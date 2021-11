L’Inde doit réglementer les crypto-monnaies dans l’intérêt des consommateurs : rapport

Un cadre réglementaire facilitant non seulement stimulera la croissance de l’écosystème cryptographique indien, mais résoudra également tout préjudice éventuel pour les consommateurs et la société dans son ensemble.

L’industrie indienne des actifs cryptographiques a connu une croissance exponentielle au cours des cinq dernières années. Plus de 15 millions d’Indiens détiennent désormais des monnaies numériques. En conséquence, selon les experts, comme tout autre actif financier, les crypto-monnaies doivent également être réglementées pour à la fois protéger le bien-être des consommateurs et promouvoir l’innovation.

Un rapport « Regulating Crypto Assets in India » du Esya Center and Observer Research Foundation indique que les actifs cryptographiques sont susceptibles de constituer la base des futures formes d’Internet. Le rapport parle du monde de la crypto-monnaie en Inde, l’un des plus dynamiques au monde, et intervient à un moment où New Delhi vise à présenter un projet de loi pour réglementer l’actif.

Le rapport souligne que les actifs cryptographiques sont non seulement susceptibles de constituer la base des futures formes d’Internet, mais que l’Inde est également bien placée pour en tirer parti en raison de son marché privé de la cryptographie en plein essor. Compte tenu de cela, les experts de l’industrie soulignent qu’il serait imprudent d’interdire les actifs cryptographiques privés, car ceux-ci peuvent entraîner une perte de revenus importante pour le gouvernement et forcer les industries naissantes à fonctionner illégalement. Au lieu de cela, le rapport préconise une approche réglementaire équilibrée qui répond aux préoccupations de stabilité fiscale, de blanchiment d’argent, de protection des investisseurs et de sécurité réglementaire tout en préservant l’innovation.

Meghna Bal, l’un des auteurs, déclare : « La plupart des formules réglementaires nécessaires pour répondre aux préoccupations politiques liées aux actifs cryptographiques, telles que la protection des investisseurs, la gestion des changes, le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale, existent déjà dans la législation financière. Ils doivent juste être adaptés pour s’adapter à un paradigme technologique émergent.

En Inde, les experts affirment que classer la crypto comme sécurité, bien ou capital pourrait entraîner des restrictions involontaires sur les investissements ou laisser des lacunes réglementaires dans des domaines politiques clés. Le rapport indique qu’un cadre cryptographique sui generis qui adopte les nuances de l’industrie de la cryptographie serait plus approprié et conforme aux tendances mondiales émergentes.

Le rapport présente également des suggestions aux législateurs sur ce qu’un cadre réglementaire de crypto devrait inclure : technologiquement neutre, favorable à l’innovation et cohérent pour exploiter pleinement le potentiel de l’Inde dans ce domaine. Entre autres choses, le cadre doit établir des définitions claires, identifier les organismes de réglementation compétents et créer des obligations KYC/anti-blanchiment, indique le rapport. Il devrait également fournir aux fournisseurs de services d’actifs cryptographiques une protection refuge contre la responsabilité des actions des investisseurs sur leur plate-forme. Le rapport souligne que cela aidera les fournisseurs de services d’actifs à innover et à faire évoluer de nouveaux produits et offres basés sur la cryptographie.

Le rapport recommande également au gouvernement d’adopter une approche de corégulation où les associations et les autorités industrielles telles que la SEBI, la RBI et le ministère des Finances partagent la responsabilité de la surveillance. Une telle approche s’inspire du livre japonais, où les autorités ont chargé les associations industrielles de faire respecter les réglementations. Le rapport recommande également d’encourager les dénonciations de l’industrie afin que les acteurs du marché de la cryptographie s’efforcent de contrôler les activités des uns et des autres.

Le rapport indique en outre qu’un tel cadre réglementaire facilitant non seulement stimulera la croissance de l’écosystème cryptographique indien, mais résoudra également tout préjudice éventuel pour les consommateurs et la société dans son ensemble.

