« L’Inde est un marché d’importance stratégique, la 5G et l’IoT devant être des domaines d’intervention clés en 2021 », déclare Oppo

Oppo affirme qu’il fabrique un smartphone toutes les trois secondes dans sa «Superfactory» de 110 acres à Noida. L’installation créée en 2016 est à la pointe de l’engagement d’Oppo à s’engager en Inde – elle fait partie de l’investissement de 2200 crores de Rs de la marque dans le pays – tout en étant également une vitrine technique de ses prouesses de fabrication. La fabrication en Inde n’est cependant que la moitié de l’équation.

Oppo investit également de manière significative dans la recherche et le développement. Son centre de R&D d’Hyderabad est son plus grand centre de R&D en dehors de la Chine et joue un rôle crucial pour aider à accélérer l’adoption de technologies avancées comme la 5G sur le marché indien.

Après avoir détrôné Huawei pour devenir le premier acteur de smartphones en Chine, Oppo chercherait à reproduire son nouveau succès sur le deuxième plus grand marché de smartphones au monde où les choses sont un peu différentes – il est actuellement numéro 4 dans le pays, selon données publiées par plusieurs firmes de recherche. C’est après tout «un marché d’importance stratégique» pour Oppo. Financial Express Online a rencontré le CMO d’Oppo India, Damyant Singh Khanoria, en marge du lancement de l’Oppo F19 mardi pour comprendre le parcours, les produits et la feuille de route de la marque pour 2021.

Extraits.

FE: Quelle est l’idée générale derrière la série F? Comment cela a-t-il été conçu et pourriez-vous nous guider tout au long du parcours, y compris la réponse des consommateurs jusqu’à présent?

Khanoria: La série Oppo F est une famille de produits bien établie et prospère en Inde. À partir du tout premier modèle, la série F a démontré son engagement à apporter les dernières technologies aux jeunes clients exigeants, en mettant un accent particulier sur le design et les appareils photo. Nous avons vendu plus de 10 millions d’unités de la série F en un court laps de temps de six ans. Beaucoup de cela a été possible grâce à nos partenaires de vente au détail et LFR comme Reliance et Croma. Ils ont été un solide partenaire de vente au détail pour tous nos produits de la série F, de la série F1 Plus en 2016 à la série F19 Pro en 2021.

FE: Quel produit de la série F a connu le plus de traction à ce jour? Pourquoi?

Khanoria: Chaque génération de la série F a été un énorme succès, en particulier parmi les jeunes créateurs. C’est notre étoile du Nord. La série F19 Pro a enregistré des ventes d’une valeur de plus de Rs 230 crore en seulement trois jours de disponibilité sur le marché. Le succès de la série F19 Pro nous a propulsés vers de nouveaux sommets. Et nous sommes convaincus que l’Oppo F19 reflétera la croissance et la popularité de la série F19 Pro et de tous ses prédécesseurs.

FE: Quel est le but du lancement de plusieurs téléphones de la série F, standard, pro et pro plus?

Khanoria: Chez Oppo, nous croyons en la notion de «Technologie pour la gentillesse de l’humanité pour le monde». Nous pensons que la technologie doit agir comme un catalyseur qui permet aux consommateurs de faire des choses incroyables. Dans un marché saturé comme l’Inde où chaque consommateur examine plusieurs facteurs tout en sélectionnant son smartphone préféré, il est impératif de créer des produits qui attirent leur attention et répondent à leurs besoins et exigences spécifiques. Avec le lancement de différentes variantes, nous visons à apporter des fonctionnalités innovantes à différents niveaux de prix pour aider le consommateur à faire le bon choix en fonction de ses besoins d’utilisation.

FE: Dans quelle mesure la 5G est-elle pertinente pour ce portefeuille? Pourquoi le F19 régulier manque la 5G?

Khanoria: Alors que le déploiement de la 5G dans toute l’Inde progresse, sa pleine disponibilité dans tout le pays prendra un certain temps, de sorte que la demande de 4G y restera. Pour répondre à cette demande, nous proposons à la fois une variante 4G et 5G pour les fans de la série F et offrons aux clients un choix qui répondra à leurs besoins.

FE: Quelle est la pertinence de la 5G pour Oppo en tant que marque, y a-t-il un nombre minimum de téléphones 5G que vous souhaitez lancer cette année? Existe-t-il un segment de prix spécifique que vous recherchez pour ces téléphones 5G?

Khanoria: La 5G, en tant que dernière percée en matière de connectivité au monde, a toujours été un domaine prioritaire pour Oppo. Cela a toujours été une direction importante pour notre croissance technologique et pour accélérer le développement de solutions et la standardisation de la 5G. En fait, nous avons constitué notre équipe spécialisée 5G en 2015, lorsque les premières étapes du processus de normalisation mondiale 5G ont débuté au sein du 3GPP.

Directeur marketing Oppo Inde, Damyant Singh Khanoria

Nous ne négligeons aucun effort pour préparer l’avenir de nos utilisateurs. Au cours des prochaines années, la 5G restera un objectif clé chez Oppo India, à la fois du point de vue de la R&D et du produit. Notre équipe travaille en permanence pour proliférer et faire évoluer les technologies 5G afin de les rendre plus abordables pour le grand public. Tous nos efforts sur la 5G ont également été bien appréciés par les consommateurs, car l’étude mondiale de la CMR sur la 5G a souligné qu’en Inde, parmi les premiers utilisateurs de smartphones 5G et les amateurs de technologie, Oppo obtient le score le plus élevé.

Nous avons déjà lancé deux téléphones 5G en Inde en 2021, Oppo Reno5 Pro 5G et Oppo F19 Pro + 5G. Nous visons à lancer plus de produits 5G sur différents segments de prix.

