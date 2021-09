L’Inde et le Royaume-Uni envisagent un accord commercial intérimaire d’ici mars 2022

Les négociations commerciales bilatérales se sont accélérées après que le Premier ministre Narendra Modi a déclaré le 4 mai le lancement d’un partenariat commercial renforcé entre l’Inde et le Royaume-Uni.

L’Inde et le Royaume-Uni prévoient de lancer des négociations formelles pour un accord de libre-échange (ALE) d’ici le 1er novembre et de conclure un pacte “intérimaire” d’ici mars 2022, a annoncé mardi le ministère du Commerce, donnant un calendrier pour un accord pour le première fois. Cela sera suivi d’un ALE complet avec le Royaume-Uni, a-t-il ajouté. Le pacte commercial intérimaire inclura probablement non seulement des biens sélectionnés, mais également des services clés qui sont « immédiatement livrables ». Un meilleur accès au marché et une réduction des tarifs sur certains produits figureront dans les discussions.

De même, les deux parties pourraient également envisager la signature de quelques accords de reconnaissance mutuelle dans certains segments de services, notamment les soins infirmiers et l’architecture, a déclaré Goyal.

Avant la pandémie, l’Inde avait expédié des marchandises d’une valeur de 8,7 milliards de dollars au Royaume-Uni au cours de l’exercice 20 et ses importations en provenance de ce pays s’élevaient à 6,7 milliards de dollars. Cependant, le commerce bilatéral est tombé à 13,2 milliards de dollars lors de l’exercice précédent à la suite de la pandémie. L’Inde exporte principalement des textiles et des vêtements, des pierres précieuses et des bijoux et certains biens d’équipement et de consommation vers la Grande-Bretagne et importe également de gros volumes de biens d’équipement et de consommation.

Lors d’une réunion entre le ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal et la secrétaire d’État britannique Elizabeth Truss lundi soir, les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à renforcer davantage le pacte commercial.

Les négociations avec le Royaume-Uni font partie de la stratégie plus large de l’Inde visant à forger des accords commerciaux « justes et équilibrés » avec des économies clés et à réorganiser les pactes existants pour stimuler le commerce. Cette décision a pris de l’ampleur après le retrait de l’Inde des pourparlers du RCEP dominés par la Chine en novembre 2019. Des ALE équilibrés permettront également au pays d’atteindre des taux de croissance soutenus de ses exportations dans les années à venir. Déjà, l’Inde s’est fixé un objectif ambitieux d’exportation de marchandises de 400 milliards de dollars pour l’exercice 22, contre 291 milliards de dollars pour l’exercice 21.

Goyal a déclaré qu’il y avait “un souci d’avoir une conclusion rapide des négociations pour des avantages économiques rapides et précoces pour les entreprises des deux côtés (Inde et Royaume-Uni)”. Un travail substantiel a déjà été effectué et de vastes consultations avec les parties prenantes ont été tenues impliquant diverses parties prenantes, tant publiques que privées.

