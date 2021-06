L’Inde est susceptible de rejoindre le projet B3W pour contrer la BRI de la Chine ; La proposition ADPIC Inde-SA obtient le soutien du G7

Lors du sommet, le G7 s’est engagé à faire don d’un milliard de vaccins aux pays les plus pauvres. (Source de la photo : .)

L’Inde et les pays membres du G-7 se sont mis d’accord sur une proposition d’infrastructure de Build Back Better World (B3W) comme alternative à la Ceinture et la Route chinoise (BRI). Gardant à l’esprit les principes de « transparence et d’inclusion », cela a été approuvé lors du sommet du G7 qui s’est terminé dimanche à Corbis Bay, au Royaume-Uni.

“Cependant, il n’y avait pas d’engagements spécifiques sur la façon dont ils mobiliseront des ressources pour B3W et quelle serait la stratégie pour les mettre en œuvre”, estime le professeur Rajan Kumar, School of International Studies, JNU.

Les pays membres ont également discuté de la nécessité d’un Indo-Pacifique «libre, ouvert et inclusif», des vaccins et du climat et d’autres problèmes. Lors du sommet, le G7 s’est engagé à faire don d’un milliard de vaccins aux pays les plus pauvres.

Qui a proposé B3W ?

Il s’agissait d’un projet proposé par le président américain Joe Biden et devrait être mené par les grandes démocraties. Ces pays sont susceptibles de mettre en commun leur aide technologique et financière dans le projet d’infrastructure de mille milliards de dollars, qui aidera le monde en développement.

L’Inde participera-t-elle au projet ?

Oui. Informant les médias à la fin du sommet du G-7 dimanche soir (13 juin 2021), le secrétaire (relations économiques), ministère des Affaires étrangères, P Harish, a confirmé que les agences compétentes en Inde étudieront le plan et s’engageront avec le projet plus tard.

L’Inde demande un soutien sur la renonciation au brevet

Le Premier ministre Narendra Modi, dans son intervention virtuelle au sommet, a sollicité un “fort soutien” des pays du G7 pour la proposition conjointe Inde-Afrique du Sud d’une dérogation aux ADPIC (droits de propriété intellectuelle) pour les vaccins et médicaments COVID.

Répondant à une question, le secrétaire P Harish a déclaré : « Bien que l’Union européenne n’ait pas encore approuvé cette proposition, tous les pays membres du G7 ont soutenu des « négociations fondées sur un texte » sur la proposition de dérogation aux ADPIC. »

Le président français Emmanuel Macron, soulignant la nécessité de se concentrer sur la montée en puissance des capacités de production en Afrique, a appelé l’Inde à partager son expertise en tant que plaque tournante importante à l’international. En outre, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a soutenu la dérogation aux ADPIC car elle permettrait aux plans de l’ONU de vacciner le monde en doublant la production de vaccins contre les coronavirus.

La session sur les sociétés ouvertes était l’une des trois sessions spéciales auxquelles le Premier ministre Modi a assisté virtuellement avec d’autres pays invités ainsi que le G7.

D’autres sessions ont porté sur la reprise mondiale après la pandémie de coronavirus et l’accès aux vaccins samedi, et une session sur les actions en matière de changement climatique menant au sommet COP-26 au Royaume-Uni plus tard cette année.

Selon Harish, « la proposition de dérogation Inde-SA ADPIC a reçu un large soutien. Les pays ont parlé de fournir une aide financière à différents fabricants à travers le monde. Et pour augmenter la capacité, le transfert de technologie, le financement et le développement des compétences dans ces régions. »

Opinions d’experts

Le professeur Rajan Kumar, tout en partageant son point de vue avec Financial Express Online, a déclaré: «Le président Biden semblait faire des efforts sincères lors du sommet de Cornwall du G7 pour sauver l’ordre international libéral dirigé par l’Amérique. La politique isolationniste America First de l’administration Trump et la montée en puissance de la Chine avaient mis un point d’interrogation sur la viabilité de cet ordre. Les alliés européens ont été ébranlés par le retrait de l’Amérique des institutions multilatérales et ont commencé à définir leurs propres lignes de conduite dans les affaires mondiales. Biden a cherché à persuader ces États de faire un effort concerté contre les défis auxquels le monde est confronté aujourd’hui. »

Selon lui, « Le président américain a formulé le discours en termes de protection des démocraties contre la montée de l’autoritarisme, se référant indirectement à la Chine et à la Russie. Bien que les membres du G7 reconnaissent cette menace, ils étaient divisés sur les moyens de s’attaquer à la Chine. L’Allemagne, la France et l’Italie semblaient être en désaccord sur le fait de traiter la Chine comme un adversaire et d’imposer des sanctions pour violation des droits de l’homme au Xinjiang, à Hong Kong et au Tibet. Ils ne voudraient pas risquer leur commerce avec la Chine sans des alternatives assurées d’autres sources. »

Quelle est l’importance de ce sommet ?

« Le sommet de Cornwall restera dans les mémoires pour les raisons suivantes : premièrement, Biden a fait un effort sincère pour ramener l’Amérique sur le devant de la scène et rassurer ses alliés de leur soutien continu ; deuxièmement, cela peut être considéré comme le début de la lutte entre les démocraties et les autocraties qui est susceptible de s’intensifier à l’avenir ; et troisièmement, si les démocraties se rallient aux États-Unis, ce qui semble difficile à ce stade, nous assisterons au début d’un nouveau type de politique de la guerre froide », estime le professeur Rajan Kumar.

Sur l’enquête concernant le Coronavirus

Le Dr Bappaditya Mukherjee, ancien professeur à l’Université d’État de New York, Geneseo, a déclaré à Financial Express Online : « Il est peu probable que la demande émanant du G7 de sonder les origines du COVID en Chine soit acceptée par la Chine. La première réponse de la Chine l’indique clairement. Malheureusement pour le G7, il ne reste plus trop de flèches dans son carquois pour faire pression sur la Chine. Une chose que personne ne demande, c’est que même s’il est établi que COVID a été fabriqué par l’homme dans un laboratoire chinois, à quoi cela servira-t-il ? Si le but est la recherche, cela devra attendre que l’insécurité chinoise sur cette question s’estompe avec le temps. Pour que ces insécurités soient apaisées, une diplomatie discrète sera bien plus efficace que ces déclarations publiques du G-7 et de l’OMS. »

