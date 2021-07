L’Inde est-elle en retard dans l’adoption des solutions de banque numérique ? Probablement pas!

Airtel Payments Bank, avec son approche numérique d’abord, est une véritable banque numérique dans le pays.

La banque numérique est le concept new-age qui offre des solutions bancaires complètes numériquement aux clients. Une banque numérique fonctionne exclusivement en ligne sans succursales physiques ni aucune interface physique entre la banque et le client. En termes simples, pour un client de banque numérique, le smartphone est la banque. C’est la réponse aux lacunes posées par une banque traditionnelle de brique et de mortier en offrant des solutions bancaires simples à la génération technophile d’aujourd’hui.

Le concept de banque numérique a déjà fait sa marque dans les économies développées de l’ouest, et les consommateurs ont adopté la banque numérique à un rythme rapide. De l’ouverture d’un compte bancaire via une application mobile aux dépenses, à l’épargne et à la gestion de l’argent, le tout en un seul endroit, les personnes à l’étranger sont déjà accrochées à la proposition de valeur offerte par les banques numériques. Ces utilisateurs vivent déjà la révolution numérique dans le secteur bancaire de manière considérable.

Pourquoi les banques numériques sont-elles meilleures ?

Ce qui fonctionne à l’avantage des clients, c’est l’interface utilisateur intuitive et le modèle à faible coût des banques numériques, qui se traduisent par un environnement riche en fonctionnalités de services et de produits avec un accès facile pour les utilisateurs. La rentabilité est en grande partie due à des systèmes technologiques robustes, à peu ou pas de coûts immobiliers et de distribution qui déplacent l’orientation opérationnelle vers les besoins des clients avant toute autre chose.

Ainsi, en ce qui concerne les utilisateurs de Digital Bank, la proposition de valeur en termes de coût, de fonctionnalités à valeur ajoutée et de sécurité des transactions est énorme. Sur la base des transactions des utilisateurs, les banques numériques offrent des informations personnalisées et, grâce à l’intelligence prédictive, proposent des produits adaptés aux besoins du client.

Existe-t-il donc de vraies banques numériques en Inde ?

Airtel Payments Bank, avec son approche numérique d’abord, est une véritable banque numérique dans le pays. Contrairement aux banques traditionnelles, qui sont de nature physique et ont été ajoutées en ligne en tant que module complémentaire, Airtel Payments Bank est une banque uniquement numérique où tous les services sont accessibles via son application Airtel Thanks.

Il offre tout ce que vous attendez de votre banque pour vous, de l’ouverture d’un compte bancaire au transfert de fonds en passant par les paiements. Et tout cela dans le confort de votre maison ou de votre bureau sans avoir à vous rendre dans une succursale. Il suffit d’un appel vidéo pour ouvrir un compte avec Airtel Payments Bank, et après cela, vous pouvez effectuer les opérations bancaires que vous aimez – transfert d’argent, recharges, paiement de factures ou achat d’assurance.

De plus, vous pouvez également obtenir des rendements plus élevés sur votre épargne que la plupart des banques traditionnelles. En tant que banque numérique, Airtel Payments Bank vise à rendre les opérations bancaires plus simples, plus pratiques et plus intuitives pour vous.

Alors, quels sont les autres avantages ?

Interface utilisateur/UX facile à utiliser : L’interface utilisateur/UX intuitive apporte le niveau de confort que les clients des banques ont toujours souhaité lorsqu’ils effectuent des opérations bancaires numériques.

Ouverture de compte bancaire facilitée: L’ensemble du processus KYC est entièrement dématérialisé, sans contact et se déroule via un appel vidéo.

Obtenez des rendements plus élevés sans période de blocage : Vous pouvez gagner des intérêts plus élevés sur votre compte d’épargne avec Airtel Payments Bank. La banque offre un taux d’intérêt annuel de 6% sur un solde entre Rs 1-2 lakhs et 2,5% jusqu’à Rs 1 lakh.

Zéro frais d’ouverture de compte et Zéro Solde: Vous n’avez aucun frais à payer pour ouvrir un compte auprès de la banque, et il n’y a pas d’exigence de solde minimum pour maintenir un compte numérique. Cela vous donne la liberté de gérer le compte exactement comme vous le souhaitez.

Récompenses123: Ce compte d’épargne numérique spécialement conçu offre des récompenses assurées sur différents types de transactions numériques tout au long de l’année. Plus vous effectuez de transactions numériques en utilisant le compte, plus vous obtenez de valeur. Il offre des remises en argent sur les achats en ligne, les paiements de factures et diverses recharges, et même lorsque vous ajoutez de l’argent à l’aide d’UPI.

Airtel Safe Pay: En plus des pratiques de sécurité standard des OTP et des mPIN, Airtel Payments Bank dispose de la fonctionnalité « Airtel Safe Pay », qui garantit qu’aucun argent ne quitte votre compte sans votre approbation explicite. Cela signifie que vous n’avez pas à vous soucier des transactions non autorisées et frauduleuses.

DigiGold: Vous pouvez acheter, conserver, offrir et vendre de l’or 24 carats de n’importe où. Cette fonctionnalité est la meilleure pour les nouveaux investisseurs en or car il n’y a pas d’exigence de valeur d’investissement minimale, et vous pouvez commencer avec aussi peu qu’une roupie.

Alors que les banques physiques sont l’option la plus populaire, les services bancaires numériques deviennent rapidement l’option de prédilection pour la population du millénaire féru de technologie dans le pays avec ses principes de commodité, de valeur et de sécurité.

L’article ci-dessus est sponsorisé par Airtel Payments Bank

