L’Inde est susceptible de réglementer la crypto, pas de l’interdire, dans le prochain budget : rapport

Le gouvernement indien est susceptible de réglementer les crypto-monnaies dans son prochain budget en février, s’éloignant de son approche antérieure consistant à chercher à imposer une interdiction pure et simple, selon un rapport de Business Today.

Une loi couvrant les crypto-monnaies sera très probablement discutée dans le prochain budget général du pays, selon le rapport, citant des responsables du ministère indien des Finances. gains. Le ministère des Finances de l’Inde et les responsables de la Reserve Bank of India (RBI) sont actuellement en train de « peaufiner le cadre conceptuel et les réglementations nécessaires », selon Business Today. En juin, le New Indian Express a rapporté que le gouvernement penchait vers la classification du bitcoin en tant que classe d’actifs, citant des sources de l’industrie, et que le Securities and Exchange Board of India (SEBI) réglementerait le secteur de la crypto-monnaie.

