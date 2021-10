L’Inde est pleinement attachée au multilatéralisme et au renforcement des Nations Unies : Amb TS Tirumurti

Représentant permanent de l’Inde auprès de l’ambassadeur des Nations Unies, TS Tirumurti. (Source de la photo : PTI)

Chaque année, le 24 octobre est célébré comme la Journée des Nations Unies. C’est à cette date que la Charte des Nations Unies a été ratifiée par un grand nombre de signataires dont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Cela a conduit à la création officielle de l’ONU en 1945. L’ONU est un centre de coordination pour les nations et a également un rôle majeur à jouer dans le maintien de la paix et de la sécurité mondiales.

Le président américain Franklin D Roosevelt avait inventé le nom « Nations Unies » qui a été utilisé pour la première fois pendant la Seconde Guerre mondiale dans la Déclaration de l’ONU le 1er janvier 1942.

À l’ONU, il existe différents organes : le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale, le Secrétariat de l’ONU, la Cour internationale de justice, le Conseil économique et social et le Conseil de tutelle.

À compter du 1er janvier 2021, pour une période de deux ans, l’Inde sera au CSNU en tant que membre non permanent.

À la veille de la Journée des Nations Unies, l’ambassadeur TS Tirumurti (représentant permanent de l’Inde auprès des Nations Unies) s’entretient avec Huma Siddiqui sur l’importance de l’ONU et de la contribution de l’Inde à l’agence.

Voici des extraits :

L’Inde a terminé plus de 9 mois de son mandat de deux ans au Conseil de sécurité. Comment voyez-vous la contribution de l’Inde dans ces 9 mois ?

Notre contribution a été assez substantielle et a été reconnue comme telle par d’autres. Notre présidence a été particulièrement importante pour de nombreuses raisons. D’une part, nous avions abordé des sujets importants comme événements phares. Le fait que le Conseil de sécurité n’ait pas seulement débattu de ces questions, mais qu’il soit également parvenu à des résultats consensuels sur ces sujets, a aidé les États Membres à faire avancer ce processus de manière significative.

L’événement de signature sur le sujet très discuté de la « sécurité maritime » a été présidé par le Premier ministre lui-même – la première fois qu’un Premier ministre indien présidait la session du Conseil de sécurité. Nous avons eu une galaxie de dignitaires de haut niveau assister à cet événement. Le résultat a été une déclaration présidentielle qui, pour la première fois, décrit le concept holistique de la sécurité maritime et inclut l’UNCLOS, la liberté de navigation, le terrorisme en mer, le trafic illégal, la piraterie, etc.

Notre présidence a renforcé les références de l’Inde sur le front du maintien de la paix, où nous sommes les plus gros contributeurs à l’ONU. Nous avons déposé la résolution sur « Protéger les soldats de la paix contre les attaques en toute impunité », qui a été coparrainée et adoptée à l’unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité. Notre contribution à la plate-forme technologique UNITE Aware de l’ONU pour les soldats de la paix ainsi que l’événement phare sur « la technologie et le maintien de la paix » ont montré à l’Inde « parler de la parole » sur le maintien de la paix. Nous avons également constamment mis l’accent sur les questions liées au terrorisme, non seulement pendant notre présidence, mais aussi tout au long des derniers mois. Vous vous souviendrez peut-être que l’Inde présidera également le Comité contre le terrorisme en 2022.

L’Afghanistan a été un autre grand sujet qui a eu lieu pendant notre présidence. Étant donné que ces développements ont eu lieu pendant notre présidence, compte tenu de nos liens étroits et historiques avec l’Afghanistan, et de notre compréhension de l’Afghanistan en tant que voisin proche, nous avons pu orienter les discussions de manière ciblée et significative. Outre les briefings que nous avons organisés au Conseil, une résolution importante a été adoptée pendant notre présidence, à savoir la résolution n° 2593, où les attentes du Conseil de sécurité vis-à-vis des talibans ont été clairement énoncées. Cette résolution continue d’être une pierre angulaire importante permettant au Conseil de sécurité d’évaluer l’évolution de la situation en Afghanistan.

L’Inde a également pesé sur plusieurs autres questions importantes au Conseil, notamment le Myanmar, l’Éthiopie, le Soudan du Sud, les questions liées à l’Afrique, le développement dans le monde arabe, etc.

