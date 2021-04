L’Inde et le Kazakhstan explorent la production conjointe de plates-formes militaires pour les trois services

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh recevant le ministre de la Défense de la République du Kazakhstan, le lieutenant-général Nurlan Yermekbayev avant leur réunion bilatérale à New Delhi le vendredi 09 avril 2021.

L’Inde et le Kazakhstan, nation d’Asie centrale, souhaitent élargir davantage le partenariat de défense, qui comprend la production conjointe ainsi que le codéveloppement. «L’Inde et le Kazakhstan ont signé un traité de partenariat stratégique en 2009 et une coopération technique militaire et militaire en 2015. Les deux pays ont plusieurs projets dans les secteurs des hydrocarbures, de l’éducation, de la pharmacie et autres», déclare le professeur Rajan Kumar, École d’études internationales, JNU.

Le Kazakhstan est le pays le plus riche en ressources d’Asie centrale et est également le plus grand partenaire commercial et d’investissement de l’Inde. Le commerce bilatéral total s’est élevé à 1,2 milliard USD entre les deux pays.

Lors d’une visite récemment terminée, le ministre de la Défense de la République du Kazakhstan, le lieutenant-général Nurlan Yermekbayev, et le ministre de la Défense Rajnath Singh ont discuté des moyens de renforcer davantage la coopération bilatérale en matière de défense entre les deux pays.

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh et le ministre de la Défense de la République du Kazakhstan, le lieutenant-général Nurlan Yermekbayev, échangent des souvenirs lors de leur réunion bilatérale à New Delhi le vendredi 9 avril 2021.

Selon le ministère de la Défense, le 9 avril 2021, les deux ministres se sont rencontrés à New Delhi et les discussions ont porté sur la coopération bilatérale en matière de défense, le renforcement des capacités, la formation et les exercices militaires. Et tous deux ont convenu d’explorer la possibilité d’une collaboration industrielle de défense.

Le ministre en visite, le lieutenant-général Nurlan Yermekbayev, a exprimé la reconnaissance de son pays au moment où les troupes kazakhes sont déployées dans le cadre du bataillon indien de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL). Le ministre kazakh, qui était ici en visite officielle à l’invitation de son homologue indien Rajnath Singh, avait également visité le QG 12e corps à Jodhpur et le secteur de Longewala à Jaisalmer.

Comme cela a été rapporté précédemment par Financial Express Online, des entreprises indiennes sont en pourparlers avec les industries de la défense du Kazakhstan pour la coproduction et le codéveloppement de la production de défense. Selon un officier supérieur du ministère de la Défense, «lors des récents pourparlers entre les deux pays, la nation d’Asie centrale souhaite développer des projets conjoints avec l’Inde en matière de réparation, d’entretien et de mise à niveau de l’équipement militaire.»

Coopération militaire Inde-Kazakhstan

Selon les responsables, la coopération militaire entre les deux pays a une dynamique positive. Tous deux participent déjà à l’exercice militaire conjoint KAZ-IND, ce qui constitue un pas important vers le renforcement des relations militaires et diplomatiques entre les deux pays. Et l’objectif de cet exercice est de former et d’équiper les contingents pour qu’ils entreprennent des opérations conjointes de contre-insurrection et de lutte contre le terrorisme en milieu urbain et rural sous mandat des Nations Unies.

Et, comme indiqué précédemment, les futures éditions de l’exercice KAZ-IND devraient connaître une augmentation progressive de la portée et du contenu de la formation combinée.

Comment les deux pays peuvent-ils travailler ensemble dans une production conjointe?

Les forces armées indiennes utilisent des systèmes d’armes de l’ère soviétique, et ces systèmes doivent être améliorés. De nombreuses entreprises kazakhes du secteur de la défense ont une expertise dans les grandes plates-formes navales, il existe d’immenses opportunités pour les entreprises indiennes de travailler dans le cadre d’une joint-venture pour la production de torpilles et d’autres systèmes connexes. Les entreprises kazakhes ont également une expertise dans les plates-formes utilisées par l’armée indienne et l’armée de l’air indienne.

