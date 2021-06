L’Inde envisage une nouvelle taxe de 2% sur toutes les crypto-monnaies achetées en dehors du pays

in

Les investisseurs indiens cherchant à acheter du Bitcoin (BTC / USD) et d’autres crypto-monnaies pourraient devoir payer environ 2% de plus s’ils les achetaient sur des bourses en dehors de l’Inde. Cela est dû à une taxe compensatoire imminente, une taxe supplémentaire qui s’applique à ces investissements et opérations. Le département des impôts indien tente maintenant de déterminer si cette taxe peut être appliquée aux actifs cryptographiques que les Indiens ont achetés en ligne sur des bourses étrangères, rapporte Economic Times, citant des informations privilégiées.

Les implications de la nouvelle taxe

Le gouvernement indien a amélioré la portée d’une taxe compensatoire à compter de cette année pour inclure les achats effectués par une personne ou une entreprise basée en Inde via une plate-forme étrangère. En pratique, il est difficile de déterminer si elle s’appliquera aux actifs numériques achetés dans une devise en raison de la formulation confuse du taux de compensation. À terme, les entreprises pourraient être contraintes d’ajouter ces 2% aux prix des crypto-monnaies, craignent les experts.

« De la façon dont la nouvelle taxe compensatoire est formulée et définie, il semble qu’elle s’appliquera également aux crypto-monnaies achetées auprès d’un échange qui n’est pas basé en Inde. La taxe est appliquée sur le prix de vente et les entreprises peuvent être tenues de l’ajouter au coût des actifs cryptographiques », a déclaré Girish Vanvari, fondateur du cabinet de conseil fiscal Transaction Square.

À l’heure actuelle, il est impossible de dire si le gouvernement peut classer les crypto-monnaies comme des biens, des matières premières ou autre chose. Il est également possible que les frais de compensation soient étendus pour inclure les frais sur les bourses étrangères qui traitent les transactions en crypto.

Très peu d’échanges de crypto-monnaie paient ce type de taxe, le cas échéant. L’augmentation potentielle de 2% n’est pas négligeable pour les commerçants et les investisseurs compte tenu de la volatilité des crypto-monnaies.

Présentation des ‘établissements permanents’

Le concept d’« établissements stables » implique une obligation de déclaration pour déterminer quel pays est autorisé à taxer les échanges et dans quelle mesure. La nouvelle taxe n’est qu’une des nombreuses initiatives législatives en Inde.

De nombreuses entreprises ont déménagé à Dubaï et à Singapour pour éviter les complications liées aux nouvelles directives juridiques. D’autres entreprises, dont un grand nombre d’échanges cryptographiques, ont formé des structures pour éviter d’avoir un établissement permanent en Inde.

