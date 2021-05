L’Inde effectuera une tournée au Sri Lanka en juillet pour des séries limitées; Virat Kohli, Rohit Sharma, à destination de l’Angleterre, ne fera pas partie du camp

Pour les Kohlis et Sharmas, ils n’ont pas besoin de venir du Royaume-Uni, qui a mis en place des règles de quarantaine strictes. (Image de fichier)

Le président de la BCCI, Sourav Ganguly, a déclaré dimanche que l’équipe indienne, sans les meilleurs joueurs, se rendrait au Sri Lanka en juillet pour une série bilatérale limitée.

De grands noms tels que le skipper Virat Kohli et le vice-capitaine Rohit Sharma ne feront pas partie de la tournée car ils seront engagés dans une série de tests de cinq matchs en Angleterre.

“Nous avons prévu une série de balles blanches pour l’équipe senior masculine au cours du mois de juillet où ils joueront les internationaux T20 et les ODI au Sri Lanka”, a déclaré Ganguly à PTI lors d’une interaction.

Interrogé sur la manière dont l’Inde séparerait les deux équipes, Ganguly a déclaré que ce sera une équipe différente, qui n’aura personne de l’équipe qui sera au Royaume-Uni à ce moment-là.

«Oui, ce sera une équipe de spécialistes du ballon blanc. Ce sera une équipe différente », a déclaré l’ancien capitaine indien, précisant que le conseil de cricket a également à l’esprit la préparation des habitués du ballon blanc.

Il y aura au moins 5 internationaux T20 et peut-être trois ODI au Sri Lanka.

La tournée de l’Inde en Angleterre se terminera le 14 septembre et avec le calendrier du reste de l’IPL encore à la craie, la BCCI voudrait que Shikhar Dhawan, Hardik Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Deepak Chahar, Yuzvendra Chahal soient prêts pour le match.

“Le président de la BCCI tient à ce que tous nos meilleurs joueurs soient prêts pour le match et comme l’Angleterre n’a pas de jambe blanche, le mois de juillet peut être bien utilisé”, a déclaré une source de la BCCI à PTI tout en expliquant la logique derrière la tournée.

Pour les Kohlis et Sharmas, ils n’ont pas besoin de venir du Royaume-Uni, qui a mis en place des règles de quarantaine strictes.

«Techniquement, au mois de juillet, il n’y a pas de matches officiels de l’équipe senior indienne. L’équipe de test jouera à des matchs intra-équipe.

“Il n’y a donc aucun mal à ce que les experts de la balle blanche en Inde obtiennent un temps de match et les sélecteurs peuvent également réparer les puzzles manquants dans le casse-tête de sélection.”

Cela donnera à l’équipe une chance de mener des expériences, comme si ce sera Chahal, Rahul Chahar ou Rahul Tewatia pour la pause de jambe.

la machine à sous du quilleur, si Chetan Sakariya peut être essayé comme option du bras gauche, que Devdutt Padikkal ou Shreyas Iyer soit prêt à jouer d’ici là.

Sans oublier que la carrière internationale de Prithvi Shaw pourrait prendre un coup de fouet avec ce tournoi de balle blanche, avec Suryakumar Yadav et Ishan Kishan ayant également une chance de revendiquer leurs droits.

