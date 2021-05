L’Inde et d’autres pays en développement vivront dans la pauvreté s’ils ne comprennent pas la blockchain

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

La plupart des gens pensent que l’Inde connaît une croissance économique médiocre, mais la vérité est que l’Inde se porte très bien en termes de ratio gains / PIB. Pourtant, l’évolution globale du PIB est plus lente. Indiquant que le pays réussit très bien à améliorer les revenus des personnes qui gagnent, la plupart des gens meurent de faim en revanche. Ainsi, les revenus des gens sont générés au détriment des autres sacrifiant leur nourriture.

unsplash.com

La raison principale en est que l’Inde crée une économie locale plutôt qu’une économie mondiale. La plupart des habitants de l’Inde vivent des autres Indiens qui vivent autour d’eux. Cela n’augmente pas le niveau de vie local car la valeur totale en circulation reste la même.

Fontaine: https://groco.com/article/how-much-profits-are-us-companies-really-holding-overseas/

D’un autre côté, des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres pays de l’UE ont des entreprises qui génèrent des revenus pour leur économie en créant des entreprises mondiales. Les entreprises américaines réalisent 2,1 billions de dollars de revenus en terres étrangères, soit le PIB de l’Inde. Ainsi, les États-Unis gagnent le revenu que tous les Indiens réunis tirent de leurs entreprises à l’étranger. Ce serait une tâche ardue pour les entreprises indiennes de s’étendre au-delà des frontières; l’investissement moyen en capital-risque en Inde est bien inférieur à celui des pays développés. Mais tout cela est vrai s’il n’y a pas de bitcoin.

2008: l’année la plus importante de la race humaine, au cours de laquelle les gens ont commencé à prospérer grâce à la décentralisation. Sans le savoir, la race humaine a commencé à comprendre que les affaires et les marchés monétaires sont condensés. Cette économie condensée a créé un mécanisme ou un flux de capitaux plus accessible à travers les poches / nations du monde entier.

Lorsque les gens ont réalisé sa nature de rareté, ils ont pensé que cela pourrait être l’or du monde numérique. À mon avis, l’or est inestimable par rapport au Bitcoin. L’or n’a eu aucun impact sur la vie, et il a seulement permis aux riches de rester riches. Mais Bitcoin et Blockchain pourraient avoir un impact sur des vies.

Blockchain et Bitcoin sont deux termes synonymes; évidemment, ils signifient des choses très différentes, mais je les utilise pour représenter le potentiel sous-jacent de l’économie condensée. L’économie condensée pourrait ouvrir des voies pour plus de nouveautés. Alors, comment l’Inde ou tout autre pays en développement pourrait-il améliorer ses moyens de subsistance avec le bitcoin ou la blockchain? La réponse est simple, apprenez-en davantage.

Lorsque les gens commencent à faire des affaires à l’international, le principal obstacle est le flux des paiements. Que vous fassiez du commerce légal ou illégal, le flux de capitaux prend des mois. Une autre chose importante dans les affaires est une confiance clairsemée et moins que des mots.

Alors, comment tout cela est-il lié au développement de toute une nation? Comme je l’ai dit, les pays développés sont un ensemble d’économies mondialisées. Alibaba est cotée au NYSE, Infosys (Indian IT Major) est cotée au NYSE, Tata Motors (Indian IT Major) est cotée au NYSE. L’esprit derrière ces entreprises ne vient pas des États-Unis, mais de différentes régions du monde, mais elles pourraient faire des affaires aux États-Unis et créer une économie condensée. Cela s’est avéré être un obstacle majeur au développement d’une entreprise prospère.

représentation pour les entreprises

Laissez-moi vous donner un exemple. Nous avons trois magasins dans un village reculé de l’Inde, et il y a un textile, une épicerie et un théâtre. Tout le monde en ville utilise les trois. Le propriétaire du textile gagne de l’argent du propriétaire de l’épicerie et du propriétaire du théâtre et le dépense en épicerie et en divertissement. Par conséquent, la croissance de l’actif net est toujours de 0; il n’y a qu’un flux de soutien, pas un flux incrémentiel. Donc, pour qu’une économie prospère, elle doit jouer un rôle vital dans l’augmentation de la valeur de la nation.

Avec la blockchain et le Bitcoin, c’est possible. Les gens peuvent ouvrir de nombreuses nouvelles voies pour que les capitaux externes affluent sur le marché local, ce qui augmentera la circulation de l’argent et conduira à une vie meilleure. Les gens ont un accès direct aux marchés monétaires internationaux, où il est possible de convertir les liquidités inutilisées en revenus plus lucratifs. Plus les gens s’impliquent, plus il y aura d’opportunités.

La plupart des marchés de la crypto-monnaie sont contrôlés par l’industrie des monnaies stables, qui représente l’USD sur la blockchain. Les pays en développement peuvent permettre à leurs entreprises d’être directement exposées au dollar américain et permettre aux entreprises d’apporter plus de dollars sur leur marché, ce qui améliorera le niveau de vie des gens.

La condensation économique mondiale à travers la blockchain ne se limite pas aux marchés financiers ou monétaires. Même dans l’agriculture, les gens peuvent trouver de nouvelles sources pour approvisionner leurs produits. Une augmentation du DAO sur la blockchain permettrait de faire des affaires efficacement sans frictions. Les marchés du travail pourraient transformer vos rêves en réalité en utilisant la blockchain. Il y a une immense transparence et il n’est pas nécessaire d’hésiter lorsque l’on fait affaire avec qui que ce soit. En outre, la blockchain est dotée d’un écosystème financier interne qui aide le système à s’améliorer plus que tout.

Par conséquent, cela faciliterait le travail des gouvernements, car les gens peuvent travailler de manière autonome pour générer leur économie condensée et le flux de capitaux sur les marchés commerciaux mondiaux. La façon dont un pays devient riche est en développant des produits qui sont utilisés par des gens du monde entier. La blockchain supprimerait ces frontières et rendrait les services / produits accessibles aux personnes de tous les coins du monde et ouvrirait de nouvelles façons de faire des affaires. En fin de compte, cela fera de chacun un citoyen du monde qui ne se bat pas pour les frontières, mais pour l’économie globalisée condensée. La révolution a déjà commencé et le nom est “BITCOIN”