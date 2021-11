L’Inde est sur la bonne voie pour la réglementation de la cryptographie, pas l’interdiction

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Les députés indiens ont rencontré des représentants du monde de la cryptographie en Inde et un consensus s’est dégagé en faveur de la réglementation de la cryptographie.

***

Pendant des années, l’Inde et l’interdiction de la cryptographie semblaient synonymes. Apparemment, ce ne sera plus comme ça. Une réunion de parlementaires de cette immense nation asiatique et de représentants des crypto-monnaies s’est terminée hier avec la décision que cette industrie doit être réglementée, la suppression de l’interdiction en tant qu’option sur la table.

« Il y avait un consensus général parmi les députés sur le fait qu’il devrait y avoir une réglementation au lieu de l’interdire. Maintenant, il y a deux façons de le voir. Soit 90% est interdit et 10% est autorisé ou vice versa. C’est la discussion sur la rémunération qui est en suspens. Et pour ça il faut y aller point par point », a notamment confié une source au Financial Express.

La réunion a réuni des représentants de bourses indiennes telles que WazirX (propriété de Binance), Coinswitch Kuber et CoinDCX, ainsi que des membres du Blockchain and Crypto Assets Council (BACC), présidé par le député et ancien ministre de l’Union, Jayant Sinha.

La discussion de la réunion a varié de la manière dont les échanges de crypto-monnaie étrangers devraient être traités, comment les campagnes publicitaires liées aux crypto-monnaies peuvent être contrôlées, à la façon dont la protection des investisseurs peut être assurée, ainsi que l’avis de la banque centrale sur la menace possible des crypto-monnaies pour l’économie.

Bientôt?

« Le gouvernement est très clair sur le fait qu’il doit sortir quelque chose avant la session budgétaire. Cela signifie que j’essaierais de conclure quelque chose lors de la session d’hiver », a déclaré une source. Selon les informations, la session budgétaire serait en février 2022, date à laquelle tout cela pourrait s’officialiser dans ce qui équivaudrait à ouvrir un immense marché.

Il convient de rappeler qu’en mars 2020, lorsque la Cour suprême a annulé la décision d’interdire les crypto-monnaies prise par la banque centrale de l’Inde, l’industrie de la crypto s’est considérablement développée. Même Coinbase a ouvert un bureau dans le pays. Cependant, la banque centrale reste un peu réticente. Le gouverneur de la banque, Shaktikanta Das, a réitéré ses critiques la semaine dernière lorsqu’il a déclaré : « Les crypto-monnaies sont une préoccupation très sérieuse et nous avons des inquiétudes du point de vue de la stabilité macroéconomique et financière ».

Certains estiment qu’il y a 100 millions d’utilisateurs de crypto-monnaie en Inde, d’autres pensent qu’il y en a environ 20 ou 30 millions, plus ou moins comme aux États-Unis. Le gouverneur de la banque a exprimé son désaccord avec des chiffres aussi importants.

La réunion parlementaire d’hier faisait suite à une réunion présidée samedi par le Premier ministre Narendra Modi. La réunion de samedi avait discuté de l’utilisation potentielle de crypto-monnaies pour des activités illicites telles que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, selon un rapport de CNBC TV-18. Des publicités potentiellement trompeuses dans les journaux ont également été discutées lors de la réunion. On croyait que ces publicités pouvaient induire les jeunes en erreur en se concentrant sur les gains potentiels plutôt que sur les risques.

Sources : Trustnodes et Forkast

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash