L’Inde et la distance jusqu’à la réalisation des ODD

Outre les zones à problèmes, NFHS-5 peut également indiquer des emplacements ciblés pour une intervention.

Par Payal Seth et Palakh Jain

Le 24 novembre 2021, le gouvernement de l’Union a publié la cinquième enquête nationale sur la santé de la famille (2019-21). NFHS-5 n’est pas seulement la plus grande enquête sur la santé et la nutrition de l’Inde, mais aussi bien connue pour sa qualité remarquable et sa représentation nationale et infranationale. C’est pourquoi les données de la NFHS sont utilisées pour suivre les progrès de l’Inde pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) d’ici 2030. Nous résumons une poignée des indicateurs les plus importants de la NFHS-5 et expliquons à quel point l’Inde est proche ou éloignée de la réalisation de ces objectifs. .

Nous commençons par discuter de trois indicateurs importants de l’environnement domestique. Les ménages utilisant des combustibles propres sont passés de 44 % dans la NFHS-4 (2015-16) à 59 % dans la NFHS-5 (2019-21). De même, il y a une augmentation du nombre de ménages utilisant des installations sanitaires améliorées de 49 % à 70 % dans la NFHS-5. Mais l’Inde accuse un retard considérable par rapport à l’objectif de l’ODD 7.1.2 (accès universel à un carburant propre) et de l’ODD 6 (assainissement universel). En ce qui concerne la protection contre les risques, le pourcentage de ménages dont un membre est couvert par une assurance maladie ou un régime financier est passé de 29 % à 41 % dans la NFHS-5 ; encore, un long chemin pour atteindre l’ODD 3.8 (couverture sanitaire universelle). Cependant, le lancement opportun du Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, un régime d’assurance maladie destiné à aider les Indiens économiquement vulnérables ayant besoin d’établissements de santé, pourrait aider à atteindre 3,8 SGD d’ici 2030.

Du ménage, nous discutons maintenant des membres des ménages, en particulier des femmes, et discutons d’abord de leurs deux indicateurs sociaux clés : les femmes ayant dix ans ou plus de scolarité (une augmentation de 36 % à 41 %) et les femmes (actuellement âgées de 20 à 24 ans) mariés avant l’âge légal de 18 ans (une baisse de 27 % à 23 %). Cependant, l’Inde a encore des kilomètres à parcourir avant d’atteindre l’ODD 4 (assurer que les filles et les garçons achèvent un enseignement primaire et secondaire de qualité) et l’ODD 5.3 (éliminer le mariage des enfants). Le taux de prévalence contraceptive (toute méthode) pour les femmes actuellement mariées, âgées de 15 à 49 ans, est passé de 54% à 67%, une augmentation significative et pourtant loin d’atteindre la cible de l’ODD 3.7, c’est-à-dire l’accès universel à la planification familiale d’ici 2030 L’un des pires résultats a été l’augmentation de quatre points de pourcentage de la prévalence des femmes anémiques, c’est-à-dire 57 % dans la NFHS-5. L’ODD 2.2 (élimination de toutes les formes de malnutrition) semble être un objectif lointain.

Passant des femmes aux mères, la NFHS-5 rapporte que les visites de soins prénatals (ANC) au cours du premier trimestre sont passées de 59 % à 70 %, la carte de protection mère-enfant (MCP) est également passée de 89 % à 96. %, et quatre visites prénatales ou plus sont en hausse de 51 % à 58 %. La route est encore longue pour atteindre l’ODD 3.8 (couverture sanitaire universelle), mais ces chiffres montrent une tendance à la hausse. Un autre indicateur important de la santé maternelle est l’accouchement en institution, qui est passé de 79 % à 89 %, atteignant presque l’objectif universel. Les pourcentages ruraux (94 %) et urbains (87 %) pour la prestation en établissement dans la NFHS-5 ne présentent pas non plus de disparité. Une conséquence inattendue de l’augmentation des accouchements en institution a été l’augmentation des accouchements par césarienne (de 17 % à 22 %). Les accouchements par césarienne dans les instituts privés sont passés de 41 % à 47 %, défiant toute explication médicale raisonnable et peuvent être attribués en grande partie à la demande induite par les médecins, qui doit être réduite pour réduire cette tendance.

En ce qui concerne les enfants, la NFHS-5 nous informe que la prévalence des trois résultats nutritionnels les plus importants chez l’enfant : le retard de croissance (faible taille pour l’âge), l’émaciation (faible poids pour la taille) et l’insuffisance pondérale (faible poids pour l’âge) est toujours le plus élevé au monde à 36 %, 19 % et 32 ​​%, respectivement. La statistique la plus choquante de la NFHS-5 est l’augmentation du nombre d’enfants anémiques (moins de cinq ans) de 59 % à 67 %, ce qui nous empêche de réaliser l’ODD 2.2 (éliminer toutes les formes de malnutrition).

Les données NFHS-5 sont utiles pour identifier les domaines qui ont un besoin urgent d’amélioration ; par exemple, la prévalence de l’anémie dans le pays. Les preuves suggèrent que seulement 45 à 50 % des cas d’anémie peuvent être traités par une supplémentation en fer. L’anémie restante est due au paludisme, à la drépanocytose, à l’ankylostome et à d’autres infections, qui ne relèvent souvent pas des interventions gouvernementales visant à éliminer l’anémie en Inde. Par conséquent, l’inclusion de stratégies globales pour lutter contre l’anémie est nécessaire. De même, un autre domaine d’intervention – l’éducation des femmes et l’âge du mariage – sont régis par des pratiques socioculturelles et nécessitent donc des interventions comportementales spécifiques au contexte ainsi que d’autres incitations financières.

Outre les zones à problèmes, NFHS-5 peut également indiquer des emplacements ciblés pour une intervention. Nous rappelons que la NFHS-5 est représentative au niveau national, rural/urbain, de l’État et du district, aidant les décideurs à identifier les emplacements précis d’une intervention urgente. Par exemple, les principaux États problématiques pour « les quatre visites ou plus de l’ANC » sont le Nagaland, le Bihar, le Jharkhand et l’Arunachal Pradesh. Ou encore, l’indisponibilité des naissances en institution n’est un problème que dans certains districts du nord-est de l’Inde. La conception de l’échantillonnage, la méthodologie et les résultats de la NFHS-5 peuvent permettre aux décideurs politiques d’identifier les domaines d’intervention critiques et à l’Inde d’atteindre les cibles des ODD d’ici 2030.

Les auteurs sont respectivement, chercheur en économie à l’Institut Tata-Cornell de l’Université Cornell et professeur agrégé à l’Université Bennett

