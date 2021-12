L’Inde et la Chine « gèrent et contrôlent efficacement » les frictions dans l’est du Ladakh, selon le FM chinois Wang Yi

La remarque de Wang intervient au milieu de la ligne frontalière persistante entre les deux pays de l’est du Ladakh.



La Chine et l’Inde « gèrent et contrôlent efficacement » les frictions frontalières dans l’est du Ladakh, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi dans son discours de fin d’année, soulignant les performances de son ministère cette année.

La remarque de Wang intervient au milieu de la ligne frontalière persistante entre les deux pays de l’est du Ladakh.

« La Chine et l’Inde ont maintenu le dialogue par les canaux diplomatiques et militaires, et géré et contrôlé efficacement les frictions dans certaines zones frontalières, dans le cadre d’un engagement commun à améliorer et à développer les relations bilatérales », a déclaré Wang dans une brève référence aux efforts déployés pour résoudre le problème. l’impasse tendue à plusieurs points de la ligne de contrôle réel (LAC) dans l’est du Ladakh.

L’impasse militaire à l’Est du Ladakh a paralysé les relations entre les deux pays.

L’impasse frontalière entre les armées indienne et chinoise a éclaté le 5 mai de l’année dernière à la suite d’un violent affrontement dans les régions du lac Pangong et les deux parties ont progressivement renforcé leur déploiement en amenant des dizaines de milliers de soldats ainsi que des armes lourdes.

À la suite d’une série de pourparlers militaires et diplomatiques, les deux parties ont achevé le processus de désengagement dans la région de Gogra en août et sur les rives nord et sud du lac Pangong en février.

Les deux parties ont tenu le 12e cycle de pourparlers le 31 juillet. Quelques jours plus tard, les deux armées ont achevé le processus de désengagement à Gogra, qui a été considéré comme un progrès important vers le rétablissement de la paix et de la tranquillité dans la région.

Chaque camp dispose actuellement d’environ 50 000 à 60 000 soldats le long du LAC dans le secteur montagneux.

Ce qui a été déclaré être une doublure argentée dans ce conflit, les deux parties sont restées engagées au niveau des ministres des Affaires étrangères aux plus hauts commandants militaires en plus du WMCC (Mécanisme de travail pour la consultation et la coordination) pour garder les tensions sous contrôle.

Dans son discours, Wang a déclaré que « pour la diplomatie chinoise, l’année dernière nous a vu agir sous la direction ferme du Comité central du PCC (Parti communiste chinois au pouvoir) avec le camarade Xi Jinping en son centre, adoptant une vision globale et servant le nation et notre peuple ».

« Nous avons ouvert de nouvelles perspectives au milieu des changements mondiaux, transformé la crise en opportunités dans un monde complexe et avons résolument avancé à travers la lutte ainsi que la coopération », a-t-il déclaré.

Il a souligné que les relations stratégiques croissantes entre la Chine et la Russie se sont renforcées pour repousser les vives critiques des États-Unis et des pays de l’UE concernant les violations présumées des droits de l’homme et une foule d’autres problèmes.

« Guidée par les deux présidents, la relation Chine-Russie a résisté à toutes sortes de tests et est devenue de plus en plus dynamique… Le partenariat Chine-Russie est resté solide comme un roc. Quelle que soit l’évolution de la situation internationale, la Chine et la Russie resteront inchangées dans leur engagement en faveur d’une amitié éternelle, de la poursuite conjointe d’une coopération gagnant-gagnant et d’une détermination commune à maintenir la paix », a-t-il déclaré.

Concernant les relations sino-américaines, il a déclaré que les deux parties ont exploré un nouveau mode d’interactions basé sur le respect mutuel et l’égalité.

Depuis le début de cette année, le président Xi a eu deux conversations téléphoniques demandées avec le président Joe Biden, et les deux présidents ont également tenu leur première réunion virtuelle récemment, a déclaré Wang.

« On espère que la partie américaine respectera les accords communs des deux présidents, honorera son engagement, gagnera la confiance des autres et travaillera avec la Chine pour explorer un moyen de coexistence pacifique entre les deux principaux pays », a-t-il déclaré.

Concernant les priorités pour 2022, a déclaré Wang, « nous combattrons résolument toutes les menaces et tous les défis qui pourraient saper les intérêts de la souveraineté, de la sécurité et du développement de la Chine, et nous riposterons fermement à toute tentative ignoble d’interférer dans les affaires intérieures de la Chine ou de discréditer le pays, » il a dit.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.