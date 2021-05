L’Inde et le Guatemala pour approfondir leur coopération dans les domaines de l’espace, de la défense et de la sécurité; Début des négociations commerciales Inde-SICA

Confirmant cela, l’ambassadeur de l’Inde au Guatemala, BS Moubarak, a déclaré à Financial Express Online: “Outre d’autres questions, les discussions ont également porté sur le secteur de la défense et de la sécurité. L’Inde a offert une formation à la police civile et a informé la délégation guatémaltèque des atouts de la défense indienne. secteur.”

L’Inde et la nation sud-américaine du Guatemala se sont rencontrées virtuellement mercredi (5 mai 2021) pour les deuxièmes consultations du ministère des Affaires étrangères (FOC), où l’accent était mis sur l’approfondissement de la coopération dans des secteurs tels que la science et la technologie, l’agriculture, l’espace, l’énergie, l’éducation, la santé et la tradition médecine et tourisme.

Les deux parties ont également discuté d’une éventuelle coopération en – Défense et sécurité, Alliance solaire internationale (ISA) ainsi que la coopération avec le CAABI et faisant partie de l’OSA (Organisation des États américains).

Confirmant cela, l’ambassadeur de l’Inde au Guatemala, BS Moubarak, a déclaré à Financial Express Online: «Outre d’autres questions, les discussions ont également tourné autour du secteur de la défense et de la sécurité. L’Inde a offert une formation à la police civile et a informé la délégation guatémaltèque des atouts du secteur de la défense indien. »

«Dans le secteur spatial, le Gouvernement guatémaltèque a exprimé son intérêt pour la cartographie des ressources; Formation à la gestion des incendies de forêt et formation à la télédétection », a déclaré M. Mubarak.

En plus d’exprimer son intérêt pour l’ISA, la nation d’Amérique centrale a sollicité l’aide de l’Inde pour la gestion des eaux usées.

SICA – Accord de libre-échange partiel: Les deux parties ont manifesté leur intérêt pour un tel accord. Cet accord sera conclu avec les six pays d’Amérique centrale dans le cadre du SICA. Au cours de la présidence du Guatemala pour le SICA au second semestre de l’année, l’accord proposé serait discuté avec les pays membres.

Le Guatemala a invité l’Inde à participer en tant qu’observateur à l’Assemblée générale de l’OEA qui aura lieu plus tard cette année au Guatemala, a ajouté l’envoyé de l’Inde au Guatemala.

La nation d’Amérique centrale tient à collaborer à l’importation du COVAXIN et a accueilli les IDE dans le secteur pharmaceutique, manufacturier et informatique.

Déclaration MEA

Selon une déclaration officielle publiée par le ministère des Affaires extérieures, des responsables des deux pays ont également examiné l’état actuel des relations bilatérales dans divers domaines, notamment le commerce, les consulats, l’économie, la politique et la culture.

La situation du COVID-19 a également été abordée et la partie guatémaltèque a apprécié le rôle de l’Inde dans l’extension de l’assistance à la nation d’Amérique centrale et à d’autres pays de la région ALC.

Alors que la partie indienne était dirigée par Mme Riva Ganguly Das, secrétaire (Est), le vice-ministre du ministère des Affaires étrangères du Guatemala, M. Carlos Ramiro Martínez, dirigeait son côté.

Commerce bilatéral Inde-Guatemala

Les deux pays ont décidé d’explorer d’autres secteurs pour développer leurs relations commerciales.

Comme cela a été rapporté plus tôt dans Financial Express Online, le commerce est un pilier très important dans les relations entre les deux pays, qui a touché

314,27 millions USD en 2019-2020 avec des exportations indiennes à 291,32 millions USD et des importations à 22,95 millions USD.

Lors d’une précédente interaction avec Financial Express Online, l’envoyé indien avait partagé qu’un grand nombre d’entreprises indiennes se sont rendues dans la centrale pour explorer le marché et ont présenté leurs produits, notamment les produits pharmaceutiques, automobiles, textiles et d’ingénierie.

En 2020, la mission indienne était peut-être la seule de la région à avoir organisé des réunions et des expositions virtuelles, créant une opportunité pour les entreprises indiennes de présenter leurs produits.

Qu’est-ce que la SV?

Il existe 35 États indépendants des Amériques. Et est considéré comme le principal forum gouvernemental politique, juridique et social du Continent américain. Selon les informations disponibles dans le domaine public, l’OEA a accordé le statut d’observateur permanent à 69 États, ainsi qu’à l’Union européenne (UE).

Pourquoi le SICA est-il important?

Les deux parties travaillent à une union douanière et, pour la mettre en œuvre, selon les responsables, plusieurs mesures doivent être prises, basées sur les exigences des pays membres du SICA.

Les domaines clés qui sont essentiels comprennent l’alimentation et l’énergie; Médicaments; Sécurité; Coopération spatiale; Aérospatial; Agriculture; MPME et renforcement des capacités.

