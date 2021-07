L’Inde et l’Afrique stimuleront le marché des smartphones reconditionnés, selon un rapport

« Le marché mondial des smartphones reconditionnés a connu une croissance saine dans la plupart des régions au second semestre 2020. Le marché a plus que compensé la baisse du premier semestre 2020 avec une modeste augmentation de 4 % en 2020 par rapport aux volumes de 2019. Counterpoint s’attend à une augmentation plus importante en 2021 », a déclaré l’agence.

L’Inde et l’Afrique font partie des régions clés qui stimuleront les ventes de smartphones d’occasion à l’avenir. Le marché des combinés remis à neuf dans ces régions se développe grâce à l’amélioration des capacités nationales de technologie et de réparation, a déclaré la société d’analyse de marché Counterpoint Research.

« Nous nous attendons à ce que davantage de volumes du marché secondaire se déplacent vers d’autres régions telles que l’Afrique, le Japon, l’Inde et l’Europe. Il existe des sociétés établies sur le marché secondaire, de nouvelles sociétés s’installant également dans ces régions. Il existe également un appétit pour les produits phares de marques haut de gamme, mais à des prix intermédiaires », a déclaré Glen Cardoza, analyste de recherche senior chez Counterpoint Research.

Des offres de reprise supplémentaires et une approche ciblée sur les initiatives d’économie circulaire alimentent la demande dans les régions développées comme l’Europe. En revanche, les régions en développement comme l’Inde et l’Afrique affichent une proportion plus élevée de nouvelles entreprises et des améliorations dans les capacités nationales de technologie et de réparation, a-t-il noté.

La Chine devient progressivement un endroit plus difficile pour le marché secondaire. La demande est toujours élevée, mais les coûts ont augmenté pour les composants clés. De plus, il y a plus de surveillance dans les ports internationaux. La guerre commerciale sino-américaine a également ajouté plus de risques, rendant de nombreux acheteurs plus prudents dans leurs achats, a expliqué Cardoza.

Au cours de la dernière année civile, le premier semestre a été marqué par une baisse des ventes. Il a légèrement rebondi au second semestre en raison de l’augmentation des ventes de nouveaux appareils et d’un très bon cycle de lancement d’iPhone d’Apple qui a contribué à l’offre d’appareils sur le marché secondaire. Tous les principaux pays et régions ont affiché une baisse pour l’ensemble de l’année 2020, principalement en raison de Covid-19.

« Le marché mondial des smartphones reconditionnés a connu une croissance saine dans la plupart des régions au second semestre 2020. Le marché a plus que compensé la baisse du premier semestre 2020 avec une modeste augmentation de 4 % en 2020 par rapport aux volumes de 2019. Counterpoint s’attend à une augmentation plus importante en 2021 », a déclaré l’agence.

En raison de la forte décélération au S1 2020, principalement due au Covid, le marché des smartphones reconditionnés a connu une hausse de l’offre et de la demande au S2 2020.

« Alors qu’il y avait une offre limitée de smartphones sur le marché secondaire au premier semestre 2020, il y a eu une forte augmentation à la fois de la demande et de l’offre au cours du second semestre 2020. À l’ouverture des marchés, la plupart des acteurs de la rénovation ont vu une augmentation des volumes de revente. et les échanges. Toutes les régions ont vu leurs volumes augmenter en glissement annuel au second semestre 2020. Alors que certains marchés comme LATAM et l’Asie du Sud-Est ont mis du temps à se redresser au second semestre 2020, d’autres régions comme les États-Unis, l’Europe, l’Inde et l’Afrique ont rebondi et ont tenté d’augmenter les activités liées à l’offre et à la distribution. “, a déclaré Cardoza.

Concernant les performances d’Apple, le directeur de recherche de Counterpoint, Jeff Fieldhack, a déclaré qu’il n’y avait pas eu de ralentissement de l’appétit pour Apple sur le marché secondaire. En fait, au cours de la dernière année, il a augmenté par rapport à ses concurrents. La part d’Apple sur le marché mondial des nouveaux smartphones était d’un peu plus de 13 % au second semestre 2020. Sa part sur le marché secondaire sur la même période dépassait les 44 %.

En outre, ses prix de vente moyens sur le marché secondaire sont presque trois fois supérieurs à la moyenne de tous ses concurrents. Même avec le déploiement de la 5G par plus de 150 opérateurs mobiles dans plus de 70 pays, la demande et les ASP pour le portefeuille LTE reconditionné d’Apple restent élevés. Cela aide Apple à développer sa base installée, car de nombreux acheteurs d’Apple sur le marché secondaire sont des primo-accédants, a-t-il ajouté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.