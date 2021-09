L’Inde et la Russie vont travailler ensemble sur la situation en Afghanistan

in

Selon des sources, le secrétaire en visite du Conseil de sécurité de la Russie devrait rendre visite au Premier ministre Narendra Modi. Il a rencontré le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar et les discussions ont porté sur la situation en Afghanistan. (Crédit photo : MEA)

À la suite de la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans, le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, le général Nikolay Patrushev, a eu des entretiens approfondis avec la NSA Ajit Doval à New Delhi mercredi 8 septembre 2021. À la fin des pourparlers du premier jour, les deux parties ont convenu de coordonner les approches de l’Inde et de la Russie dans des formats multilatéraux sur le règlement afghan.

L’approfondissement de la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité en mettant l’accent sur davantage de discussions sur la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et la lutte contre l’immigration illégale et le trafic de drogue ont également été les sujets abordés.

Selon un communiqué officiel de la partie russe à la fin des pourparlers, les deux parties ont également convenu d’intensifier davantage le travail des services spéciaux et des organes militaires des deux pays. Il y a eu également un échange sur la situation politique, militaire et socio-économique en Afghanistan.

La réunion ayant eu lieu après une conversation téléphonique le mois dernier entre le Premier ministre Narendra Modi et le président russe Vladimir Poutine, les entretiens de mercredi à New Delhi ont également porté sur les problèmes humanitaires et migratoires.

Les deux hauts responsables ont également évoqué les perspectives des efforts conjoints russo-indiens visant à créer les conditions pour le lancement d’un processus de règlement pacifique sur la base d’un dialogue intra-afghane.

Au cours des pourparlers, l’accent a été mis sur la future structure étatique de l’Afghanistan par les Afghans eux-mêmes, ainsi que sur les efforts visant à empêcher une nouvelle escalade de la violence dans ce pays.

La réunion à New Delhi fait suite à une récente conversation téléphonique entre le Premier ministre Modi et le président russe Vladimir Poutine. L’appel téléphonique passé le 24 août 2021 portait sur la situation en Afghanistan. Les deux dirigeants ont exprimé l’avis qu’il est important que l’Inde et la Russie travaillent ensemble.

Le général Patrushev qui est en visite en Inde à l’invitation de la NSA Doval est ici pour les consultations intergouvernementales de haut niveau entre l’Inde et la Russie sur l’Afghanistan, cela fait suite à l’appel téléphonique entre les dirigeants des deux pays.

“Les deux dirigeants ont déclaré qu’il était important pour les partenaires stratégiques de travailler ensemble et avaient demandé à leurs hauts responsables de rester en contact sur l’Afghanistan”, selon le ministère des Affaires étrangères (MEA).

Les deux dirigeants étaient également convenus de renforcer encore leur coopération pour non seulement contrer la diffusion de « l’idéologie terroriste », mais aussi pour contrer la menace de la drogue qui émane d’Afghanistan. Dans un communiqué publié par le Kremlin, les deux parties avaient convenu de mettre en place un canal bilatéral de consultations sur la question.

Selon des informations, plus tôt cette semaine, l’ambassadeur de Russie en Inde, Nikolay Kudashev, avait déclaré qu’il y avait « une large marge de manœuvre » pour la coopération entre les deux pays sur l’Afghanistan. Il avait déclaré que les deux pays étaient en contact régulier sur la situation dans ce pays déchiré par la guerre.

L’Inde et la Russie ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le sol afghan ne devrait pas être utilisé pour propager le terrorisme à d’autres pays et qu’il existe un danger que des activités terroristes atteignent les côtes de la Russie et du Cachemire.

L’ambassadeur de Russie a également déclaré qu’il n’y avait pas beaucoup de différence dans la position globale de la Russie et de l’Inde sur l’Afghanistan et a noté que l’approche de Moscou conformément à la reconnaissance d’un régime taliban dépendrait de ses actions.

