L’Inde et la Russie se sont fixé un nouvel objectif commercial de 50 milliards de dollars d’ici 2025 ; Les pourparlers sur l’ALE Inde-UEE vont bientôt commencer

Les négociations pour un accord de libre-échange avec l’Union économique eurasienne (EAEU) dirigée par la Russie commenceront bientôt. En 2020, plusieurs séries de pourparlers entre des responsables indiens et russes ont eu lieu. Et lorsque l’Inde et la Russie se rencontreront à New Delhi lundi, l’ALE avec l’Union eurasienne recevra un élan. Les questions commerciales seront en tête de l’ordre du jour des pourparlers entre les dirigeants indien et russe, le Premier ministre Narendra Modi et le président russe Vladimir Poutine lundi.

Les pays membres de l’EAEU comprennent la Russie, l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan et le Kirghizistan, et le PIB combiné est d’environ 5 000 milliards de dollars. Cela a été formé en 2015, et la Russie est le plus grand partenaire commercial de l’Inde parmi les pays membres de l’EAEU. L’Inde et la Russie ont déjà atteint leur objectif initial de commerce bilatéral de 30 milliards de dollars et ont maintenant fixé un nouvel objectif de 50 milliards de dollars à atteindre d’ici 2025.

Selon des sources gouvernementales, « Une étude de faisabilité a été menée et elle a indiqué qu’un ALE avec l’EAEU allait être favorable. Les négociations devraient bientôt démarrer. Les discussions ont commencé. «

Une fois qu’un tel accord sera en place entre l’Inde et l’EAEU, le commerce bilatéral devrait doubler. Cet ALE aidera l’Inde à accéder à l’Iran, à l’Afghanistan, à la région de l’Asie centrale ainsi qu’à la Russie.

L’Union eurasienne a signé l’ALE avec plusieurs pays dont Singapour, le Vietnam, l’Iran et la Serbie. Et les négociations avec des pays comme l’Indonésie, les Philippines, le Cambodge, la Thaïlande et Brunei sont à différentes étapes. La Russie persuade l’Inde de signer l’ALE avec l’Union eurasienne.

L’Inde devrait-elle avoir un ALE avec l’Union eurasienne ?

Oui. « L’Inde devrait sérieusement envisager de signer l’ALE avec l’Union eurasienne. Ce bloc peut donner accès à un marché de 183 millions de personnes avec un PIB estimé à près de 2 000 milliards de dollars. Ce sont des pays à revenu intermédiaire et les produits indiens ne sont pas inconnus là-bas », estime le professeur Rajan Kumar, School of International Studies, JNU.

Selon lui, « L’ALE avec l’Union eurasienne aura des dividendes économiques et aussi géostratégiques. Premièrement, les experts estiment que plusieurs entreprises indiennes ont des avantages par rapport aux entreprises russes et d’Asie centrale. L’atmosphère économique qui prévaut en Inde est assez protectionniste, mais les chefs d’entreprise peuvent trouver le niveau de concurrence moins intimidant par rapport à une concurrence chinoise.

« La Chine est en train de négocier un ALE avec l’Union eurasienne, mais les perspectives de réduction tarifaire sont peu probables car la Russie craint que les produits chinois n’inondent le marché eurasien. Il n’a pas de telles préoccupations avec l’Inde. Cela peut être une situation gagnant-gagnant pour les deux parties », a déclaré le professeur Rajan.

Deuxièmement, « après le retrait de l’Inde du RCEP, il serait imprudent de rester protectionniste même à partir de pays où les entreprises sont moins compétitives. L’Union eurasienne peut être un excellent bloc pour tester la viabilité de l’ALE. Troisièmement, l’Inde entretient d’excellentes relations avec les pays de l’Union eurasienne. Il est plus facile de négocier avec ces pays qu’avec le RCEP ou l’Union européenne. L’Inde serait la plus grande économie du bloc et pourrait donc jouer un rôle décisif dans les futures négociations. Enfin, la bonne volonté commerciale s’étendra aux projets de sécurité et de connectivité en Eurasie. »

« Si l’Inde ne signe pas l’accord, la Russie serait alors sous pression pour négocier des accords avec la Chine. Et cela serait préjudiciable à la fois à la Russie et à l’Inde », conclut-il.

Importance de l’ALE Inde-EAUE

Depuis que l’Inde s’est retirée de l’ALE RCEP avec le Japon, la Corée du Sud, la Chine, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les pays de l’ANASE, un accord avec l’EAEU aidera à accéder à de nouveaux marchés et les entreprises indiennes ne seront pas lésées.

Que peut vendre l’Inde à l’EAEU ?

De l’Inde, les pays membres seraient désireux d’acheter des médicaments génériques, du thé, du café, des produits agricoles, des fruits, des raisins secs ainsi que des herbes, des épices et d’autres produits.

