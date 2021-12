L’Inde et l’Australie devraient bientôt achever les négociations sur un ALE intérimaire

Le pacte couvre des domaines tels que les biens, les services, l’investissement, les règles d’origine, la facilitation douanière, les questions juridiques et institutionnelles. » Les négociations CECA Inde-Australie sont à un stade avancé.

L’Inde et l’Australie devraient bientôt achever les négociations pour un accord de libre-échange (ALE) intérimaire, une mesure visant à renforcer les liens économiques entre les deux pays, a annoncé jeudi le ministère du Commerce. L’accord global de coopération économique (CECA) devrait être achevé d’ici la fin de 2022. Le pacte couvre des domaines tels que les biens, les services, les investissements, les règles d’origine, la facilitation des douanes, les questions juridiques et institutionnelles. à un stade avancé.

Les deux pays devraient bientôt achever les négociations pour l’accord intérimaire », a-t-il déclaré. Le ministère a également déclaré qu’un accord similaire avec les Émirats arabes unis devrait être signé en mars 2022. marchandises à 100 milliards USD dans les cinq ans suivant la signature de l’accord et augmenter le commerce des services à 15 milliards USD », a-t-il ajouté.

Sur l’objectif d’exportation de 400 milliards USD pour cet exercice, il a déclaré que les exportations de marchandises de l’Inde ont atteint 65,89 % de l’objectif jusqu’en novembre. vers le haut », a-t-il ajouté.

Il a également déclaré que le pavillon de l’Inde à l’exposition de Dubaï avait attiré six visiteurs lakh en 83 jours après son ouverture. En outre, le ministère a informé dans son examen de fin d’année qu’au Government e-Marketplace (GeM), un total de 31,8 lakh vendeurs ont été « GeM a créé un système d’approvisionnement unifié pour le pays conformément à la vision du gouvernement, en apportant les fonctionnalités du portail des marchés publics de la défense, du portail central des marchés publics et de ses sous-portails sur GeM pour fournir un utilisateur unique expérience », a-t-il déclaré.

Le système consolidera les bases de fournisseurs dispersées sur les portails de publication sur GeM, ce qui entraînera des avantages d’économies d’échelle, une meilleure découverte des prix et la diffusion des meilleures pratiques en matière d’approvisionnement. Concernant la politique nationale de logistique, il a déclaré que la politique avait été élaborée après de larges consultations avec tous ministères. » Un plan d’action national de réforme de la logistique en 75 points a également été préparé avec des éléments d’action spécifiques sur la politique. La politique révisée est dans sa phase finale d’approbation. Il vise à réduire le coût de la logistique d’environ 5 % au cours des 5 prochaines années, atteignant un classement dans le top 25 des principaux indices mondiaux de performance liés à la logistique », a-t-il ajouté.

Le ministère a déclaré qu’entre 2021-2022 et le 8 décembre, de nouveaux projets avec un fonds total d’infrastructure commerciale pour le programme d’exportation (TIES) de Rs 113 crore ont été approuvés par un comité habilité. recensement de l’hévéa à l’aide de l’application mobile numérisée « RUBAC », développée en association avec l’Université numérique du Kerala, en vue de déterminer la superficie sous hévéa, la superficie nouvellement plantée, la superficie replantée, le profil d’âge des arbres, la superficie abandonnée au fil des ans, le niveau d’adoption de nouveaux clones, la taille des exploitations et les détails des saigneurs.

