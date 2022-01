L’Inde et la Corée discutent aujourd’hui d’une plus grande balance commerciale

Le ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal et le ministre coréen du Commerce Han-koo Yeo discuteront également des questions liées aux investissements.

L’Inde et la Corée du Sud auront des entretiens mardi, qui se concentreront sur les préoccupations de New Delhi concernant le déséquilibre commercial avec Séoul, les problèmes d’accès au marché et les barrières non tarifaires (BNT).

Le ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal et le ministre coréen du Commerce Han-koo Yeo discuteront également des questions liées aux investissements. « La réunion devrait renforcer davantage les relations commerciales entre l’Inde et la Corée d’une manière équitable et équilibrée dans l’intérêt mutuel des deux pays », a déclaré le ministère du Commerce dans un communiqué.

Le commerce bilatéral a fortement penché en faveur de la Corée. Alors que la Corée a réussi à récolter les fruits de son accord de libre-échange avec l’Inde, entré en vigueur en 2010, les exportateurs indiens n’en ont pas vraiment profité.

L’Inde a importé des marchandises d’une valeur de 15,7 milliards de dollars et de 12,8 milliards de dollars, respectivement, de la Corée au cours des exercices 20 et 21, mais ses exportations vers ce pays ne se sont élevées qu’à 4,8 et 4,7 milliards de dollars au cours de cette période. De plus, les exportateurs indiens se sont plaints d’énormes barrières non tarifaires là-bas.

L’Inde expédie principalement de l’aluminium, des combustibles minéraux et des produits chimiques organiques vers la Corée et importe de là-bas de l’acier, des biens d’équipement et des biens de consommation, entre autres.

Le déséquilibre commercial substantiel a incité l’Inde à envisager de revoir l’ALE, officiellement appelé Accord de partenariat économique global. En ce qui concerne les mesures non tarifaires, FE avait précédemment signalé que les principaux pays développés et en développement, tels que les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud, le Japon et ceux de l’UE, avaient érigé d’énormes obstacles non tarifaires pour masquer la férocité de leur protectionnisme commercial et décourager » importations indésirables », même s’ils prétendent maintenir un régime tarifaire bas.

Depuis son retrait des négociations commerciales du RCEP dominées par Pékin en novembre 2019, l’Inde cherche à accélérer les négociations avec les économies clés pour des pactes commerciaux « équitables » et « équitables ».

Alors que l’Inde a intensifié les pourparlers avec les Émirats arabes unis, l’Australie et le Royaume-Uni en vue d’accords de libre-échange, elle a également exploré la possibilité de réviser ou d’améliorer divers accords commerciaux existants.

Dans ce cadre, l’Inde souhaite revoir ses ALE avec l’ANASE, le Japon et la Corée du Sud afin de les rendre plus équilibrés.

