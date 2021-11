L’Inde et d’autres libèrent du pétrole de leurs réserves pour forcer l’OPEP+ à rétablir la production

Les réserves de pétrole établies sont de nature stratégique et le pétrole brut stocké dans ces réserves peut être utilisé lors d’un événement de pénurie de pétrole, au fur et à mesure que le gouvernement central le déclare.

L’Inde s’est jointe aux États-Unis, à la Chine, au Japon et à la République de Corée et à d’autres pour libérer du pétrole brut de leurs ressources stratégiques respectives afin de contrer la décision du groupe OPEP+ de prolonger les réductions de production, même si les prix du pétrole restent fermes. Faisant pression sur les grands producteurs de pétrole, New Delhi avait auparavant réduit d’un quart les expéditions de l’Arabie saoudite.

« L’Inde a accepté de libérer 5 millions de barils (environ 0,7 million de tonnes) de pétrole brut de ses réserves stratégiques de pétrole », a déclaré mardi le gouvernement dans un communiqué. C’est la première fois que l’Inde, qui stocke 5,33 millions de tonnes ™ ou environ 38 millions de barils de pétrole brut dans des cavernes souterraines à trois endroits sur les côtes est et ouest, libère des stocks dans le but de contrebalancer la position des producteurs .

Profitant des bas prix du pétrole brut en avril-mai 2020, les installations de réserve de pétrole stratégiques existantes du pays – situées à Visakhapatnam (1,3 MT), Mangaluru (1,5 MT) et Padur (2,5 MT) – ont été remplies à pleine capacité. La réserve peut fournir environ 9,5 jours de besoins en pétrole brut selon le modèle de consommation de l’exercice 20. Les sociétés de commercialisation du pétrole gérées par l’État peuvent stocker pendant 64,5 jours supplémentaires.

« L’Inde est fermement convaincue que la tarification des hydrocarbures liquides doit être raisonnable, responsable et déterminée par les forces du marché », a déclaré le gouvernement. les prix et les conséquences négatives qui en découlent », a-t-il ajouté.

Environ 85 % des besoins en pétrole brut du pays sont satisfaits par les importations. Au cours du mois d’octobre, le prix du panier indien de brut a varié entre 76,4 $ et 84,8 $ le baril, à un prix moyen de 82,1 $ le baril. Le prix du panier indien de brut est actuellement de 80,7 dollars le baril, contre 69 dollars le baril à la mi-août, soutenu par la reprise de la demande mondiale et la production limitée des principaux pays exportateurs de pétrole.

Les importations de pétrole brut par l’Inde en avril-octobre s’élevaient à 118,5 millions de tonnes, enregistrant une hausse annuelle de 13,3%. En raison de l’augmentation des taux mondiaux de pétrole brut, la valeur de l’importation était de 61,1 milliards de dollars, soit 127% de plus qu’à la même période en 2020.

Dans l'espoir de faire baisser les prix mondiaux du brut, l'Inde avait réitéré sa demande aux pays producteurs de pétrole d'augmenter leur production lors du récent événement de l'industrie de l'énergie «India Energy Forum» par CERAWeek. « L'OPEP plus devrait prendre en compte les sentiments des consommateurs d'énergie », avait déclaré le ministre de l'Union du pétrole et du gaz naturel, Hardeep Singh Puri, ajoutant que « nous sommes tous dans le même bateau car il existe une corrélation directe entre l'activité économique et le prix du pétrole » et le ralentissement économique l'activité entraînera également une baisse de la demande de pétrole et de gaz.

Fait intéressant, en réponse aux demandes d’augmentation de la production de brut et de baisse des prix, les producteurs de pétrole avaient déjà suggéré aux pays d’utiliser leurs réserves stratégiques dès le mois de mars. « En ce qui concerne l’Inde, très simple, je demanderais à mon ami de retirer une partie du pétrole bon marché qu’ils ont acheté en avril, mai et juin. Il y a un coût d’opportunité à ne pas le retirer maintenant », avait déclaré en mars le ministre saoudien de l’Énergie, le prince Abdulaziz bin Salman.

