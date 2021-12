L’Inde est une destination fiable pour le tourisme médical depuis plus d’une décennie : Amit Sharma, eExpedise Healthcare

L’Inde répond aux besoins médicaux des citoyens du monde dans le monde entier grâce à une offre très bien structurée et peu coûteuse d’assistance médicale et de supervision.

L’Inde est un vaste pays avec son propre ensemble de réalisations et d’exigences dans divers secteurs. Son secteur de la santé est également l’une des principales raisons pour lesquelles des centaines de milliers de touristes médicaux visitent le pays chaque année pour leurs chirurgies médicales électives. Le tourisme médical en Inde est à la fois abordable et accessible et maintenant, avec l’inclusion de la technologie et des mégadonnées, il a augmenté l’afflux de touristes pour créer des voyages à valeur médicale en Inde. Selon les données, environ 697 453 touristes étrangers sont venus se faire soigner en Inde en 2019. En raison de la pandémie de coronavirus, à la suite de laquelle des blocages ont été imposés et des vols ont été brutalement annulés entre divers pays asiatiques et africains, ce nombre a baissé. Mais l’afflux total de touristes peut être vu augmenter progressivement maintenant. Avec la suppression des blocages et des restrictions de voyage à travers les frontières dans le monde, le tourisme médical indien cherche à progresser dans plusieurs cas critiques comme les greffes d’organes et d’autres cas graves. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Amit Sharma, fondateur et PDG d’eExpedise Healthcare parlé du tourisme médical en Inde, des technologies de la santé et plus encore. Extraits :

Comment pensez-vous que la mission numérique Ayushman Bharat reliant les voyageurs à travers le pays grâce à la technologie aidera à stimuler le tourisme entrant en Inde ?

Pour élever le tourisme médical, le gouvernement indien a annoncé un programme appelé Ayushman Bharat Digital Mission, un moyen compétent, accessible, complet, abordable, pratique et sûr. L’ABDM peut présenter de nombreux avantages pour un touriste médical et aidera largement le secteur des voyages ainsi que le secteur des soins de santé à long terme. Le programme donnera accès aux dossiers de santé du patient pour des procédures médicales précises, facilitant la meilleure procédure post-opératoire et les rencontres ultérieures. Il a le potentiel de permettre aux patients migrants de se rendre dans n’importe quelle clinique médicale autorisée dans le pays pour un examen. Il permettra à la majorité des touristes médicaux, en particulier à ceux qui visitent pour des traitements mineurs, d’explorer le riche patrimoine culturel de l’Inde sans manquer leurs soins post-opératoires et leurs progrès.

Que pensez-vous de l’émergence de l’Inde en tant que plaque tournante du «tourisme médical» avec des initiatives comme Ayushman Bharat ?

L’Inde répond aux besoins médicaux des citoyens du monde dans le monde entier grâce à une offre très bien structurée et peu coûteuse d’assistance médicale et de supervision. L’Inde est une plaque tournante de destination fiable depuis plus d’une décennie dans le tourisme médical. Les différents facteurs qui attirent les touristes médicaux en Inde sont un traitement de haute qualité, un faible coût et un personnel médical anglophone. L’initiative numérique Ayushman Bharat Digital Mission jouera un rôle crucial pour relever les défis des technologies émergentes. Tous les composants d’ABDM sont conformes à des normes ouvertes, interopérables et basées sur un développement open source, et garantissent la sécurité, la confidentialité et la confidentialité des informations personnelles liées à la santé.

Comment voyez-vous la croissance du système de santé du pays ? Le Premier ministre Modi a déclaré que « les efforts et le dévouement de nos médecins sont admirés par les gens du monde entier, ce qui a incité les patients et les voyageurs étrangers à se rendre en Inde pour recevoir le bon traitement et à retourner heureux dans leur pays. »

En tant que pays avec une refonte de longue date de la structure des soins de santé, nous avons eu une expérience directe de l’impact de la pandémie sur le personnel médical et la société en général. Aujourd’hui, l’Inde travaille sur un modèle de santé holistique et inclusif. Nous sommes optimistes sur le fait que la mission numérique agira comme une force motrice pour accroître l’efficacité, optimiser les opérations dans les établissements médicaux et améliorer l’expérience des patients. Les gens partageraient leurs dossiers médicaux avec les soignants, permettant aux médecins de fournir des soins de qualité à distance.

Amit Sharma, fondateur et PDG d’eExpedise Healthcare

Avec Ayushman Bharat Digital Mission, pensez-vous que l’Inde peut rêver grand d’un système de santé national de haute qualité qui gère l’échelle et la commodité et contribue à un écosystème international où l’Inde peut devenir la plaque tournante de la télémédecine, du tourisme de santé et du traitement numérique pour l’Inde et le monde?

Bientôt, l’Inde pourra souhaiter un système de santé national de haute qualité qui exploite l’échelle et le confort et contribuera à un écosystème mondial où l’Inde peut devenir la plaque tournante de la télémédecine, du tourisme de santé et des traitements numériques pour l’Inde et le monde. Avec un accès aux dossiers de santé pertinents à tout moment et depuis n’importe quel endroit, le médecin peut effectuer un diagnostic prédictif approprié permettant un traitement à temps. La modification numérique des soins de santé contribue à réduire les déséquilibres de santé. L’essence des soins de santé est universelle et le monde est en expédition vers des soins de santé bon marché. La technologie permettra la relation sacrée entre un médecin et le patient. Les soins de santé sont désormais si centraux que les pays en feront une destination conviviale pour leurs politiques visant à garantir une main-d’œuvre en bonne santé.

Quels sont les défis de la mission numérique Ayushman Bharat en Inde ?

Il serait bénéfique de jeter un coup d’œil sur les défis contemporains du système de santé indien qui agissent comme des barrages routiers.

Manque d’infrastructures adéquates : Pendant longtemps, l’Inde a été aux prises avec le problème de l’insuffisance des infrastructures sous la forme du manque d’instituts médicaux bien équipés. Le taux de construction de tels enseignements ou institutions médicales reste faible par rapport aux besoins urgents. Pénurie de main-d’œuvre qualifiée : Le ratio médecins/victimes reste extrêmement faible. En Inde, l’échelle n’est que de 0,7 médecin pour 1000 habitants. Le processus visant à combler cette lacune nécessiterait un effort soutenu par le biais du renforcement des capacités des instituts médicaux existants et de la création de nouveaux. Confidentialité des données et interopérabilité : bien que chaque gouvernement d’État dispose de systèmes de santé électroniques qui pourraient être efficaces, un système maître final pour le tout le pays aura besoin d’une meilleure connectivité et d’une infrastructure cloud beaucoup plus avancée.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.