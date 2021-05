L’Inde et le Royaume-Uni adoptent une feuille de route complète et un partenariat commercial renforcé

Le Brexit a offert de nouvelles opportunités aux deux pays.

Pour doubler et renforcer le commerce bilatéral d’ici 2030, l’Inde et le Royaume-Uni ont convenu d’un nouveau partenariat commercial renforcé (ETP). Avec l’ETP en place, il sera plus facile de négocier à l’avenir un accord de libre-échange Inde-Royaume-Uni. La décision a été prise lorsque le Premier ministre Narendra Modi a rencontré son homologue britannique, le Premier ministre Boris Johnson, lors de pourparlers au sommet pratiquement mardi (4 mai 2021).

Informant virtuellement les médias, Sandeep Chakravorty, secrétaire adjoint (Europe Ouest), ministère des Affaires extérieures, a déclaré: «Le sommet virtuel a ouvert un nouveau chapitre dans les relations bilatérales entre les deux pays. Les dirigeants ont eu des discussions de fond sur toute la gamme des relations bilatérales et ont échangé des vues sur des questions régionales et mondiales d’intérêt mutuel. »

Selon le co-secrétaire, l'autre grand point à retenir du tout premier sommet virtuel entre les deux nations a été la Déclaration sur un partenariat commercial renforcé. Le commerce bilatéral en 2019-20 était de 15,4 milliards de dollars.

Lors du sommet, dans le but de plus que doubler le commerce d’ici 2030, les deux dirigeants ont annoncé leur intention de négocier un ALE global et équilibré, qui comprendra un accord commercial intérimaire pour obtenir des gains rapides.

Lancement de la feuille de route 2030

Comme indiqué dans Financial Express Online lundi 3 mai 2021, le plus gros livrable du sommet a été le lancement de Roadmap2030. La feuille de route qui a été adoptée par les deux dirigeants ouvrirait la voie à un engagement plus profond et plus fort au cours des dix prochaines années. Et contribuer également à faire du partenariat Inde-Royaume-Uni un partenariat stratégique global.

Partenariat commercial renforcé (ETP)

Avec l’APE en place, de nouvelles opportunités seront débloquées pour les entreprises indiennes et britanniques et cela contribuera à renforcer les relations commerciales entre les deux parties.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré: «Dans la décennie à venir, avec l’aide du nouveau partenariat signé aujourd’hui et d’un accord de libre-échange global, nous doublerons la valeur de notre partenariat commercial avec l’Inde. Cela portera la relation entre nos deux pays à de nouveaux sommets. »

Pourquoi l’ETP est-il important?

Il s’attaquera aux obstacles immédiats à l’accès au marché et aidera à rechercher de nouvelles opportunités qui profiteront aux entreprises et aux consommateurs des deux pays.

Le partenariat fixe l’ambition de doubler le commerce entre le Royaume-Uni et l’Inde d’ici 2030, l’intention commune de commencer à travailler en vue de négociations sur un ALE global.

Il y aura des opportunités immédiates pour les entreprises de tous les secteurs. Celles-ci incluent un engagement pour la reconnaissance mutuelle du certificat de compétence des gens de mer; un processus décisionnel indépendant fondé sur les risques pour l’inscription et la réinscription appropriées des établissements de pêche indiens nouveaux et retirés de la liste et la réduction progressive du protocole d’échantillonnage des crevettes. Et, un groupe de travail dans le cadre d’un nouveau pilier de la santé sera mis en place qui offrira des opportunités aux infirmières indiennes et aux infirmières associées qui souhaitent se former et travailler au sein du National Health Service du Royaume-Uni.

Partenariat migration et mobilité

Sandeep Chakravorty, secrétaire adjoint (Europe de l’Ouest), ministère des Affaires extérieures, a déclaré: «Les deux pays ont signé un protocole d’accord global sur le partenariat pour la migration et la mobilité. Cela a été offert à l’Inde pour la première fois. Dans le cadre de ce protocole d’accord, le Royaume-Uni a accepté de créer un nouveau programme sur la mobilité des jeunes. »

Avec ce protocole d’accord en place, chaque année jusqu’à 3000 jeunes professionnels indiens peuvent profiter des opportunités d’emploi au Royaume-Uni pendant une période de deux ans et ils ne seront pas soumis aux tests du marché du travail.

Le Royaume-Uni a-t-il un tel accord avec d’autres?

Oui. Selon le responsable de la MEA, le Royaume-Uni a conclu de tels accords avec certains pays partenaires comme l’Australie, le Canada, le Japon et la Corée du Sud. Le protocole d’accord signé aujourd’hui contribuera à rationaliser la procédure de retour et reflétera la confiance croissante entre les deux pays.

