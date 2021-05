L’Inde et le Royaume-Uni dévoileront leur feuille de route pour renforcer leurs relations commerciales lors du sommet virtuel du 4 mai

En réponse aux questions des médias sur la visite de Johnson, MEA avait déclaré: «les deux parties tiendront une réunion virtuelle dans les prochains jours pour lancer des plans pour une relation transformée entre l’Inde et le Royaume-Uni.

L’Inde et le Royaume-Uni lanceront une “ feuille de route complète 2030 ” pour ouvrir la voie à une nouvelle expansion et à un approfondissement de la coopération Inde-Royaume-Uni au cours de la prochaine décennie lors d’un sommet virtuel entre le Premier ministre Narendra Modi et son homologue britannique Boris Johnson le 4 mai 2021. Le MEA a déclaré lundi dans un communiqué que la feuille de route couvrirait cinq domaines clés, à savoir les relations interpersonnelles, le commerce et la prospérité, la défense et la sécurité, l’action climatique et les soins de santé. L’Inde et le Royaume-Uni discutent depuis un certain temps d’une proposition d’accord de libre-échange bilatéral et d’un programme de partenariat commercial renforcé.

Le sommet virtuel intervient après qu’une réunion prévue entre les deux dirigeants lors de la visite de Boris Johnson à New Delhi en avril a été annulée en raison de la situation actuelle des coronavirus en Inde. En réponse aux questions des médias sur la visite de Johnson, MEA avait déclaré: «les deux parties tiendront une réunion virtuelle dans les prochains jours pour lancer des plans pour une relation transformée entre l’Inde et le Royaume-Uni. Les deux dirigeants attachent la plus haute importance à ce que le partenariat Inde-Royaume-Uni atteigne son plein potentiel. »

Les deux pays bénéficient d’un partenariat stratégique depuis 2004 marqué par des échanges réguliers de haut niveau et des convergences croissantes dans divers domaines. La feuille de route sera une partie importante du sommet qui sera l’occasion de rehausser les liens stratégiques aux multiples facettes et de renforcer la coopération sur les questions régionales et mondiales d’intérêt mutuel.

Le MEA a également déclaré que les deux dirigeants discuteront également de la coopération Covid-19 et des efforts mondiaux pour lutter contre la pandémie. La profondeur du partenariat se reflète dans la solidarité du Royaume-Uni dans la lutte de l’Inde contre une deuxième vague de pandémie de coronavirus avec l’envoi d’équipements d’oxygène vitaux, notamment 495 concentrateurs d’oxygène et 200 ventilateurs arrivés en Inde la semaine dernière.

Le Royaume-Uni envoie 1000 ventilateurs supplémentaires dans les hôpitaux indiens pour aider les cas de Covid les plus graves et le National Health Service, en Angleterre, met également en place un groupe consultatif clinique pour soutenir la réponse Covid de l’Inde qui travaillera avec des institutions indiennes telles que le All India Institute of Sciences médicales pour partager son expérience sur la gestion des épidémies de Covid.

Le ministre des Affaires extérieures, S Jaishankar, se rendra à Londres du 3 au 6 mai 2021 pour participer à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7, à laquelle l’Inde a été invitée en tant que pays invité. Il entreprendra par la suite une visite bilatérale au Royaume-Uni.

