L’Inde est le plus grand marché frontière pour notre entreprise : Manabu Yamazaki, président et chef de la direction, Canon Inde

MANABU YAMAZAKI, président et chef de la direction, Canon Inde

Avec l’évolution des demandes des consommateurs, Canon Inde a identifié diverses nouvelles opportunités commerciales sur lesquelles elle s’appuie rigoureusement, telles que les solutions d’impression à domicile, les activités médicales, les nouveaux segments de clientèle pour les appareils photo et la bureautique. « Malgré les difficultés de la pandémie, nous n’avons cessé de croître pour faire sentir notre présence dans tous les secteurs du pays et avons obtenu de meilleurs résultats que l’année dernière », a déclaré Manabu Yamazaki, président et chef de la direction de Canon Inde. « Nous voyons une immense opportunité pour Canon India de se développer potentiellement sur ce marché à un rythme rapide », a-t-il déclaré à Sudhir Chowdhary dans une récente interview. Extraits :

Quelle est votre vision pour Canon en Inde ? Comment envisagez-vous la croissance de la marque dans le pays ?

Après s’être installés dans la nouvelle normalité et comprendre les stratégies révisées, nous avons commencé l’année 2021 avec un objectif de « réinitialiser et redémarrer », en développant nos activités grâce à nos forces dans les divisions existantes et en élargissant nos horizons vers de nouvelles avenues. En termes de schéma global, l’Inde est le plus grand marché frontalier pour notre entreprise, car le pays s’attend à une croissance économique à deux chiffres après la pandémie. Par conséquent, nous voyons une immense opportunité pour Canon India de croître potentiellement à un rythme rapide. Notre vision est d’apporter des solutions spécifiques à l’Inde qui répondent aux besoins changeants des consommateurs et permettent leur croissance dans une approche plus personnalisée.

Il y a eu beaucoup d’avenues que nous avons cultivées, et dernièrement, nous avons commencé à voir beaucoup de potentiel dans les appareils d’imagerie professionnels dans l’industrie cinématographique, ce qui est une bonne chose. L’industrie du mariage est un autre segment où nous voyons un immense potentiel de croissance, surtout après l’impact qu’elle a subi après Covid-19.

De plus, les petites entreprises s’adaptant à la nouvelle réalité des opérations commerciales, elles améliorent également leurs investissements pour assurer une productivité et une rentabilité maximales. Nous les aidons avec nos solutions d’impression fiables et adaptées à leurs besoins.

Quelles opportunités commerciales potentielles ont été identifiées par Canon et quelle est votre stratégie pour les exploiter ?

Avec l’évolution des demandes des consommateurs, nous avons identifié diverses nouvelles opportunités commerciales sur lesquelles nous nous appuyons rigoureusement, telles que des solutions d’impression à domicile, des activités médicales, de nouveaux segments de clientèle pour les entreprises d’appareils photo et la bureautique. Par exemple, l’accent a été mis de plus en plus sur le secteur de la santé dans le pays, avec des investissements importants dans la technologie médicale. Ce sera une excellente occasion pour nous de poursuivre notre croissance dans notre activité d’imagerie médicale dans le domaine de l’imagerie diagnostique ophtalmologique et de l’imagerie diagnostique par rayons X. Pour notre entreprise d’appareils photo, avec l’émergence des salles de classe virtuelles, nous avons constaté une demande positive pour nos modèles compacts Canon PRO DV. De plus, nous constatons une croissance substantielle dans le segment OTT ainsi que pour notre gamme de produits cinématographiques, y compris EOS C70, les plates-formes OTT devenant les nouvelles salles de cinéma.

Quel est le mix d’activités de Canon Inde et quelles ont été ses performances ?

Avec une contribution égale des segments B2B et B2C à notre croissance, nous continuerons à considérer les opportunités commerciales pertinentes dans chaque domaine. Dans le segment des caméras, nous détenons actuellement plus de 50 % de part de marché dans la catégorie globale DILC. Nos appareils photo numériques à objectif interchangeable (appareils photo reflex numériques et appareils photo système compacts) ont maintenu la part de numéro 1 du marché mondial pendant 18 années consécutives de 2003 à 2020.

De même, dans le secteur B2B, nous avons conservé la part de marché n ° 1 sur le marché global des copieurs laser (catégorie A3/A4), selon les dernières données d’IDC pour le premier trimestre 2021. Nous voulons poursuivre cette courbe de croissance et renforcer notre présence. à travers les domaines d’activité.

Quelles sont certaines des tendances émergentes que vous prévoyez dans les entreprises d’appareils photo et d’impression ?

Ces derniers temps, les besoins des clients ont évolué et nous avons commencé à voir des tendances qui correspondent à la nouvelle norme. Par exemple, dans notre activité de caméras, il y a eu une augmentation de la demande des créateurs de contenu, des vloggers, des médias en streaming et des maisons de production OTT et la catégorie devrait croître considérablement dans les années à venir. En cette ère numérique, nous constatons également une immense portée sur les marchés de niveau II et III, en particulier de la part des créateurs de contenu régionaux. De plus, avec l’environnement de travail hybride devenant la norme, les imprimantes à réservoir d’encre compatibles Wi-Fi sont devenues l’un des éléments essentiels dans les foyers. Ce changement de mode d’utilisation a encore fait proliférer la croissance des imprimantes domestiques avec une augmentation de 15 à 20 % de la demande par rapport aux années pré-Covid.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.