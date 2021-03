L’Inde et le Chili discuteront de l’expansion de la PTA, de l’hydrogène vert et de l’exploitation minière le mois prochain

Le ministre des Affaires étrangères du Chili discutera également de l’hydrogène vert avec la partie indienne, ainsi que des projets miniers.

Le prochain cycle de négociations pour le deuxième élargissement de l’Accord commercial préférentiel (ACPr) Inde-Chili devrait avoir lieu le mois prochain. Pour les relations bilatérales Inde-Chili, le mois prochain est très important, car le ministre des Affaires étrangères Andrés Allamand est en visite en Inde. La nation sud-américaine inaugurera également officiellement un consulat général à Mumbai.

Inde-Chili 2e expansion de la PTA

Des sources ont confirmé à Financial Express Online: «Le prochain cycle de négociations devrait avoir lieu du 8 au 9 avril. Ces pourparlers auront lieu virtuellement. »

Comme indiqué précédemment, l’Inde est en train de négocier avec la nation sud-américaine pour la deuxième expansion de l’actuel ACPr Inde Chili, qui contribuera à approfondir et élargir encore l’ATP. Les deux parties ont échangé leur liste de souhaits respective, comme cela avait été décidé lors de la réunion précédente. Malheureusement, en raison des pandémies mondiales, les pourparlers ont été retardés.

L’ACP avec le Chili a été élargi en 2017 et a contribué à stimuler le commerce bilatéral entre les deux pays. Aujourd’hui, le Chili est le cinquième partenaire commercial de l’Inde dans la région ALC. Il est largement engagé avec le monde extérieur et a conclu des accords de libre-échange avec un grand nombre de pays et de régions.

Les deux pays sont déjà en train de négocier une nouvelle expansion d’un accord commercial qui contribuera à renforcer le commerce et les liens économiques dans les deux sens.

Le PTA a été signé le 8 mars 2006, est devenu fonctionnel en 2007. Plus tard en 2016, les deux pays ont élargi la portée de l’accord en incluant plus de produits.

Les deux pays discutent également d’un traité bilatéral de protection des investissements. Les deux pays ont déjà un accord pour éviter la double imposition qui a été signé l’année dernière.

Visite du ministre des Affaires étrangères le mois prochain

La nation sud-américaine a désigné l’Inde comme pays prioritaire dans sa politique étrangère et cherche à approfondir les relations bilatérales dans divers domaines.

Le ministre des Affaires étrangères se rendra en Inde le mois prochain. Bien qu’il prenne également la parole au Dialogue Raisina qui se tiendra du 13 au 15 avril à New Delhi, il devrait rencontrer son homologue indien et d’autres officiers supérieurs ici.

Les deux pays souhaitent promouvoir la coopération dans le commerce, tous les secteurs industriels, les exportations de défense ainsi que les services. Les deux pays travaillent également à la mise en place d’un conseil commercial conjoint Inde-Chili et un protocole d’accord pour la coopération dans le secteur de la santé et l’exportation de médicaments génériques de l’Inde est également en cours.

Première réunion de la commission mixte

L’année dernière, en octobre, en raison de la pandémie mondiale, les deux pays ont tenu virtuellement leur première réunion de la Commission mixte. Lors de cette réunion, le ministre des Affaires extérieures S Jaishankar et le chilien Allamand Zavala ont passé en revue la coopération bilatérale. C’était le dialogue institutionnalisé entre les deux parties au niveau des ministres des Affaires étrangères.

Comme indiqué, les deux parties avaient convenu l’année dernière de « donner un élan » à leur coopération dans divers secteurs, notamment la coopération spatiale, les mines et la science et la technologie, la défense et la sécurité et l’énergie.

Les deux pays se concentrent également sur l’expansion de la coopération agricole. Outre le traitement des problèmes d’accès aux marchés pour les produits d’intérêt mutuel, les deux parties travaillent à un accord sur l’agriculture.

Hydrogène vert

L’énergie renouvelable est un autre domaine que les deux pays examinent.

Récemment, le gouvernement indien a dévoilé une mission nationale sur l’hydrogène. Cette mission devrait accélérer les plans visant à obtenir le carburant sans carbone à partir d’énergies renouvelables.

Selon un rapport récent de l’Institut de l’énergie et des ressources (TERI), d’ici 2050, près de 80% de l’hydrogène indien devrait être vert – produit par l’électricité renouvelable et l’électrolyse. Le rapport a déclaré que l’hydrogène vert deviendrait la voie la plus compétitive pour la production d’hydrogène vers 2030.

Le Chili pourrait produire 160 millions de tonnes d’hydrogène vert par an, selon les estimations de l’Agence internationale de l’énergie. Les chiffres du ministère de l’Énergie du Chili indiquent que l’hydrogène vert pourrait contribuer jusqu’à 20% de la réduction cumulée des émissions de carbone du pays d’ici 2050.

Le ministre des Affaires étrangères du Chili discutera également de l’hydrogène vert avec la partie indienne, ainsi que des projets miniers.

Le Chili est le pays le plus long du monde et possède une grande frontière maritime. Avec une énorme base de ressources naturelles qui comprend le cuivre, l’étain et les ressources forestières, le Chili contrôle également une grande partie de l’Antarctique.