Nous avons été une voix forte en faveur de l’Afrique et travaillons en étroite collaboration avec les membres africains du Conseil de sécurité, ce qu’on appelle le groupe « A3 + 1 ».

Compte tenu de la voix indépendante de l’Inde dans les relations internationales, nous avons pu servir de pont pour surmonter le fossé entre les pays au Conseil de sécurité. Notre présence a certainement été un facteur positif au Conseil.

Quelle est la pertinence de l’ONU au 21e siècle ?

L’Inde est pleinement attachée au multilatéralisme et au renforcement des Nations Unies. Cependant, il est absolument nécessaire de réformer les Nations Unies et la manière dont le multilatéralisme a fonctionné jusqu’à présent. C’est pourquoi le Premier ministre Modi a lancé un appel en faveur d’un multilatéralisme réformé, qui comprend également une réforme du Conseil de sécurité de l’ONU.

Nous sommes fermement convaincus que l’Organisation des Nations Unies, si elle a certainement un rôle important à jouer en rassemblant tous les États Membres pour relever les défis pressants de notre époque, ses organes décisionnels doivent être réformés pour refléter les réalités contemporaines du jour et devraient être plus inclusif. Par exemple, le Conseil de sécurité de l’ONU a été gelé dans un décalage temporel en 1945, alors qu’il n’y avait qu’une cinquantaine de pays. Nous avons maintenant 193 pays mais le Conseil de sécurité reste le même. L’ensemble du continent africain n’a pas de siège permanent au Conseil de sécurité. L’Amérique latine non plus. Des pays comme l’Inde ne sont toujours pas membres permanents. Ce n’est pas seulement une situation intenable, mais l’ONU elle-même et sa réponse doivent s’attaquer aux problèmes mondiaux de manière significative.

Par conséquent, s’il est important de reconnaître les lacunes de l’ONU, il est tout aussi important de reconnaître le rôle important qu’elle a joué et continue de jouer dans le multilatéralisme et de travailler avec d’autres pays pour le rendre encore plus pertinent au 21e siècle.

Comment la technologie peut-elle changer la donne dans le maintien de la paix de l’ONU ?

Les Casques bleus des Nations Unies opèrent dans divers contextes difficiles, impliquant des groupes armés, des acteurs non étatiques ainsi que des terroristes. Les menaces sont devenues plus complexes et les armes entre les mains de ces groupes sont devenues de plus en plus sophistiquées. Il nous incombe donc de veiller à ce que les soldats de la paix soient adéquatement équipés pour relever ces défis. C’est ici que nous pensons qu’au 21e siècle, le maintien de la paix doit être ancré dans un solide écosystème de technologie et d’innovation qui peut faciliter les opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans la mise en œuvre de leurs mandats dans des environnements complexes. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous en avons fait l’un des domaines prioritaires de notre présidence du Conseil de sécurité en août en ayant une session du Conseil de sécurité exclusivement consacrée à cet aspect présidée par le ministre des Affaires étrangères. Nous avons également piloté une déclaration présidentielle sur le sujet. Comme vous le savez, l’Inde soutient également l’ONU dans le déploiement de la plateforme technologique UNITE Aware dans certaines missions de maintien de la paix. Cette initiative est basée sur l’attente qu’une opération de maintien de la paix entière puisse être visualisée, coordonnée et surveillée en temps réel. L’objectif est de s’assurer que toute attaque contre un soldat de la paix ou un civil est prévisible, évitable ou en cas de réponse immédiate.

Le ministre des Affaires étrangères a présenté un cadre en quatre points pour une architecture possible pour les soldats de la paix de l’ONU, qui comprend : se concentrer sur des technologies éprouvées, rentables, largement disponibles, fiables et utilisables sur le terrain ; base solide d’information et de renseignement; veiller à ce que les améliorations technologiques soient continues et disponibles sur le terrain, dans l’équipement que portent les soldats de la paix et les armes et outils qu’ils utilisent pour améliorer leur mobilité, leurs performances, leur endurance, leur portée et leurs capacités de transport tout en garantissant leur sûreté et leur sécurité ; et une formation et un renforcement des capacités cohérents dans le domaine de la technologie.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.