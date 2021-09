L’Inde, en tant que nation en démarrage, se construit sur la base de ses biens publics numériques

L’Inde possède désormais le système d’identification biométrique le plus complet au monde et est reconnue dans le monde entier pour sa couverture complète, son ingéniosité et sa exibilité.

Par Pranav Pai

L’Inde héberge le troisième plus grand écosystème de startups au monde. Au cours de la dernière décennie, la croissance constante de cet écosystème a donné lieu à 55 000 startups qui ont créé 350 milliards de dollars de valeur et emploient plus de 1,5 million de personnes. Les startups indiennes ont levé plus de 70 milliards de dollars entre 2014 et 2020, 11,5 milliards de dollars en 2020 et 10,5 milliards de dollars au cours du seul premier semestre 2021, une période chevauchant la pandémie de Covid-19. Les participants et observateurs de l’industrie ont marqué un nouveau record dans l’écosystème indien en 2020 pour la création de licornes, avec 11 startups atteignant le cap. La nouvelle année n’a connu qu’une accélération, avec 6 licornes nées en une semaine et 18 créées au premier semestre 2021, avec une attente de 25 autres établies et 70 au total d’ici la fin de l’année.

Selon “India – A Startup Nation”, un rapport de 3one4 Capital, d’ici 2025, l’Inde devrait accueillir 100 000 startups et 150 Unicorns, soutenant cumulativement 3,5 millions d’emplois et créant 1 000 milliards de dollars de valeur. Ces entreprises créent une valeur immense pour la nation et pour ceux qui y investissent, qu’il s’agisse d’investisseurs mondiaux ou nationaux . L’introduction en bourse capitale d’une startup décacorne au dernier trimestre est de bon augure pour que les marchés publics indiens participent à cette transformation et annonce une ère de participation au capital à part entière dans l’écosystème indien des startups. L’écosystème connaît une évolution aggravante depuis plus d’une décennie et repose sur des piliers tels que India Stack et les biens publics numériques (DPG), ainsi que sur des innovations en matière d’accès Internet à faible coût.

Évolution de la pile indienne

India Stack a été synthétisé pour résoudre un problème fondamental entravant l’inclusion financière : l’absence d’identifiant complet. Avec le lancement de l’Autorité d’identification unique de l’Inde en 2009, le gouvernement indien a mis en place le plus grand système d’identification à balayage unique au monde – Aadhar, un identifiant unique à 12 chiffres pour chaque résident indien lié à des données démographiques, résidentielles et biométriques. En février 2020, 90 % de la population disposait d’une carte Aadhar. L’Inde possède désormais le système d’identification biométrique le plus complet au monde et est reconnue dans le monde entier pour sa couverture complète, son ingéniosité et sa exibilité.

Avec la profonde implication des leaders de l’industrie et un engagement politique à long terme envers la mission, le système Aadhar a été conçu comme un service public multiplateforme avec des interfaces de programmation d’applications (API) pour développer des produits et des services au-dessus du système. Cette décision s’est avérée cruciale pour développer India Stack et le modèle DPG en permettant une conception modulaire interopérable.

Dans la foulée d’Aadhar est arrivé e-KYC ou Know Your Customer en 2012, permettant aux entreprises et aux banques d’effectuer numériquement la vérification KYC à l’aide de la biométrie ou de l’OTP mobile. Avec la pénétration croissante du mobile en Inde, relier le mobile et Aadhar était un autre coup de maître du système. Le dernier volet de la triade JAM (Jan Dhan – Aadhar – Mobile), Jan Dhan, a été mis en œuvre en 2014 et reste l’une des plus grandes initiatives d’inclusion financière au monde.

Le Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) a lancé une plate-forme d’accès bancaire universel, construite sur le système d’identification unique qu’Aadhar rend possible. Certaines caractéristiques cruciales de PMJDY incluent la fourniture d’un compte de base à solde zéro pour chaque ménage, une carte de débit RuPay pour les transactions en ligne et l’accès au crédit, à l’assurance, aux envois de fonds et à la retraite. Les services bancaires mobiles sont devenus disponibles même sur les téléphones de base. L’architecture JAM a démocratisé l’accès aux services financiers et l’Inde s’est lancée dans l’intégration financière. PMJDY a fourni à plus de 400 millions d’Indiens un compte bancaire accessible numériquement, dont plus de 50 % sont des femmes.

