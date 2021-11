L’Inde et la Russie se préparent pour le tout premier dialogue ministériel 2+2

Le commerce de défense entre l’Inde et la Russie est passé de 2 à 3 milliards de dollars par an en 2018 à environ 9 à 10 milliards de dollars aujourd’hui. (Image IE)

L’Inde et la Russie devraient tenir leur tout premier dialogue de niveau ministériel 2+2 plus tard ce mois-ci. Selon des sources, « Les dates n’ont pas été fixées pour le dialogue qui devrait avoir lieu à Moscou. Il aura lieu avant le sommet annuel qui est prévu pour le début du mois prochain. »

Le ministre de la Défense Rajnath Singh et le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar se rendront à Moscou pour la première réunion ministérielle 2+2. Le Japon, l’Australie et les États-Unis sont les autres pays avec lesquels l’Inde a des pourparlers au niveau ministériel 2+2.

Quel serait l’objectif du tout premier Dialogue 2+2 ?

Les tout premiers pourparlers dans ce format se rapprochent des pourparlers au niveau de la NSA liés à l’Afghanistan. Mercredi 10 novembre 2021, des ANE/secrétaires des Conseils de sécurité nationale d’Ouzbékistan, du Tadjikistan, du Kirghizistan, du Kazakhstan et du Turkménistan ainsi que de l’Iran et de la Russie étaient présents.

Les pays d’Asie centrale ont exprimé leur inquiétude face aux réfugiés affluant d’Afghanistan et à la possibilité de radicalisation, d’extrémisme et de terrorisme.

Les deux parties à Moscou auront une fois de plus l’occasion d’examiner les solutions pour faire face à la situation en Afghanistan et l’impact qu’elle a sur la sécurité régionale. Le terrorisme, la radicalisation, le trafic de drogue, les réfugiés et le gouvernement inclusif en Afghanistan seront en tête de l’ordre du jour des pourparlers.

D’autres questions à discuter entre les deux parties incluraient également la nouvelle alliance militaire de l’Australie, du Royaume-Uni et des États-Unis (AUKUS), la région Asie-Pacifique, l’énergie atomique, les nouveaux développements récents en Asie occidentale.

Également à l’ordre du jour, l’extension de la coopération militaro-technique pour 2021-2031. A l’issue des pourparlers, les deux parties devraient annoncer une commission conjointe sur la science et la technologie.

Commerce militaire entre l’Inde et la Russie

Le commerce de défense entre l’Inde et la Russie est passé de 2 à 3 milliards de dollars par an en 2018 à environ 9 à 10 milliards de dollars aujourd’hui. L’Inde devrait recevoir le premier ensemble régimentaire de système de défense aérienne S-400 plus tard cette année.

Le mois dernier, une frégate de la marine indienne de classe P1135.6 « Tushil » a été lancée à Moscou. Le contrat de cette frégate a été signé en 2018 à l’issue du sommet annuel à New Delhi en présence du Premier ministre Narendra Modi et du président russe Vladimir Poutine. L’accord intergouvernemental prévoyait la construction de quatre frégates – deux en Russie et deux au chantier naval de Goa Limited dans le cadre du transfert de technologie.

Comme cela a été rapporté dans Financial Express Online, la production de 700 000 fusils AK-203 devrait bientôt commencer. Les deux parties sont engagées dans des pourparlers pour l’achat de MiG-29K pour l’IAC-1, de plus de chars T-90 ainsi que de Su-30 MKI supplémentaires pour l’Indian Air Force.

Les deux parties devraient discuter des coûts et du contenu local dans la production des hélicoptères Kamov 226T en Inde. Grâce au transfert de technologie (ToT), ces hélicoptères devaient être fabriqués dans le cadre d’une coentreprise Indo-Russian Helicopters Ltd (IRGL). Une décision de les fabriquer en Inde a été prise en 2018.