FE: Pouvez-vous nous en dire plus sur votre voyage en Inde, jusqu’où a-t-il évolué au fil des ans? Et qu’est-ce qui nous attend?

Khanoria: Créée en 2016, Oppo Superfactory, une intégration parfaite de la technologie de pointe et de l’expertise humaine, a régulièrement piloté la croissance et le succès d’Oppo en Inde. Avec ses prouesses de fabrication de haute technologie, son automatisation innovante et son équipement de classe mondiale, l’usine est à la pointe de la modernisation de la fabrication de téléphones indiens. L’usine a actuellement une capacité de production de plus de 50 millions de téléphones par an.

Les machines d’inspection 3D de haute précision (AOI), les vêtements de protection contre les décharges électrostatiques, l’équipement d’étalonnage des couleurs d’écran, les machines d’étalonnage de caméra innovantes, les équipements d’étalonnage et de test d’empreintes digitales, le test d’antenne 5G font partie des rares technologies intégrées à l’usine de fabrication de Noida. Tout cela contribue à accroître l’efficacité de notre main-d’œuvre et la qualité des produits. Nous renforcerons davantage nos capacités de fabrication pour répondre à la demande croissante.

FE: Pouvez-vous également parler du service client et de l’assistance du centre de service pour vos téléphones? Comment envisagez-vous de vous développer sur ce front en 2021?

Khanoria: Nous croyons que chaque interaction client nous offre un moment de vérité, une opportunité de satisfaire et d’innover pour résoudre le besoin et fidéliser un client. Par conséquent, nous nous connectons avec nos clients tout au long du cycle de produit, que ce soit la recherche, la vente ou l’après-vente.

Nos efforts en faveur d’une approche axée sur le client ont été reconnus à la fois par les piliers de l’industrie et les consommateurs. Counterpoint nous a récompensés à deux reprises pour notre excellent service après-vente. Dans une enquête auprès des consommateurs de 2020, Counterpoint a accrédité Oppo en tant que marque n ° 1 en matière de satisfaction client pour le service après-vente avec 93% des personnes interrogées évaluant leur expérience comme «très bonne» ou «excellente», et elle a également été la plus rapide dans le redressement du service après-vente. .

Avec plus de 500 centres de service exclusifs Oppo et une assistance à distance 24h / 24, 7j / 7, nous sommes disponibles pour aider nos consommateurs à tout moment. Oppo a également été la première marque de smartphones en Inde à introduire un Chatbot OLLIE alimenté par l’IA disponible sur WhatsApp.

FE: Quelle est la stratégie et l’objectif d’Oppo pour 2021?

Khanoria: L’Inde est un marché d’importance stratégique pour Oppo, et nous continuerons d’investir et de jeter les bases d’un succès à long terme sur le marché. Grâce à nos innovations novatrices dans l’industrie tout en concevant plus d’attrait pour notre public, ainsi que pour les clients haut de gamme du monde entier, nous visons à établir une position unique pour la marque. Nous visons à construire une relation significative et contextuelle avec nos clients. L’agilité, l’innovation et la créativité seront les clés du succès d’Oppo India.

Sur la base de cette stratégie, la 5G et l’IoT seront les principaux domaines d’intervention pour nous en 2021. Nous continuerons à approfondir notre activité de téléphonie et à stimuler le développement des technologies 5G. Nous continuerons à construire un écosystème IoT et à développer l’activité de plusieurs appareils intelligents.

FE: Quel est l’objectif que vous vous êtes fixé en tant que marque pour cette année: des chiffres que vous cherchez à atteindre en termes de ventes et de parts de marché? Quel est l’objectif de la série F en termes d’estimations globales des ventes?

Khanoria: Plutôt que de nous concentrer sur une croissance progressive, nous visons à apporter des changements perturbateurs pour nos utilisateurs. Nos principaux domaines d’activité tournent autour du développement de produits différenciés et d’une innovation significative pour tous.

Selon le rapport Canalys de février 2021, Oppo affiche le taux de croissance annuel le plus élevé de +23% parmi les 4 meilleurs joueurs de smartphones en Inde. Nous sommes également les leaders du marché en Asie du Sud-Est et en Inde même, nos ventes ont augmenté l’an dernier avec une augmentation de 33% de la préférence de marque. Nous nous concentrons sur une stratégie multicanal agressive et une approche hybride pour rendre nos produits disponibles à travers tous les canaux pour notre public.

FE: Pouvez-vous nous éclairer sur le développement récent des activités de R&D en Inde?

Khanoria: L’innovation et la R&D sont essentielles à notre activité et l’Inde fait partie des points chauds de notre stratégie d’innovation. Étant le plus grand centre de R&D en dehors de la Chine, notre centre de R&D d’Hyderabad joue un rôle crucial dans la mise en œuvre de notre stratégie de développement technologique 3 + N + X et accélère l’adoption de technologies de pointe sur le marché indien.

L’équipe se concentre ici sur la localisation de produits et les domaines d’innovation tels que les logiciels, l’imagerie, la batterie, les performances et le réseau de communication. Le centre de R&D travaille également à mieux capter la demande des consommateurs sur le marché local, en collaboration avec les équipes d’imagerie mondiales d’Oppo pour créer des technologies et des fonctionnalités d’imagerie qui reflètent mieux les besoins des consommateurs en Inde.

Nous avons également mis en place un laboratoire 5G dédié – d’abord sur le marché étranger d’Oppo – et travaillons sans relâche pour accélérer le développement mondial de la 5G. Ce laboratoire 5G nous aide à valider tous les appareils à venir Oppo selon les besoins des opérateurs du monde entier, y compris les tests d’interopérabilité et de conformité. Oppo India est l’un des rares équipementiers en Inde à investir dans des simulateurs 5G à la pointe de la technologie.

