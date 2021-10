L’Inde entamera des négociations pour trois autres accords de libre-échange (Piyush Goyal)

L’idée est de donner plus de puissance et de vitesse aux projets en connectant tous les départements concernés sur une seule plateforme. Le coût élevé de la logistique en Inde, à 13 % du PIB, érodait la compétitivité des exportations, avait-il déclaré.

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, a déclaré jeudi que deux autres pays et un bloc de nations avaient manifesté leur intérêt à conclure des accords commerciaux avec l’Inde, ce qui reflète les intérêts croissants des économies clés à renforcer leur engagement commercial avec New Delhi dans un monde post-Covid.

Bien que Goyal n’ait pas nommé ces économies, il a déclaré que les discussions avec elles seraient au-delà des négociations actuelles de l’Inde avec l’Australie, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis et l’UE pour des accords de libre-échange (ALE). L’intérêt a été manifesté lors de réunions bilatérales lors de la récente réunion ministérielle du G20 à Sorrente, en Italie. Goyal a tenu une quinzaine de réunions avec les ministres du Commerce de divers pays, dont la Corée du Sud, l’Afrique du Sud, les États-Unis, le Brésil, la Chine et l’UE.

Les négociations font partie de la stratégie plus large de New Delhi pour forger des ALE « justes et équilibrés » avec des économies clés et réorganiser les pactes existants pour stimuler le commerce. Cette décision a pris de l’ampleur après que l’Inde se soit retirée des pourparlers du RCEP dominés par la Chine en novembre 2019.

S’adressant aux journalistes, Goyal a également affirmé que le plan directeur national pour la « connectivité multimodale », ou PM GatiShakti, accélérera les projets d’infrastructure et réduira les retards ainsi que les dépassements de coûts grâce à une approche holistique et bien coordonnée. Cela contribuera à stimuler la croissance économique, à stimuler l’emploi et à attirer des investissements à grande échelle dans le pays. Le programme a été lancé mercredi par le Premier ministre Narendra Modi.

La nouvelle initiative est une plate-forme SIG avec jusqu’à 600 couches, capturant tous les services publics et les liens de réseau dans divers clusters économiques. Des objectifs ambitieux ont été fixés dans le cadre du plan d’ajout de capacité dans divers secteurs d’infrastructure pour 2024-25.

Le nouveau plan complétera le pipeline national d’infrastructures de Rs 111-lakh-crore et les multiples efforts visant à générer des ressources pour celui-ci, y compris le pipeline national de monétisation et l’institution de financement du développement (DFI) qui sont en train d’être opérationnalisés.

Goyal a indiqué que le programme vise à briser les silos interministériels. Au lieu d’une planification et d’une conception séparées par les départements concernés, les projets seront conçus et exécutés avec une vision commune. Minimiser les perturbations et assurer l’achèvement rapide des travaux avec un bon rapport coût-efficacité sont les principes directeurs pour le développement des infrastructures conformément au plan directeur national.

GatiShakti améliorera la compétitivité de l’Inde grâce à une infrastructure de nouvelle génération et à une connectivité multimodale transparente. Il assurera la fluidité de la circulation des biens et des personnes et améliorera le confort de vie ainsi que la conduite des affaires.

L’idée est de donner plus de puissance et de vitesse aux projets en connectant tous les départements concernés sur une seule plateforme. Les coûts logistiques élevés en Inde, à 13 % du PIB, érodaient la compétitivité des exportations, avait-il déclaré.

En ce qui concerne les accords commerciaux, l’Inde et l’Australie envisagent de conclure un accord de récolte anticipée d’ici Noël cette année et un ALE plus large d’ici la fin de 2022. De même, New Delhi et Abu Dhabi visent à conclure les négociations le plus tôt possible. en décembre 2021 et signer l’accord d’ici mars 2022 après l’achèvement des processus de ratification nécessaires. Si tout se passe comme prévu, ce serait le premier ALE à être signé par l’Inde en un peu plus d’une décennie.

Des ALE équilibrés devraient également permettre au pays d’atteindre des taux de croissance soutenus des exportations dans les années à venir. Déjà, l’Inde s’est fixé un objectif ambitieux d’exportation de marchandises de 400 milliards de dollars pour l’exercice 22, contre 291 milliards de dollars pour l’exercice 21.