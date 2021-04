L’Inde est un marché clé, nos chiffres parlent d’eux-mêmes: Surendra Rosha, PDG, HSBC Inde

Surendra Rosha, directeur général et PDG du groupe, HSBC Inde

Par Malini Bhupta

Le groupe HSBC investira 6 milliards de dollars en Inde, un marché clé pour le groupe, au cours des cinq prochaines années. Surendra Rosha, directeur général et PDG du groupe, HSBC Inde, explique à Malini Bhupta que la banque propose une proposition unique à ses clients internationaux en Inde, ainsi qu’aux entreprises indiennes sur leurs besoins à l’étranger. Extraits édités:

La pandémie a été un gros perturbateur. Quel a été son impact sur le secteur bancaire dans le monde?

L’économie mondiale a subi une sévère contraction en raison de la pandémie et le secteur bancaire n’a évidemment pas été à l’abri de celle-ci. Parmi les nombreuses choses auxquelles la pandémie a abouti, la plus importante est qu’elle a obligé les entreprises à penser différemment et à contourner les contraintes pour trouver la voie à suivre. Cela a aidé à développer un certain degré de flexibilité et de résilience sur une courte période, ce qui aurait pu être difficile en temps normal. Cela a également accéléré le passage à tout ce qui est numérique. Nos clients de tous les segments ont de plus en plus évolué vers l’adoption numérique. Cela a garanti que nos capacités de service n’étaient pas compromises en raison du verrouillage et de la distanciation sociale. Je pense qu’une partie substantielle de nos activités bancaires pourrait à terme évoluer vers des modèles numériques en libre-service.

La pandémie a également entraîné une plus grande concentration sur les chaînes d’approvisionnement mondiales et la résilience de la chaîne d’approvisionnement est devenue une mesure clé pour de nombreuses équipes de direction et conseils d’administration. La refonte des chaînes d’approvisionnement mondiales a également mis en évidence le rôle de l’Inde dans la fabrication mondiale. Même avant la pandémie, nous avions collaboré activement avec le gouvernement indien sur les initiatives de réforme, ainsi que pour comprendre comment les écosystèmes et les chaînes d’approvisionnement évoluent. Cela a permis de découvrir des secteurs à potentiel de croissance, dans lesquels nous pouvons contribuer à nourrir l’écosystème. Nous visons à jouer un rôle central en aidant les entreprises phares et l’écosystème de leurs fournisseurs à renforcer leurs chaînes d’approvisionnement, notamment en explorant (et en exécutant) la transition vers l’Inde.

L’Inde est un marché important pour la plupart des banques mondiales présentes en Inde. Quel est votre plan pour l’Inde au cours des prochaines années?

L’Inde est un élément clé de la croissance du Groupe HSBC. Dans les résultats financiers annuels du Groupe annoncés récemment, HSBC Inde a enregistré un PBT de plus d’un milliard de dollars, cela aussi dans une année difficile. HSBC Inde est actuellement le troisième contributeur aux bénéfices du Groupe. Notre réseau mondial est la principale force de la banque. Nous visons à continuer de renforcer les liens entre nos clients mondiaux et leurs besoins en Inde, tout comme nous cherchons à servir les clients indiens sur leurs besoins mondiaux. La banque de transaction, couvrant la gestion de la trésorerie, la conservation, le commerce et le change, est un domaine prioritaire pour nous. Alors que la pandémie a perturbé le commerce mondial, nous pensons que le commerce est sur le point de croître, l’Inde approfondissant ses liens commerciaux après la pandémie. Du côté de la vente au détail, l’Inde compte l’une des plus grandes diasporas et nombre de ses membres ont des besoins bancaires en Inde. Notre capacité à connecter ceux qui vivent, travaillent ou étudient sur nos autres marchés, de retour en Inde, constitue une proposition tout à fait unique. Les besoins croissants en capitaux de l’Inde et sa part croissante dans les portefeuilles d’investisseurs mondiaux sont également très importants. Nous servons ces clients investisseurs, qu’il s’agisse de fonds de pension, de fonds souverains ou de compagnies d’assurance sur de nombreux marchés et continuerons de répondre à leurs besoins en Inde.

Les Fintechs sont prêtes à défier les banques comme jamais auparavant, ce qui oblige de nombreuses banques à s’associer avec elles et même à y investir. Comment voyez-vous le rôle des banques évoluer dans les temps à venir?

