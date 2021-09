L’Inde et la Colombie s’apprêtent à signer un protocole d’accord sur la coopération spatiale à des fins pacifiques

Outre l’Inde, la Colombie négocie également un protocole d’accord avec le Brésil pour une coopération dans l’espace.

L’Inde et la Colombie, pays d’Amérique du Sud, devraient signer plus tard cette semaine un protocole d’accord sur la coopération dans l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques plus tard cette semaine.

Des sources diplomatiques de premier plan ont déclaré à Financial Express Online : « L’Inde est reconnue pour son industrie spatiale et ses avancées technologiques ; par conséquent, la Colombie est très intéressée à recevoir une coopération dans ce domaine.

La Commission spatiale colombienne, son ministère des Sciences et de la Technologie et l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) ont discuté du projet de protocole d’accord. Le protocole d’accord comprendra probablement : la télédétection de la terre ; Communication par satellite et navigation par satellite ; Sciences spatiales et exploration planétaire; Surveillance, prévention et réduction des débris spatiaux ; Développement, essais et exploitation d’engins spatiaux et de systèmes au sol ; Utilisation de lanceurs, de systèmes spatiaux et de systèmes au sol ; Applications pratiques de la technologie spatiale, y compris les outils et techniques géospatiaux ; et tout autre domaine de coopération à convenir d’un commun accord par les participants conformément à l’objectif du protocole d’accord, et qui rentrent dans le cadre de leurs compétences, de leur objectif et de leur mission.

La vice-présidente et ministre des Affaires étrangères de la Colombie, Marta Lucia Ramirez de Rincon, dirige la Commission spatiale colombienne (CCE) et, à ce titre, a promu la loi 2107 de 2020 en vertu de laquelle la Colombie a ratifié sa participation au Traité international pour l’exploration de l’espace extra-atmosphérique de 1967.

« Son objectif a été de piloter et d’organiser ce secteur pour son avancement et a lancé une politique à long terme où l’exploration spatiale présente un lien central avec la recherche et le développement, l’application commerciale, l’expansion du marché international et le développement économique et social de le pays », a déclaré le diplomate qui a souhaité garder l’anonymat.

Ajoutant: “L’Inde a l’expérience et fait de la recherche et du développement dans l’exploration de l’espace extra-atmosphérique qui ouvre un large éventail de domaines pour le développement de la science, de la recherche et bien sûr des avancées technologiques.”

Sous la direction du vice-président et ministre Ramirez, l’armée de l’air colombienne et les ministères de l’Éducation, de l’Agriculture, de l’Informatique et des Sciences et technologies ont mené une stratégie de promotion de la recherche et du développement pour l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques.

« Le secteur des affaires colombien ainsi que le milieu universitaire ont également rejoint cette initiative non seulement pour financer des projets spécifiques, par exemple pour la promotion de la productivité dans le secteur agricole, mais aussi pour développer des logiciels particuliers pour le transport aérien et aérospatial, des applications pour la collecte et l’analyse de données et d’images, entre autres développements.

Coopération spatiale entre l’Inde et la Colombie

Le 28 novembre 2018, le premier (et unique) nano-satellite colombien a été lancé dans l’espace depuis le centre spatial Satish Dhawan, à Sriharikota, en Inde, dans le véhicule de lancement de satellite polaire par l’ISRO.

Le nano-satellite appartenant à l’armée de l’air colombienne, FACSAT 1, voyage depuis trois ans et durera jusqu’en 2022 dans l’espace. Ce satellite prend des photos du territoire colombien et envoie ces informations au centre de commandement et de contrôle de la Colombie à l’école militaire et d’aviation Marco Fidel Suarez à Cali, en Colombie.

L’objectif principal est de prendre des images en temps réel de différentes zones, et en particulier celles des zones reculées pour le contrôle des cultures illégales, la gestion des risques de catastrophe, la responsabilité des parcs nationaux, la croissance des centres urbains, entre autres objectifs pacifiques.

Contexte de la politique spatiale de la Colombie

La Colombie, un pays de la pointe nord de l’Amérique du Sud, avec accès à la fois aux océans Pacifique et Atlantique, est également unique pour être l’un des 13 pays au monde à se trouver sur la ligne de l’équateur. En 1976, 8 pays ont revendiqué la souveraineté ou des droits exclusifs sur des portions de l’orbite géostationnaire (GEO) situées directement au-dessus de leur territoire, et ont remis en question l’applicabilité du Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967 à cette zone. Au contraire, la plupart des États pensent que le Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967 s’applique à l’orbite géostationnaire (GEO). Aujourd’hui, la Colombie a même accepté cette position et a signé – et récemment approuvé la loi d’entrée – le Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967.

La première réunion des pays équatoriaux a abouti à la « Déclaration de Bogotá » (Bogota est la capitale de la Colombie), adoptée le 3 décembre 1976, dans laquelle sept pays équatoriaux ont affirmé leur souveraineté sur les portions de GEO sur leur territoire. Pour contourner la déclaration du Traité sur l’espace extra-atmosphérique selon laquelle l’espace extra-atmosphérique n’est pas soumis à l’appropriation nationale, la Déclaration de Bogotá a classé le GEO comme une ressource naturelle, et non comme une région de l’espace.

