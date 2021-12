L’Inde et le Vietnam collaborent dans le domaine des médias numériques et signent une lettre d’intention

La LoI envisage également de mener des programmes de renforcement des capacités et de formation pour les professionnels et les responsables des médias dans les deux pays, a déclaré le ministère de l’Information et de la radiodiffusion dans un communiqué.

L’Inde et le Vietnam ont signé jeudi une lettre d’intention pour collaborer dans le domaine des médias numériques, ouvrant la voie au renforcement du partenariat entre les deux pays.

Le ministre de l’Information et de la radiodiffusion Anurag Thakur et son homologue vietnamien Nguyen Manh Hung ont signé le document qui envisage le partage d’informations et d’expériences pour l’établissement de politiques et de cadres réglementaires sur les médias numériques et les réseaux sociaux.

La LoI envisage également de mener des programmes de renforcement des capacités et de formation pour les professionnels et les responsables des médias dans les deux pays, a déclaré le ministère de l’Information et de la radiodiffusion dans un communiqué.

« La chaleur des relations entre l’Inde et le Vietnam s’est reflétée dans la discussion cordiale entre les deux ministres à la résidence de Thakur.

« Le ministre de l’Information et de la radiodiffusion de l’Union a souligné que les relations profondes entre l’Inde et le Vietnam s’étaient encore renforcées avec les récentes visites du président et du Premier ministre indiens au Vietnam, et que la réunion d’aujourd’hui allait façonner la coopération bilatérale dans le domaine des nouvelles technologies et défis, tels que « l’infodémie », avec lesquels tous les pays sont aux prises pendant la pandémie de COVID-19 », a-t-il déclaré.

Thakur a également informé le ministre vietnamien de l’Information et de la Communication du Code d’éthique des médias numériques mis en œuvre par le gouvernement depuis février 2021.

Une lettre d’intention (LOI) est un document qui déclare l’engagement initial de deux parties lorsqu’elles concluent un accord commercial. Il décrit les principaux termes de l’accord éventuel.

Au cours de la rencontre, Hung a invité Thakur au Vietnam et a parlé de permettre aux journalistes des deux pays d’accéder à des informations sur les développements socio-économiques dans les pays respectifs pour une diffusion plus large des réussites et des liens plus étroits entre les peuples, a déclaré un responsable du ministère.

La réunion a également été suivie par le PDG de Prasar Bharati, Shashi Shekhar Vempati ; Jaideep Bhatnagar, directeur général principal, Bureau d’information de la presse (PIB) et Vikram Sahay, secrétaire adjoint, ministère de l’Information et de la radiodiffusion, parmi d’autres responsables des deux côtés.

Cette année achève cinq ans de « Partenariat stratégique global » entre l’Inde et le Vietnam, et l’année 2022 marquera cinquante ans de relations diplomatiques entre les deux pays, a indiqué le ministère.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.