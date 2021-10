L’Inde et le Brésil enregistrent la plus forte augmentation des décès liés à la chaleur en 2018-19, selon un rapport du Lancet

L’équipe Lancet a analysé plus de 600 crores de tweets des cinq dernières années dans le monde et a constaté une augmentation de 155% des expressions négatives utilisées par les utilisateurs pendant les vagues de chaleur de l’année 2020.

Dans une conclusion importante, un rapport du Lancet a révélé qu’un énorme lakh de 3,45 personnes âgées de plus de 65 ans est décédé de causes liées à la chaleur en 2019 seulement avec une augmentation absolue maximale des décès signalés en Inde et au Brésil par rapport à 2018. Le compte à rebours du Lancet sur la santé et rapport sur le changement climatique est la dernière preuve de l’impact négatif croissant du changement climatique sur la santé et le bien-être humains. Le rapport du Lancet mesure la vulnérabilité au stress thermique sur une plage de 0 à 100, l’Inde enregistrant le niveau de 31 sur l’indice, ce qui est 15 % plus élevé que le niveau enregistré dans les années 1990, a rapporté l’Indian Express.

Alors que la mortalité liée à la chaleur a diminué en 2019 par rapport à 2018 dans la région européenne de l’OMS, la région européenne comprenant des pays comme l’Allemagne, la Russie et le Royaume-Uni reste la plus touchée par le stress thermique. La région a enregistré un total de 1,08 lakh de décès liés au stress thermique en 2019. L’impact du stress thermique n’est pas grave sur la santé et la mortalité des humains seuls, mais également considérablement sur la productivité des travailleurs avec un total de 295 milliards d’heures de travail potentiel. a été ruiné en raison d’un grave stress thermique en 2020, selon le rapport. L’Inde, le Bangladesh et le Pakistan ont subi la perte du maximum d’heures de travail potentiel dans le monde entier en 2020.

Le professeur Dileep Mavalankar, qui dirige l’Institut indien de santé publique de Gandhinagar, a déclaré à The Indian Express qu’au lieu de prendre uniquement en compte la mortalité liée à la chaleur, la mortalité toutes causes doit être suivie. Mavalankar a déclaré que l’exposition peut causer des décès indirectement chez les personnes âgées qui souffrent déjà d’un certain nombre de comorbidités.

Parmi les causes probables qui ont alimenté l’augmentation du stress thermique, le rapport du Lancet a mis en évidence l’augmentation des vagues de chaleur, les incendies de forêt, la sécheresse, l’élévation du niveau de la mer et l’insuffisance des mesures d’adaptation prises par les pays contre le changement climatique. Parmi une autre conclusion importante, le rapport a également analysé l’impact du stress thermique sur la santé mentale des personnes. L’équipe Lancet a analysé plus de 600 crores de tweets des cinq dernières années dans le monde et a constaté une augmentation de 155% des expressions négatives utilisées par les utilisateurs pendant les vagues de chaleur de l’année 2020.

