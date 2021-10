L’Inde et le Royaume-Uni renouent avec les pourparlers pour résoudre la réglementation des voyages

La déclaration du haut-commissariat britannique a de nouveau déclaré que tous les Indiens voyageant au Royaume-Uni doivent subir un test avant le départ, quel que soit leur statut vaccinal. (Image .)

L’Inde et le Royaume-Uni sont de retour autour de la table pour discuter de la réglementation des voyages qui entrera en vigueur la semaine prochaine (4 octobre 2021). Cela fait suite à la décision de l’Inde d’imposer une quarantaine obligatoire de 10 jours à tous les ressortissants britanniques arrivant dans le pays, malgré leur statut vaccinal.

Tard vendredi soir, le haut-commissariat britannique a publié une déclaration indiquant que les deux parties sont engagées dans des pourparlers liés à la coopération technique. Cela aiderait à étendre la reconnaissance par le Royaume-Uni de la certification des vaccins par un organisme de santé publique compétent en Inde.

En septembre, New Delhi avait averti le Royaume-Uni d’imposer des mesures réciproques après que le Royaume-Uni avait refusé d’accepter des Indiens voyageant entièrement vaccinés avec AstraZeneca Covishield et qu’ils devaient se mettre en quarantaine obligatoire. Alors que l’AstraZeneca Covishield ainsi que d’autres vaccins ont été approuvés par le gouvernement britannique, ils ont refusé d’accepter le certificat CoWIN délivré au peuple indien après la vaccination.

Selon un communiqué officiel publié vendredi soir (2 octobre 2021), un porte-parole du haut-commissariat britannique a déclaré : « Le Royaume-Uni continue de travailler à l’extension de la politique aux pays et territoires du monde entier selon une approche progressive. Et le pays est ouvert aux voyages. Il y a déjà beaucoup de gens d’Inde qui voyagent au Royaume-Uni, y compris des étudiants, des touristes et des hommes d’affaires. »

Ajoutant: «Au cours de l’année se terminant en juin 2021, jusqu’à présent, 62 500 visas d’étudiant ont déjà été délivrés. Il y a eu une augmentation significative d’environ 30 pour cent par rapport à l’année précédente.

Des sources ont déclaré à Financial Express Online : « Les décisions associées à la reconnaissance du vaccin sont basées sur des facteurs de santé publique et sont prises par les ministres du Royaume-Uni. Le gouvernement du Royaume-Uni prévoit d’étendre le rôle que la vaccination peut jouer, en particulier pour ceux qui sont complètement vaccinés ailleurs pour entrer dans le pays. »

Pour garder les frontières ouvertes et permettre progressivement la circulation des personnes, le gouvernement britannique examine constamment la situation et vérifie également les preuves scientifiques sur d’autres vaccins.

« Toutes les catégories de demandes de visa en provenance d’Inde sont traitées. De plus, pour voyager au Royaume-Uni, il n’est pas nécessaire d’être vacciné », a déclaré la source citée ci-dessus.

La déclaration du haut-commissariat britannique a de nouveau déclaré que tous les Indiens voyageant au Royaume-Uni doivent subir un test avant le départ, quel que soit leur statut vaccinal.

De plus, un test Covid 19 le jour 2 ou avant et le jour 8 ou après est requis et l’auto-isolement pendant dix jours. Dans le cadre du service « Test to Release », on peut mettre en quarantaine pendant environ 5 jours.

Quelles mesures l’Inde prévoit de mettre en œuvre à partir du 4 octobre

Tous les ressortissants britanniques (titulaires du passeport britannique) doivent suivre pour obtenir un test Covid-19 RT-PCR pré-départ. Ce test doit être effectué dans les 72 heures précédant le voyage de la personne.

En arrivant à l’aéroport en Inde, le voyageur avec le passeport britannique doit passer le test Covid-19 RT-PCR. Ensuite, un test similaire doit être passé le jour 8 de l’arrivée. Des sources ont confirmé : “Tous les détenteurs de passeports britanniques, même les détenteurs de cartes OCI avec un passeport britannique devront suivre la réglementation.” «Ces règlements sont de nature réciproque.»

Tous les ressortissants britanniques devront subir une quarantaine qui est autorisée à la maison ou à la destination indiquée lors de l’embarquement sur le vol pour l’Inde. Ces règlements seront mis en œuvre par les fonctionnaires du ministère de la Santé et du Bien-être familial et du ministère de l’Aviation civile.

Même après avoir placé l’Inde sur la liste “ambre”, les passagers vaccinés au Royaume-Uni ou en Europe avaient été exemptés de la réglementation en vigueur, et les étudiants indiens et les voyageurs avec le passeport indien devaient subir tous les tests et la quarantaine.

