L’Inde enregistre la plus forte augmentation en une seule journée de 495 cas Omicron

Sur le nombre total de cas, le Maharashtra a le maximum à 797, suivi de Delhi à 465, Rajasthan 236, Kerala 234, Karnataka 226, Gujarat 204 et Tamil Nadu 121.

L’Inde a connu jeudi le plus grand bond en une journée de 495 cas Omicron, portant le nombre total d’infections de la nouvelle variante du coronavirus à 2 630, selon les données du ministère de la Santé de l’Union.

Pendant ce temps, 90 928 nouvelles infections à coronavirus ont été signalées, le plus élevé en plus de 200 jours, portant le nombre de cas de l’Inde à 3 51 09 286, selon les données.

Le nombre de morts a grimpé à 4 82 876 avec 325 décès, a-t-il indiqué. Le nombre de cas actifs s’élève à 2.85.401, représentant 0,81% du total des infections, a indiqué le ministère.

