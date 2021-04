L’Inde est la plus rapide au monde à administrer plus de 14 cr doses de vaccin COVID-19: Gouv

Plus de 25 doses de vaccin lakh ont été administrées en 24 heures.

L’Inde est devenue le pays le plus rapide au monde à administrer plus de 14 crores de doses de vaccin COVID-19, en seulement 99 jours, a déclaré dimanche le ministère de la Santé de l’Union. Huit États – Maharashtra, Rajasthan, Uttar Pradesh, Gujarat, Bengale occidental, Karnataka, Madhya Pradesh et Kerala – représentent 58,83% des doses totales administrées jusqu’à présent dans le pays, a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, 14,09,16,417 doses de vaccin ont été administrées à travers le pays à travers 20,19,263 séances, a indiqué le ministère citant un rapport provisoire jusqu’à 7 heures du matin. Ceux-ci comprennent 92 90 528 agents de santé et 1 19 50 251 agents de première ligne qui ont reçu la première dose, et 59 95 634 agents de santé et 62 90 491 agents de première ligne qui ont pris la deuxième dose.

Parmi les seniors, 4,96,55,753 ont reçu la première dose et 77,19 730 la seconde. Parmi les bénéficiaires âgés de 45 à 60 ans, 4,76,83,792 ont reçu la première dose et 23,30,238 la deuxième dose. «Dans un autre développement important, l’Inde est maintenant devenue le pays le plus rapide au monde à franchir le cap des 14 crores de doses de vaccin COVID-19. L’Inde a réalisé cet exploit en seulement 99 jours », a souligné le ministère. Plus de 25 doses de vaccin lakh ont été administrées en 24 heures.

Le 24 avril, jour 99 de la campagne de vaccination, 25 36 612 doses de vaccin ont été administrées. Alors que 16,43 864 bénéficiaires ont été vaccinés au cours de 25 732 séances pour la première dose, 8 92 748 ont reçu la deuxième dose du vaccin. La campagne de vaccination dans tout le pays a été lancée le 16 janvier, les agents de santé ont été vaccinés et la vaccination des agents de première ligne a commencé à partir du 2 février.

La phase suivante de la vaccination contre le COVID-19 a débuté le 1er mars pour les personnes de plus de 60 ans et pour les personnes âgées de 45 ans et plus souffrant de troubles comorbides spécifiés. L’Inde a lancé la vaccination pour toutes les personnes âgées de plus de 45 ans à partir du 1er avril. Elle a ensuite décidé d’élargir sa campagne de vaccination en permettant à toutes les personnes de plus de 18 ans de se faire vacciner à partir du 1er mai.

