le plus grand marché d’exportation de vêtements, ont stagné au cours de la dernière décennie tandis que d’autres pays comme le Bangladesh, le Vietnam et le Cambodge ont connu une croissance robuste.

Les traitements tarifaires préférentiels sous la forme de TSA (Tout sauf les armes) ont été un facteur majeur de la croissance rapide des exportations de vêtements du Bangladesh et du Cambodge, en particulier après l’assouplissement des normes d’approvisionnement en intrants en 2011.

« La croissance robuste des exportations de vêtements du Vietnam vers l’UE malgré une structure tarifaire similaire reflète certains problèmes sous-jacents auxquels sont confrontés les exportateurs de vêtements en Inde », a déclaré l’article écrit par des responsables de la RBI.

La RBI, cependant, a ajouté que les opinions exprimées dans l’article sont celles des auteurs et ne représentent pas les vues de la Reserve Bank of India.

Les États-Unis, l’UE, les Émirats arabes unis, le Canada et l’Arabie saoudite sont parmi les principaux marchés pour les vêtements indiens.

« L’Inde doit rechercher activement des accords de libre-échange avec ses principales destinations d’exportation – UE, États-Unis – pour éviter un désavantage concurrentiel auquel elle est actuellement confrontée en raison de l’accès en franchise de droits à ses concurrents », indique l’article.

Le Vietnam ayant signé un ALE avec l’UE en 2019, la concurrence ne devrait que s’intensifier pour l’Inde, a-t-il ajouté.

Selon les auteurs, le programme d’incitations liées à la production (PLI) récemment introduit pour les textiles, visant spécifiquement à stimuler la production de tissus en fibres synthétiques (MMF), de vêtements MMF et de textiles techniques, est un pas dans la bonne direction.

Les coûts de transport élevés en raison d’une plus grande étendue géographique, les coûts de transport intérieurs élevés et les principales zones de production situées à l’intérieur des terres contribuent également au coût plus élevé des exportations indiennes de vêtements par rapport aux concurrents.

Le programme de parcs PM-MITRA (Mega Integrated Textile Region and Apparel), dans le cadre duquel sept parcs textiles intégrés doivent être mis en place dans le pays, contribuera à développer la chaîne de valeur textile intégrée, selon l’article.

