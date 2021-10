L’Inde et la Colombie s’efforcent d’approfondir leur coopération dans les secteurs pharmaceutique, spatial et automobile

Visite de la vice-présidente et ministre des Affaires étrangères colombienne Marta Lucia Ramirez en Inde

Accompagnée d’une délégation officielle et commerciale de haut niveau, la vice-présidente et ministre des Affaires étrangères colombienne Marta Lucia Ramirez a atteint l’Inde, et l’objectif de la visite est de construire des ponts avec l’Inde dans divers secteurs, en particulier dans les produits pharmaceutiques. Elle est la première femme vice-présidente de Colombie à se rendre en Inde à la tête d’une importante délégation de plus de 35 fonctionnaires et représentants d’entreprises de divers secteurs, notamment les produits pharmaceutiques, la santé, la science et la technologie, l’éducation et l’espace.

En arrivant en Inde vendredi, la dirigeante en visite dans son tweet a déclaré qu’elle était en Inde pour nouer une alliance importante qui permettrait à la Colombie de produire des vaccins localement. Comme cela a été rapporté précédemment par Financial Express Online, la nation sud-américaine recherche des vaccins pour toutes les différentes maladies ainsi que des médicaments et des médicaments qui sauvent des vies.

Jusqu’à présent, Mme Ramirez a rencontré vendredi le vice-président de l’Inde, M Venkaiah Naidu; les deux dirigeants ont parlé de problèmes régionaux et multinationaux et de la façon dont la Colombie pourrait être utilisée comme porte d’entrée vers le reste de la région.

Étant donné que l’accent est mis sur la science et la technologie, le développement de vaccins et la biotechnologie, le leader invité a rencontré le secrétaire du département de biotechnologie, et le secrétaire du département de la recherche en santé et directeur général du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR).

Le samedi 2 octobre 2021, elle s’est également rendue à Rajghat pour déposer une couronne à Samadhi du Mahatma Gandhi, le Père de la Nation. Plus tard dans la journée, elle a rencontré le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar et a expliqué comment les deux pays peuvent renforcer leurs relations bilatérales.

Le Dr S Jaishankar a tweeté qu’ils avaient tous les deux eu de larges discussions sur la manière d’élargir le partenariat avec le leader invité. Les deux parties ont convenu de se concentrer sur l’espace, la biotechnologie, la santé et les produits pharmaceutiques. Les discussions ont également porté sur l’amélioration du commerce et des investissements, l’informatique, la sécurité énergétique, le secteur automobile

Financial Express Online avait signalé que la visite portait sur des vaccins qui seront produits en Colombie à l’aide d’accords signés avec différents laboratoires pharmaceutiques pour produire des vaccins COVID-19 ainsi que pour d’autres maladies.

Les deux parties ont signé des accords qui contribueront à assurer une coopération plus approfondie entre les deux pays dans l’exploration et l’utilisation de l’espace, ainsi que dans les domaines de la santé et des vaccins. Selon la dirigeante en visite au cours de la dernière décennie, la production pharmaceutique dans son pays a connu une croissance annuelle moyenne de six pour cent.

Il a parlé de tirer parti de cette croissance et de travailler main dans la main avec l’Inde. « L’Inde est le plus grand fournisseur mondial de vaccins et de médicaments génériques », a-t-elle tweeté.

Certaines alliances ont été conclues avec des centres de recherche, ce qui contribuera à une coopération plus approfondie ainsi qu’à l’exploration de l’espace.

Selon elle, les deux pays renforceront davantage leurs relations bilatérales et, dans le but de faire de son pays, la Colombie, une “fenêtre de progrès pour la région”, il a appelé à un renforcement des relations commerciales et d’investissement.

L’ambassadrice colombienne en Inde Mariana Pacheco dans une récente interaction avec une section des médias avait exprimé ses louanges pour l’écosystème pharmaceutique indien. Selon elle, les principaux dirigeants du président et du vice-président de son pays se concentrent sur la promotion de la reprise de l’industrie pharmaceutique dans son pays.

