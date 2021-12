L’Inde et la Russie signent un accord pour la fabrication d’Ak203 et prolongent leur coopération militaire jusqu’en 2031

Une fois que la partie russe a accepté la ToT de l’AK-203 qui est incluse dans l’accord, le coût des fusils d’assaut a considérablement baissé. De plus, la partie russe a accepté de ne pas percevoir de redevance pour chaque fusil produit dans l’usine d’Amethi.

Enfin, l’accord tant attendu sur les fusils d’assaut A-203 a été scellé aujourd’hui à New Delhi à l’issue des pourparlers bilatéraux entre le ministre de la Défense Rajnath Singh et son homologue russe Sergueï Choïgou.

La tarification, le transfert de technologie (ToT) et le contenu local étaient quelques-uns des problèmes les plus critiques qui ont retardé la conclusion de l’accord. Toutes ces questions ont été résolues et après que le CAD sous la présidence du ministre de la Défense Rajnath Singh a donné son approbation, le Comité du Cabinet sur la sécurité a donné son feu vert la semaine dernière.

Prix

Des sources ont confirmé à Financial Express Online « L’AK-203 qui sera fabriqué en Inde coûtera environ 930 USD par fusil, sur la base du taux de change actuel. Cela signifie que par rapport aux autres fusils d’assaut dans le monde, il pourrait être moins cher que les autres.

Les sources ont déclaré que l’accord AK 203 comportait également des redevances, mais chaque partie s’est mise d’accord sur les frais de ToT et le coût de chaque fusil a considérablement baissé.

Chronologie

Les négociations formelles pour les fusils d’assaut entre les deux pays avaient décollé en 2018 pour le fusil chambré de 7,62×39 mm.

Maintenant que l’accord a été officiellement conclu, la production commencera dans l’usine d’Amethi et au cours des 36 prochains mois, la livraison de plus de six fusils d’assaut lakh devrait être achevée. Ces nouveaux fusils vont remplacer les 5,56×45 mm INSAS (Indian Small Arms System) existants.

En raison de l’impasse actuelle entre les armées indienne et chinoise, un achat d’urgence de 70 000 AK-103 a dû être effectué.

Raisons du retard

Une fois que la partie russe a accepté la ToT de l’AK-203 qui est incluse dans l’accord, le coût des fusils d’assaut a considérablement baissé. De plus, la partie russe a accepté de ne pas percevoir de redevance pour chaque fusil produit dans l’usine d’Amethi.

Comme cela a été signalé en 2019, la première pierre de l’usine de Korwa à Amethi a été posée par le Premier ministre Narendra Modi pour la production de la Kalachnikov.

Le prix était un autre gros problème qui devait être résolu. Selon les rapports, le prix indiqué par l’ancien Ordnance Factory Board (OFB) était beaucoup plus élevé que ce que serait une importation directe de Russie. Pour résoudre ce problème, un comité spécial a été mis en place par le ministère de la Défense (MoD). L’OFB avait invoqué les raisons d’un prix plus élevé qui incluaient le coût de mise en place de l’installation, la formation, l’absorption de la FdF et les heures de main-d’œuvre qui allaient être consacrées au travail de production.

Pourquoi l’Inde a-t-elle acheté des fusils américains ?

Les retards ont amené les forces armées indiennes à commander d’urgence des fusils SiG716 aux États-Unis. Cela a été fait dans le cadre du processus accéléré (FTP) et c’était pour les soldats de première ligne, et cela a conduit à suivre sur ordre. Cela signifie maintenant que les troupes de première ligne disposent des fusils américains SiG716.

Statut actuel

Les fusils d’assaut qui seront initialement produits en Inde sont principalement destinés aux forces armées indiennes et une fois les commandes terminées, la police d’État ainsi que les forces de police armées centrales passeront également leurs commandes pour l’AK-203.

Coentreprise

Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL) et Advanced Weapons & Equipment India Ltd. (AWEIL) et Munitions India Limited (MIL) de l’Inde fabriqueront les fusils en Inde.

Lundi à l’issue des pourparlers bilatéraux entre les ministres de la défense de l’Inde et de la Russie, quatre accords/contrats ont été signés en présence des dirigeants. Ceux-ci comprennent : un contrat pour l’achat de 6 01 427 fusils d’assaut AK-203 de 7,63 x 39 mm via IRRPL ; un protocole a été signé pour modifier l’accord de coopération antérieur de 2019 dans le domaine de la fabrication d’armes légères de la série Kalachnikov ; l’extension de la Coopération Technique Militaire de 2021-2031 et enfin un protocole du 20e IRIGC-M&MTC que les deux ministres de la défense ont signé.

La réunion bilatérale a été suivie par le premier dialogue ministériel 2+2 entre les deux pays.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.