L’Inde est à l’avant-garde de l’adoption du cloud : Bikram Singh Bedi, directeur général, Google Cloud India

La pandémie de Covid-19 est devenue un accélérateur majeur pour l’adoption du cloud, les entreprises continuant d’investir dans l’infrastructure, les outils et les logiciels du cloud pour renforcer leurs opérations commerciales, a déclaré Bikram Singh Bedi, directeur général de Google Cloud India. Vétéran de l’industrie, il a créé l’activité AWS en Inde et a été à la tête de l’Inde et de l’Asie du Sud pendant six ans. Il a également occupé divers postes de direction chez IBM et Oracle. “Nous nous attendons à ce que l’infrastructure cloud se développe encore plus rapidement pour une innovation numérique rapide”, a-t-il déclaré à Sudhir Chowdhary dans une récente interview. Extraits :

Quel type de croissance Google Cloud a-t-il connu sur le marché indien ?

L’Inde est un marché crucial pour nous car c’est l’un des marchés du cloud à la croissance la plus rapide. Nos clients utilisent Google Cloud pour développer leur infrastructure et leurs opérations pour une myriade d’applications. Nous avons récemment lancé notre deuxième région cloud dans le pays. La pandémie de Covid-19 est devenue un accélérateur de l’adoption du cloud, les entreprises continuant d’investir dans l’infrastructure, les outils et les logiciels du cloud pour renforcer leurs opérations commerciales. Nous avons assisté à une augmentation massive dans divers secteurs tels que l’automatisation, la fabrication et l’éducation, ce qui ne fait que renforcer le besoin des organisations de choisir des services cloud.

Comment les entreprises indiennes bénéficieront-elles de la nouvelle région cloud ?

La région cloud de Delhi NCR est notre dixième région cloud en Asie-Pacifique et notre 26e dans le monde. Bien qu’il s’agisse d’un pas en avant important pour l’entreprise, les principaux bienfaiteurs de la région du cloud continueront d’être nos clients dans le pays. Les clients Google Cloud bénéficieront désormais d’une faible latence et de performances élevées des applications et des données basées sur le cloud. Avec trois zones de disponibilité, la zone est optimisée pour une haute disponibilité. Compute Engine, App Engine, Google Kubernetes Engine, Cloud Bigtable, Cloud Spanner et BigQuery font partie des produits clés proposés par cet ajout.

Comment l’adoption du cloud par les entreprises a-t-elle évolué en Inde ?

Il y a quelques années, le cloud computing tournait autour de la facilité d’utilisation du stockage, des serveurs et de l’exploitation plus efficace des centres de données. Aujourd’hui, il est devenu un élément essentiel pour aider les entreprises indiennes à accélérer leur processus de transformation numérique grâce à des solutions de plate-forme, d’infrastructure et de l’industrie. Les dernières prévisions de Gartner prévoient que les dépenses consacrées aux services de cloud public en Inde totaliseront 4,4 milliards de dollars d’ici la fin de 2021, soit une augmentation de 31,4 % par rapport à 2020, ce qui démontre que l’empreinte numérique du pays est en pleine expansion.

Les entreprises de toutes tailles continuent d’adopter de nouvelles applications numériques et outils de collaboration basés sur le cloud pour une communication et des processus transparents dans un environnement de travail hybride. Au cours des deux dernières années, nous avons assisté à une augmentation constante de l’adoption du cloud, Google Cloud aidant des organisations de divers secteurs, tels que les télécommunications, la radiodiffusion, le commerce électronique et les technologies financières, à passer au cloud et à numériser. En tirant parti des capacités du cloud, ces entreprises ont pu innover, créer de nouvelles pratiques commerciales, réduire les coûts et développer des expériences client transparentes.

Nous avons également vu l’écosystème se développer, les entreprises adoptant des architectures multi-cloud pour prioriser la robustesse, l’agilité et configurer leurs capacités cloud en identifiant et en utilisant des éléments personnalisés de plusieurs fournisseurs de services pour répondre à leurs besoins uniques, ce qui leur permet une flexibilité et une réponse rapide aux utilisateur final. Nous continuerons d’assister à cette trajectoire de croissance sur le marché à mesure que de plus en plus d’entreprises passeront au cloud.

Avez-vous intégré de nouveaux clients cette année ?

En juin 2021, nous avons annoncé que Google Cloud fournirait une solution de gestion du cycle de vie entièrement automatisée pour l’infrastructure 5G de Reliance Jio. Le service 5G de la société de télécommunications sera en mesure de répondre aux besoins des consommateurs grâce à notre vaste expertise et à notre innovation, et ses principales opérations de vente au détail seront également migrées vers notre infrastructure cloud. Entre autres, la technologie de Google Cloud permet à Grow de créer et de faire évoluer une infrastructure pour des millions d’utilisateurs. Roposo, fournisseur de contenu pour écran de verrouillage pour smartphone d’InMobi Group, utilise Google Cloud pour faire évoluer une plate-forme de contenu personnalisé alimentée par l’IA afin de prendre en charge plus de 120 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. Viacom18 Media s’est tourné vers Google Cloud pour réaliser le potentiel du service de streaming de vidéo à la demande numérique Voot afin d’identifier les cohortes de clients rentables et la croissance organique générée par ses décisions en matière de contenu.

Eros Now utilise Google Cloud AI et l’apprentissage automatique pour automatiser le sous-titrage d’une gamme de films et de contenus originaux, avec son investissement dans le cloud couvrant l’infrastructure, la modélisation et l’exécution des charges de travail. Parmi nos autres clients clés figurent Zeotap, GR Infrastructure et Sterlite Technologies.

Quels sont les principaux différenciateurs de Google Cloud par rapport à ses concurrents ?

La mission de Google Cloud est d’accélérer la capacité de chaque organisation à transformer numériquement et à réinventer son activité grâce à une innovation basée sur les données. Nous nous concentrons sur les six secteurs prioritaires : les services financiers, les télécommunications, les médias et le divertissement et les jeux ; commerce de détail et CPG; soins de santé et sciences de la vie ; fabrication & industriel; et le secteur public.

Notre stratégie multi-cloud offre aux entreprises la liberté d’utiliser leur cloud préféré pour chaque charge de travail tout en offrant une cohérence et un accès à une innovation continue grâce à des technologies telles que : Anthos pour l’hébergement d’applications et la gestion centralisée, Apigee pour la gestion des API, et BigQuery et Looker pour l’analyse . Nous proposons également un certain nombre de solutions nouvelles et différenciées basées sur l’IA/ML, telles que Lending Doc AI, Product discovery et Contact Center AI pour améliorer nos offres pour notre base d’utilisateurs.

