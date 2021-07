L’Inde est la première à fabriquer un vaccin Covid-19 à base d’ADN, 1 573 usines d’oxygène seront opérationnelles avant la prochaine poussée: Mansukh Mandavia

in

Mandavia a déclaré que le Centre avait alloué 15 à 20 doses de vaccin lakh à certains États

Le nouveau ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandavia, lors de la session parlementaire de la mousson, a déclaré à la Rajya Sabha que l’Inde deviendrait le premier pays à développer un vaccin Covid-19 basé sur l’ADN.

Se référant au ZyCoV-D de Zydus Cadila, le premier vaccin plasmidique à ADN Covid au monde, le ministre a déclaré que c’est avec “une grande fierté” que les scientifiques indiens seront les premiers à développer un vaccin à ADN. Le candidat vaccin a demandé l’autorisation d’utilisation d’urgence du Drug Controller General of India.

Mandaviya a en outre informé que le Serum Institute of India d’Adar Poonawalla fournit 11 à 12 crores de doses de Covishield chaque mois. Un autre candidat vaccin de Biological E mène également un essai de troisième phase du vaccin. Le vaccin arrivera sur le marché d’ici septembre-octobre avec des doses de 7,5 crore.

Répondant en outre aux accusations de l’opposition selon lesquelles les décès de Covid-19 ont été sous-déclarés, Mandaviya pour sa défense a déclaré que ce sont les États qui enregistrent les cas et enregistrent les décès liés aux complications de Covid-19, et le Centre n’a aucun rôle à jouer à cet égard. Il a en outre demandé pourquoi les États enregistrent des décès sans pénalité pour la même chose.

Interrogé sur la pénurie de vaccins, Mandavia a répondu que le Centre avait alloué 15 à 20 doses de vaccin lakh à certains États et qu’ils demandaient toujours au Centre d’augmenter le rythme de vaccination. Interrogé sur la décision du Centre d’imposer un verrouillage à l’échelle nationale l’année dernière, Mandaviya a déclaré qu’il était nécessaire de construire une infrastructure de santé adéquate où les médecins reçoivent des kits PPT, des masques N-95.

Parlant de la préparation du Centre pour la troisième vague, il a déclaré à la Chambre que 1 573 usines d’oxygène seront construites dans les hôpitaux. 316 d’entre eux ont déjà été mis en service et les autres seront opérationnels d’ici la fin août.

Le ministre du Pétrole et du Gaz naturel, Hardeep Puri, a ensuite critiqué l’opposition pour avoir répandu l’hésitation face aux vaccins pour avoir remis en question leur efficacité, en particulier les vaccins fabriqués en Inde. Il a en outre ajouté que ce n’est qu’après que les États ont échoué à se procurer eux-mêmes les vaccins que le Centre a dû prendre en charge.

Le chef de l’opposition à Rajya Sabha Mallikarjuna Kharge, a qualifié les chiffres du gouvernement, en particulier le nombre de morts de Covid-19 de 4 à 5 lakh, est « faux » et a affirmé que le nombre moyen de décès n’est rien de moins que 52,4 lakh. Il a également critiqué le gouvernement pour avoir donné peu de préavis aux gens avant le verrouillage à l’échelle nationale et pour ne pas assumer la responsabilité de la perte des moyens de subsistance des travailleurs migrants. Il a même produit des photographies de cadavres sur les rives du Gange pour remettre en question la gestion par le gouvernement de la pandémie.

Le chef du Congrès, Anand Sharma, a soulevé la question des conséquences sociales et économiques de la pandémie, du marché noir de médicaments vitaux et de la crise de la santé mentale, entre autres. Tiruchi Siva de DMK a allégué une disparité dans la distribution des vaccins. Le député de Trinamool, le Dr Santanu Sen, a remis en question la tenue d’élections en huit phases au Bengale pendant une pandémie qui fait rage. Le membre du TDP, Ravindra Kumar, a demandé au centre une indemnisation équitable pour les familles du défunt I et une politique à cet égard.

