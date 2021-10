L’Inde est sur le point de renverser le courant pandémique: Poonawalla

Le pays avait administré 87,60 crore doses de vaccin Covishield Covid-19 de SII jusqu’à mercredi.

Adar Poonawalla, PDG du Serum Institute of India (SII), s’attend à ce que le monde revienne à l’époque pré-Covid à la même époque l’année prochaine. Au niveau mondial, il a déclaré qu’il faudrait un an pour atteindre un stade de normalité où aucun test ou précaution n’était requis.

En comparaison, l’Inde était en bonne position car elle avait fait d’énormes progrès en vaccinant une grande population en si peu de temps. « Nous sommes maintenant très près de renverser la vapeur sur la pandémie », a déclaré Poonawalla. Cependant, il a mis en garde contre les célébrations précoces.

Poonawalla s’exprimait au « FICCI HEAL 2021 » organisé conjointement avec le ministère de la Santé et du Bien-être familial et le NITI Aayog, après avoir remporté le prix de la personnalité de la santé de l’année aux FICCI Healthcare Excellence Awards mercredi.

Le prix était une validation de tous les risques et décisions prises en 2020 pour renforcer les capacités, trouver le bon partenaire et passer à l’échelle, a déclaré Poonawalla. Cela prend beaucoup de temps et très peu d’entreprises dans le monde ont pu se développer rapidement et c’était à cause des risques calculés et des décisions prises au début de la pandémie, a-t-il ajouté.

