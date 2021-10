L’Inde est à la traîne des pays dans la vaccination complète de la population

Des doses supplémentaires de 23,83 crores seraient nécessaires pour administrer au moins la première dose aux adultes non vaccinés. Si les enfants sont inclus, le pays aurait besoin de 25 crores de doses supplémentaires pour ses 12 crores d’enfants.

Le pays a franchi mardi la barre des 99 crores de vaccination et atteindra bientôt le milliard de jalons. Malgré cette étape importante, la vaccination complète du pays est encore loin. L’Inde est encore bien en dessous de la moyenne mondiale en ce qui concerne le pourcentage de la population entièrement vaccinée.

Selon le Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Centre, les Émirats arabes unis sont en tête de liste avec 87,26 % de leur population entièrement vaccinée, suivis du Portugal, de Malte, de Singapour, de l’Espagne et du Qatar avec environ 80 % de sa population entièrement vaccinée.

Environ 18 pays ont vacciné 70% de leur population et 80 pays ont des performances supérieures à la moyenne. Parmi les pays asiatiques, la Chine a couvert 74,97 %, la Malaisie 71,26 % et le Cambodge 75 %.

Il y a 70 pays avec une couverture vaccinale qui oscille à 36% de sa population. Avec seulement 30 % de sa population entièrement vaccinée avec les deux doses, l’Inde se situe à des niveaux inférieurs à la moyenne.

Les trois quarts de la population ont reçu leur première dose à ce jour. Lundi, le pays a administré 99,04 crores de doses avec 70,16 crores de première dose et 28,87 crores de deuxièmes doses à ce jour.

L’Inde a commencé son programme de vaccination contre le Covid-19 le 16 janvier 2021 pour les travailleurs de la santé et à partir du 1er février, il a couvert tous les travailleurs de première ligne. La vaccination a été ouverte à tous les citoyens de plus de 60 ans le 1er mars et à tous de plus de 18 ans à partir du 1er mai 2021. Le 21 juin, la nouvelle campagne de vaccination a été lancée avec le gouvernement central fournissant des vaccins gratuitement. De 11,97 crores de vaccins administrés en juin, le gouvernement l’a doublé pour atteindre 23,6 doses de base en septembre, le taux de vaccination quotidien moyen atteignant 78,69 lakh en septembre.

Les autorités sanitaires du pays ont exprimé leur confiance pour atteindre leur objectif de vacciner tous les plus de 18 ans d’ici décembre 2021, car l’approvisionnement en vaccins n’est plus un problème. Le pays aurait besoin de 41,29 crores de doses pour vacciner tous ceux qui ont reçu leur première dose et ils devront recevoir leur deuxième dose.

