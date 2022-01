L’Inde envoie davantage de fournitures médicales en Afghanistan

L’Inde a fourni samedi 500.000 doses du vaccin Covaxin à l’Afghanistan, la deuxième tranche de l’aide humanitaire à ce pays déchiré par la guerre après sa prise de contrôle par les talibans.

L’Inde a fourni samedi 500.000 doses du vaccin Covaxin à l’Afghanistan, la deuxième tranche de l’aide humanitaire à ce pays déchiré par la guerre après sa prise de contrôle par les talibans. Le ministère des Affaires étrangères (MEA) a déclaré que l’envoi de doses de vaccins a été remis à l’hôpital Indira Gandhi de Kaboul.

Il a déclaré qu’un autre lot de 5 000 000 doses supplémentaires de vaccin serait fourni à l’Afghanistan dans les semaines à venir. Le même a été remis à l’hôpital Indira Gandhi de Kaboul », a déclaré la MEA dans un communiqué.

« Un autre lot de 5 00.000 doses supplémentaires serait fourni dans les semaines à venir », a-t-il déclaré. Le MEA a déclaré que l’Inde s’était engagée à fournir au peuple afghan une aide humanitaire composée de céréales vivrières, d’un million de doses de vaccin COVID-19 et de médicaments essentiels qui sauvent des vies.

« Dans les semaines à venir, nous entreprendrons l’approvisionnement en blé et le reste de l’assistance médicale. À cet égard, nous sommes en contact avec les agences des Nations Unies et d’autres pour finaliser les modalités de transport », a-t-il déclaré.

L’Inde a déjà annoncé qu’elle enverrait 50 000 tonnes de blé et de médicaments en Afghanistan par transport routier à travers le Pakistan. L’Inde et le Pakistan finalisent actuellement les modalités de transport des envois. L’Inde s’est engagée à fournir une aide humanitaire sans entrave à l’Afghanistan pour faire face à la crise humanitaire qui se déroule dans le pays.

L’Inde n’a pas reconnu le nouveau régime en Afghanistan et a plaidé pour la formation d’un gouvernement véritablement inclusif à Kaboul en plus d’insister sur le fait que le sol afghan ne doit pas être utilisé pour des activités terroristes contre aucun pays.

L’Inde est préoccupée par les récents développements en Afghanistan.

Il a accueilli le 10 novembre un dialogue régional sur l’Afghanistan auquel ont participé des ANE de Russie, d’Iran, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan et d’Ouzbékistan. Les pays participants se sont engagés à œuvrer pour que l’Afghanistan ne devienne pas un refuge pour le terrorisme mondial et ont appelé à la formation d’un gouvernement « ouvert et véritablement inclusif » à Kaboul avec une représentation de toutes les sections de la société afghane.

Une déclaration publiée à la fin du dialogue de sécurité régionale de Delhi sur l’Afghanistan a déclaré que le territoire afghan ne devrait pas être utilisé pour abriter, former, planifier ou financer des actes terroristes et que les responsables ont apporté un soutien ferme à un Afghanistan pacifique, sûr et stable.

