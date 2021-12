L’Inde et les pays d’Asie centrale se réuniront dimanche à New Delhi

Le 19 décembre, tous les ministres d’Asie centrale devraient se concentrer sur de nombreuses questions, notamment les relations avec l’Inde, les inquiétudes concernant la menace que l’Afghanistan soit utilisé pour des attaques terroristes contre l’Inde, le trafic de drogue, entre autres.



La scène est prête pour que l’Inde accueille une troisième édition du Dialogue Inde-Asie centrale, à laquelle participeront les ministres des Affaires étrangères du Kirghizistan, d’Ouzbékistan, du Turkménistan, du Kazakhstan et du Tadjikistan.

La troisième réunion du Dialogue se tiendra à New Delhi du 19 au 20 décembre, où l’accent sera mis sur le renforcement des relations bilatérales ainsi que sur les questions d’intérêts mondiaux et régionaux.

Selon le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, Arindam Bagchi, les ministres des Affaires étrangères des cinq pays devraient également faire appel au Premier ministre Narendra Modi.

Pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères du Tadjikistan Sirojiddin Muhriddin sera également en visite officielle en Inde du 18 au 20 décembre. Outre le dialogue, M. Sirojiddin Muhriddin aura des entretiens bilatéraux avec son homologue indien, le ministre des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar, et les deux identifieront les domaines d’approfondissement des relations.

Ordre du jour du dialogue

Le 19 décembre, tous les ministres d’Asie centrale devraient se concentrer sur de nombreuses questions, notamment les relations avec l’Inde, les inquiétudes concernant la menace que l’Afghanistan soit utilisé pour des attaques terroristes contre l’Inde, le trafic de drogue, la radicalisation, la sécurité énergétique, les minerais et d’autres questions de intérêt mutuel. L’Afghanistan sous les talibans 2.0 est une préoccupation majeure pour tous les pays d’Asie centrale ainsi que pour la région. Par conséquent, lors de la réunion à New Delhi, les questions de sécurité seront également abordées.

Étant donné que les cinq pays d’Asie centrale sont enclavés, la question de la connectivité sera également abordée, en plus d’avoir un héritage culturel de la région. Il est nécessaire d’améliorer encore la connectivité et l’Inde a, lors de réunions précédentes, exprimé son engagement à accroître la connectivité avec l’Asie centrale.

Une fois la connectivité améliorée, cela aidera toutes les parties prenantes à se connecter avec l’Inde, qui est un marché énorme. L’Inde a déjà fait un gros investissement dans le port de Chabahar en Iran.

La région est importante pour l’Inde et la Chine continue de devenir plus agressive non seulement aux frontières orientales de l’Inde, mais aussi dans la région de l’Asie centrale. Les cinq pays qui viennent pour le Dialogue, ainsi que l’Inde, peuvent jouer un rôle très important dans la région et garantir que les talibans 2.0 forment un gouvernement inclusif pour le peuple afghan. L’Ouzbékistan n’est pas seulement un acteur clé dans la région ; militairement, il est très fort et possède d’importantes réserves de gaz, d’or et d’uranium. L’Inde est en discussion avec le Turkménistan pour la construction d’un oléoduc à partir de là, y compris l’Afghanistan avant d’entrer en Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.