L’émergence des fintechs ces dernières années a été bénéfique pour le secteur bancaire. Ils ont apporté un sentiment d’urgence à l’agenda numérique des services financiers. L’innovation est devenue un domaine d’intérêt central pour nous et pour bon nombre de nos pairs. Nous pensons qu’il existe une formidable opportunité pour les banques de s’associer avec des fintechs dans des segments spécifiques. Une telle approche collaborative sera bénéfique pour le plus grand écosystème bancaire. Nous avons travaillé avec des partenaires fintech dans un passé récent, dans les domaines de la banque de transaction et de la banque de détail. Nous continuerons de le faire dans les années à venir, en collaborant dans des segments où nous voyons des opportunités de travailler ensemble.

La numérisation est le nouveau mot à la mode, la pandémie accélérant le rythme du phénomène. Comment HSBC réagit-il à la nouvelle normalité? Qu’en est-il des défis posés par la numérisation, comme le nombre croissant de cyberattaques?

La pandémie a certainement contribué à une plus grande adoption des canaux bancaires numériques. Chez HSBC, cependant, l’évolution numérique est une entreprise permanente. Nous avons été à la pointe de l’écosystème des paiements numériques ainsi que du financement du commerce, pionniers dans l’adoption de la technologie blockchain. Bien que la numérisation ait conduit à un plus grand nombre de fraudes et de cyberattaques en ligne, nous testons constamment nos systèmes et capacités contre les logiciels malveillants et les cyberattaques. Nous investissons dans des systèmes de sécurité et améliorons périodiquement nos offres pour nous assurer que nos clients sont protégés contre les cyber-attaques et les logiciels malveillants.

Quels segments en Inde vous intéressent le plus en tant que banque mondiale? Et que faites-vous pour grandir en eux?

Nous avons trois secteurs d’activité: les services bancaires et les marchés mondiaux, les services bancaires commerciaux et les services bancaires aux particuliers. Nos impératifs de croissance pour les trois secteurs d’activité sont bien articulés. En tant que banque internationale, notre réseau mondial chevauche des corridors économiques clés. Cela signifie que nous sommes idéalement placés pour répondre aux besoins de nos clients et contribuer à renforcer le commerce international.

L’un des domaines qui m’enthousiasme le plus est l’émergence du financement durable et la croissance des énergies renouvelables. Nous pensons que les entreprises ont une excellente opportunité de contribuer à résoudre les problèmes écologiques et que des domaines tels que le changement climatique ont besoin d’une stratégie solide, d’une expertise et d’une livraison rapide. À l’échelle mondiale, le Groupe HSBC s’engage entre 750 et 1 billion de dollars au cours des neuf prochaines années pour aider les entreprises à réduire leur empreinte carbone. Nous aurons donc à cœur d’accompagner les entreprises indiennes dans cette démarche.

La mondialisation étant passée sous un nuage, voyez-vous le mouvement des capitaux être impacté?

La pandémie a certainement eu un impact sur la mondialisation et le commerce international. Cela a changé les contours du commerce international car les chaînes d’approvisionnement ont été gravement perturbées. Cependant, dans une perspective à long terme, je suis convaincu que le commerce international continuera de prospérer; nous voyons déjà les premiers signes de renouveau. Cela créera de nouvelles opportunités ainsi que des défis pour différents pays. Mais les raisons incontrôlables du commerce international, des mouvements de capitaux et le besoin plus grand d’une économie mondiale intégrée ne diminueront certainement pas.

Du point de vue de l’Inde, au fur et à mesure que les réformes des 18 derniers mois prennent racine et qu’elles poussent sérieusement à la privatisation, je vois la part de l’Inde dans le commerce mondial de biens et de services augmenter sensiblement au cours des cinq à sept prochaines années. De même, les capitaux internationaux joueront un rôle clé dans le financement des ambitions de l’Inde en matière de renforcement des infrastructures et des capacités de fabrication.

HSBC intensifie ses investissements en Asie. Quel est le plan pour l’Inde?

L’Asie a toujours été au cœur de la croissance du Groupe. Dans ses résultats financiers annoncés récemment, le Groupe a annoncé un investissement d’environ 6 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années dans ses opérations en Asie, y compris en Inde. L’Inde continue d’être attrayante d’un point de vue à long terme, compte tenu de son taux de croissance, de sa démographie et de son cadre numérique global. Nous pensons qu’il continuera à bien fonctionner et que ses besoins internationaux, qu’il s’agisse de capitaux ou de commerce, augmenteront. Nous continuerons d’investir dans nos capacités pour servir nos clients internationaux en Inde, ainsi que les besoins d’outre-mer de nos clients indiens. Notre capacité unique à se connecter à travers les corridors économiques est la clé de nos ambitions de croissance et nous rend optimistes quant à nos perspectives en Inde.