Une autre percée a été l’UPI (United Payments Interface), une nouvelle interface utilisant le protocole de service de paiement immédiat pour gérer des comptes dans n’importe quelle banque participante à tout moment de la journée. Avec UPI, pour la première fois dans le monde, l’argent peut être envoyé par un clic sur mobile d’un compte bancaire à un autre en moins de 6 secondes. UPI a été le pionnier du transfert de fonds d’un compte à l’autre au lieu de l’entrée dans le grand livre et du système de rapprochement différé que les réseaux de cartes de crédit et d’autres protocoles utilisent. Il a révolutionné les paiements numériques en Inde, a apporté de nombreux avantages aux clients, aux banques et aux commerçants, et a soutenu le système Bharat Bill Pay. L’application BHIM a démontré le cas d’utilisation de bout en bout d’UPI. Des startups telles que PayTM, PhonePe et bien d’autres ont suivi BHIM et intégré UPI et Bill Pay avec divers réseaux de technologies grand public pour créer des solutions de super-applications fintech. Le volume des transactions UPI n’a cessé d’augmenter, établissant un record en juillet 2021 à 3 milliards de transactions totalisant plus de Rs 6 000 milliards.

L’évolution d’India Stack de la résolution du problème d’identification avec Aadhar à l’ajout continu de modules interopérables pour les transactions, les opérations bancaires, les paiements de factures, la livraison de secours via DBT, etc., démontre sa valeur croissante dans la démocratisation de l’accès aux plateformes numériques.

Utilité de l’architecture DPG

Dans un pays aussi vaste et diversifié que l’Inde, l’inclusion et l’intégration financières ont été rendues possibles en utilisant des cadres technologiques réglementés et publics qui sont accessibles aux développeurs privés de manière organisée avec les cadres d’API ouvertes. Le libre accès a encouragé la concurrence et stimulé l’innovation et les investissements, offrant ainsi de la valeur aux utilisateurs finaux.

Pendant la pandémie et les blocages nationaux, India Stack a reçu une validation supplémentaire. Le gouvernement indien a fourni une aide d’urgence directement à plus de 420 millions de bénéficiaires via DBT, y compris des agriculteurs, des femmes titulaires d’un compte Jan Dhan et d’autres groupes défavorisés. Bill Pay a permis aux citoyens de payer les services publics par voie numérique. Le protocole UPI autorisait les transferts d’égal à égal à un moment où les gens ne pouvaient pas effectuer de transactions en personne. E-Sign, DigiLocker et d’autres installations ont permis à certaines entreprises de poursuivre leurs activités pendant le verrouillage. Les DPG auront d’immenses effets d’anticipation pour l’économie, en particulier dans la ligne de tendance de la reprise post-COVID-19. Le rapport du McKinsey Global Institute intitulé « Le tournant de l’Inde » conclut que « les réformes du secteur financier et la rationalisation des ressources peuvent générer 2 400 milliards de dollars en

l’investissement tout en stimulant l’esprit d’entreprise en abaissant le coût du capital pour les entreprises d’environ 3,5 points de pourcentage ».

L’Inde a lancé un nouveau système avec une approche de « la technologie pour tous ». L’interopérabilité et les architectures modulaires sont ici les éléments clés. Ceux-ci ouvrent la voie à une plus grande intégration financière avec des prêts basés sur les flux, une assistance vocale vernaculaire, une assurance personnalisée, de nouveaux véhicules de capital-risque et, finalement, une personnalisation des services en temps réel. Cela servira de paradigme pour l’inclusion numérique dans le monde entier, l’Inde servant de creuset pour le plus grand élan évolutif vers le numérique.

Alors que la première vague d’innovation de l’architecture DPG concernait l’inclusion et l’intégration financières, la conception du système interopérable, modulaire et multiplateforme peut aider à réformer de nombreux secteurs : santé, éducation, technologies et gestion du travail dans la fabrication et la construction. Les avantages de deuxième et troisième ordre du système sont énormes et limités uniquement par l’ingéniosité des moteurs d’innovation des startups.

L’Inde se transforme rapidement, habilement soutenue par la vision cohérente des dirigeants politiques pour créer une Inde numérique. Aujourd’hui, l’Inde compte 1,2 milliard de comptes Aadhar uniques, 1 milliard de comptes bancaires, 1,2 milliard de téléphones portables et 900 millions de connexions mobiles. Cela a vraiment créé une Inde interconnectée.

Cette transformation est menée par de jeunes entrepreneurs qui utilisent la technologie et l’innovation pour conduire un changement par étapes, avec le solide soutien des sources de capital les plus importantes et les plus distinguées au monde. L’interaction unique entre les DPG dirigés par l’État et la production dirigée par l’industrie a préparé l’écosystème pour une autre course record au cours de cette nouvelle décennie. Les startups indiennes saisissent cette opportunité générationnelle et accélèrent la transformation du pays en une économie plus inclusive et prospère. Un régime réglementaire stable, des flux de capitaux libéralisés, un immense écosystème de talents ont permis à l’Inde de passer au troisième écosystème de startups au monde.

(Nisha Holla, Technology Fellow, Center for Cellular and Molecular Platforms (C-CAMP) et Nruthya Madappa, Principal, 3one4 Capital ont également contribué à cet article)

Associé gérant, 3one4 Capital

