L’Inde et le Mexique cherchent à approfondir leur coopération dans les secteurs du commerce, de l’espace et de l’énergie

L’approfondissement des liens commerciaux, l’expansion de la coopération dans les secteurs des produits pharmaceutiques, des TIC et de l’énergie étaient au centre de la visite du ministre des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar, au Mexique en début de semaine. Il s’est rendu dans ce pays à l’invitation de son homologue mexicain Casaubón, peu de temps après avoir conclu sa visite aux États-Unis pour la session de l’UNGA. Au cours de sa visite de trois jours, il a rencontré le président mexicain Manuel Lopez Obrador, a assisté aux célébrations du jour de l’indépendance à Mexico et a également interagi avec les PDG de grandes entreprises et le monde des affaires.

Comme cela a été rapporté précédemment par le Financial Express Online, le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar a rencontré le président mexicain Manuel Lopez Obrador.

Entretiens avec le président mexicain

L’ordre du jour des pourparlers entre les deux dirigeants a porté sur le renforcement de la coopération dans divers secteurs, notamment l’énergie, l’espace, les TIC et les produits pharmaceutiques. Les deux ont également parlé de l’immense champ d’échange d’expériences et de bonnes pratiques.

Première visite en 41 ans

Il y a eu des visites de haut niveau au Mexique, y compris la visite du Premier ministre Narendra Modi en juin 2016.

Cependant, après une interruption de 41 ans, il s’agissait de la première visite d’un ministre des Affaires étrangères de l’Inde dans ce pays. La dernière visite a été celle du ministre des Affaires étrangères de l’époque, PV Narasimha Rao.

Il a également visité les pyramides du Soleil et de la Lune à Teotihuacan, qui, selon les informations disponibles, auraient été construites vers 200 après JC.

Entretiens avec son homologue mexicain

Le ministre a eu une « discussion approfondie » avec son homologue Marcelo Ebrard Casaubón. Au cours des entretiens, les deux parties ont examiné la coopération dans divers domaines, notamment le commerce et l’investissement, l’espace, le potentiel scientifique, les questions consulaires ainsi que les liens culturels. Lors de la réunion qui a eu lieu lundi, les deux parties ont convenu de collaborer davantage dans les enceintes internationales.

Il a été reçu à l’aéroport par le ministre des Finances et du Crédit public de ce pays, Rogelio Ramírez de la O. Et les deux ont eu une discussion sur la réponse du Mexique à la pandémie de COVID-19.

Le Mexique, qui est le deuxième partenaire commercial de l’Inde dans la région Amérique latine, est membre du Conseil de sécurité de l’ONU aux côtés de l’Inde pour la période 2021-2022. Selon les données officielles disponibles, le commerce bilatéral entre les deux en 2018 avait atteint 10,155 milliards USD, et les exportations d’une valeur de 5,231 milliards USD et les importations étaient évaluées à 4,923 milliards USD, conformément aux données officielles.

Pour favoriser un partenariat privilégié entre les deux pays, lors de sa rencontre avec les représentants de diverses entreprises et PDG, Jaishankar les a exhortés à investir en Inde, ce qui stimulera une plus grande coopération économique entre les deux pays.

Qu’est-ce que l’Inde exporte au Mexique ?

Principalement des véhicules et des pièces automobiles ; produits céramiques; équipement électronique; produits chimiques; produits en aluminium; acier; pierres précieuses; et machines électriques.

Et l’Inde importe du pétrole brut, des machines et des produits électriques de ce pays.

