L’Inde envisage un cycle d’investissement pluriannuel, les États-Unis infra pour aider ; vérifier les meilleures actions à acheter

in

Les valorisations pourraient augmenter considérablement alors que l’Inde se trouve à l’aube d’un cycle d’investissement pluriannuel. (Photo : REUTERS)

Après s’être fortement redressés depuis septembre 2020, les actions industrielles se négocient toujours à leur moyenne à long terme d’environ 22 fois les bénéfices à terme sur deux ans. Ces valorisations pourraient augmenter considérablement alors que l’Inde se trouve à l’aube d’un cycle d’investissement pluriannuel, a déclaré Bank of America dans un rapport récent. Le cycle des Capex pourrait encore bénéficier de la relance des infrastructures envisagée par les Etats-Unis. «Notre vision optimiste se reflète dans 10/16 actions sous notre couverture ayant une cote d’achat. Nous préférons l’acteur EPC : L&T, les propriétaires d’actifs : Adani Ports, NTPC, les acteurs du produit : Cummins, Bharat Electronics, Crompton, Havells, Voltas, le fournisseur de services : Concor, pour une exposition à ce thème car nous voyons des opportunités pour eux d’augmenter leurs marges/RoE / évaluations », a déclaré BofA.

Le gouvernement dirigera les dépenses d’investissement

La société de courtage pense que l’Inde pourrait être confrontée à un cycle d’investissement similaire à celui observé entre les exercices 2002-03 et 2011-12. « Nous prévoyons que 356 milliards de dollars de commandes seront attribués sur 2 ans, principalement menés par les Capex gouvernementaux (80 % des commandes). La pression du gouvernement pour accélérer les dépenses d’investissement est évidente à partir de l’allocation excédentaire de 25 milliards de dollars pour les programmes d’investissement par rapport aux réductions attendues, ainsi que de l’allocation de 27 milliards de dollars aux programmes PLI et du paiement en temps voulu aux entrepreneurs.

Bien que certains investisseurs puissent faire valoir que le financement pourrait constituer une contrainte pour le gouvernement, BofA a souligné que la détermination du gouvernement est évidente dans la tendance continue à la réduction des subventions pour pousser les dépenses d’investissement, les déficits budgétaires élevés ciblés jusqu’à l’exercice 2025-2026, la possibilité d’intensifier effet de levier pour les PSU et les entités infra du gouvernement, et le gouvernement recycle le capital en vendant des actifs d’infra d’exploitation.

Le secteur privé interviendra bientôt ; Stimulation américaine pour aider

Les analystes de BofA s’attendent en outre à ce que le secteur privé prenne le train en marche et accélère la croissance du cycle des investissements à partir de 2024 avec les PSU. Cela devrait être aidé par la relance des infrastructures aux États-Unis. Les discussions sur un stimulus infra américain d’une valeur de 1 000 milliards de dollars semblent bien progresser. Cela pourrait ouvrir des opportunités pour les acteurs des biens d’équipement tels qu’ABB India, Siemens Ltd. le soutien de leurs parents américains/européens, ont-ils déclaré.

Des actions à surveiller

–Larsen & Toubro – Objectif de cours : Rs 1 954

–Adani Ports & SEZ – Objectif de prix : Rs 874

–NTPC – Objectif de prix : Rs 136

–Cumins – Objectif de prix : Rs 900

–Bharat Electronics – Objectif de prix : Rs 184

-Crompton Greaves Consumer Electricals – Objectif de prix : 524

–Havells – Objectif de prix : Rs 1,305

–Voltas – Objectif de prix : Rs 1,114

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.