En octobre dernier, un webinaire entre l’Inde et le Kazakhstan a été organisé, axé sur la coopération en matière de défense entre les deux pays et organisé sous l’égide du Département de la production de défense, du ministère de la Défense et de l’organisme industriel FICCI. BEL avait annoncé son intention d’ouvrir un bureau de représentation au Kazakhstan.

De nombreuses entreprises indiennes, notamment Ashok Leyland Limited, Zen Technologies, Hindustan Aeronautics Limited, Alpha Design Technologies et Bharat Electronics Limited. Avait fait des présentations de produits sur les principales plates-formes / équipements tels que les systèmes d’artillerie, les radars, les véhicules protégés, les missiles et les équipements de défense aérienne, les solutions de formation, etc.

Coopération spatiale

Les deux pays sont en discussion sur la possibilité de développer un système de communication spatiale (satellite) KazSat-2R. L’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) et l’Agence spatiale nationale du Kazakhstan sont en pourparlers pour développer conjointement un satellite et un éventuel lancement par le biais de l’agence ultérieurement. Le Kazakhstan abrite le célèbre cosmodrome de Baïkonour.

Avis d’expert sur les relations bilatérales entre l’Inde et le Kazakhstan et les pays d’Asie centrale

Selon le professeur Rajan Kumar, «Le spectacle de la politique des grandes puissances est si tentant que nous minimisons souvent l’importance des petits pays dans notre voisinage étendu. L’obsession hyper-médiatique des États-Unis, de la Chine et de la Russie pousse l’actualité de ces pays vers les marges. Les États d’Asie centrale ne figurent dans nos principaux médias que lorsqu’il y a un sommet ou des violences majeures dans l’un de ces États. »

«C’est ironique parce que le genre de confiance et de bonne volonté que l’Inde génère dans ces États se reflète à peine dans notre conscience ici. Les États d’Asie centrale partagent l’histoire, la tradition culinaire, la littérature et la culture avec l’Inde, mais d’une manière ou d’une autre, nous n’avons pas encore bâti sur le soft power qui existe », observe-t-il.

«L’espace de l’Asie centrale est vital pour les intérêts de l’Inde à long terme. La Russie est la source de la stabilité politique et de la sécurité, mais au cours des deux dernières décennies, la Chine est devenue le principal investisseur grâce à son Initiative de la ceinture et de la route (BRI). Situés au cœur de la Chine et de l’Europe, ces États fournissent le lien nécessaire au projet routier chinois. Au départ, la Chine s’est concentrée sur la sécurité et l’acquisition de ressources en hydrocarbures auprès de ces États, mais au cours des dernières années, elle s’est diversifiée vers les activités d’infrastructure et de fabrication. Le Kazakhstan est le principal bénéficiaire du projet chinois BRI. Le premier et célèbre «discours sur la route de la soie» du président Xi Jinping a été prononcé à l’Université Nazarbayev du Kazakhstan en 2013 », ajoute le professeur Rajan Kumar.

Selon lui, «les activités économiques de l’Inde en Asie centrale ont été entravées par l’absence d’accès à la terre, les contraintes de ressources, la politique des grandes puissances et la lenteur de la mise en œuvre des projets. Nous avons visualisé les projets Turkménistan-Afghanistan-Pakistan-Inde (TAPI) et le corridor de transport Nord-Sud bien avant la BRI chinoise, mais nos progrès ont été décevants. Le Pakistan ne permettra jamais à l’Inde d’accéder par voie terrestre à l’Asie centrale et notre route à travers Chabahar et Bandar Abbas (Iran) a également été affectée en raison des sanctions américaines. Avec l’influence croissante de la Chine sur l’Iran, l’Inde aura plus de mal à développer ses projets là-bas.

«Il est nécessaire de renforcer la coopération interpersonnelle avec le Kazakhstan et d’autres États d’Asie centrale. L’obtention d’un visa devient un problème majeur pour les communautés académiques, les experts, les hommes d’affaires et les touristes. Les ambassades respectives d’Asie centrale et d’Inde devraient assouplir les règles relatives aux visas et garantir des déplacements sans tracas aux personnes légitimes. Après tout, les voyageurs deviennent les porteurs de la culture et de la tradition sans frais », conclut le professeur Rajan.

