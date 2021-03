L’Inde et la Corée du Sud renforcent leurs relations militaires bilatérales

Le ministre de la Défense Rajnath Singh et le ministre de la Défense de la République de Corée, M. Suh Wook, lors des entretiens bilatéraux sur la coopération en matière de défense à New Delhi, le vendredi 26 mars 2021 (Crédit photo: ministère de la Défense)

Pour approfondir davantage le partenariat bilatéral de défense de longue date, l’Inde et la Corée du Sud se sont entretenues vendredi à New Delhi et ont identifié de nouveaux domaines pour le faire avancer.

Le ministre de la Défense Rajnath Singh et le ministre de la Défense de la République de Corée (RoK), M. Suh Wook, ont convenu que les relations devraient continuer à se développer et que la rencontre entre eux lui donnera l’impulsion nécessaire pour passer au niveau supérieur.

Selon un communiqué officiel publié par le ministère de la Défense à l’issue des pourparlers, les deux dignitaires ont reconnu que la coopération bilatérale en matière de défense s’était considérablement élargie en termes d’échelle et de portée à travers Tri-Service ainsi que les agences traitant de la technologie et de l’industrie de la défense.

Les deux ont échangé leurs points de vue sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les engagements de défense et de sécurité ainsi que sur les meilleures pratiques suivies par les forces armées de l’Inde et de la Corée du Sud. Les deux pays ont trouvé un terrain d’entente sur plusieurs forums et engagements multilatéraux. Et ont également réaffirmé leur soutien aux initiatives multilatérales visant à promouvoir une paix et une stabilité durables dans la région et au-delà.

Les deux ministres ont également exprimé leur satisfaction quant à l’engagement manifesté par diverses agences des deux pays à maintenir des dialogues annuels structurés à différents niveaux de leadership par des moyens virtuels lorsque les voyages et les engagements physiques sont devenus de plus en plus difficiles pendant la pandémie mondiale. Cela a maintenu la dynamique des engagements de défense bilatéraux.

Le ministre de la Défense était accompagné du chef d’état-major de la Défense, le général Bipin Rawat, du chef d’état-major de la marine, l’amiral Karambir Singh, du chef d’état-major de la Force aérienne, le maréchal RKS Bhadauria et du chef d’état-major de l’armée, le général MM Naravane. Étaient également présents le secrétaire (Production de défense) Raj Kumar et le secrétaire du Département de la recherche et du développement de la défense et le président de l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO) Dr G. Satheesh Reddy ont fait partie de la délégation indienne pendant les entretiens.

Plus tôt dans la journée, le ministre de la Défense Singh et son homologue sud-coréen, M. Suh Wook, ont inauguré conjointement le parc d’amitié Inde-Corée à Delhi Cantonment.

Importance du parc

C’est un symbole de relations étroites entre les deux pays. C’est également une reconnaissance de la contribution de la mission médicale de l’armée indienne pendant la guerre de Corée.

Des invités de l’Association des anciens combattants de la guerre de Corée étaient présents lors de la cérémonie. C’était une reconnaissance de l’événement. Les deux ministres ont planté chacun un jeune arbre pour marquer l’occasion mémorable. Le secrétaire général de l’Association des anciens combattants de la guerre de Corée, Anil Malhotra, a été félicité à cette occasion par M. Suh Wook.

