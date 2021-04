L’Inde et les pays les plus pauvres peuvent attendre des années pour les vaccins Covid-19 alors que les pays riches les stockent

Les pays à revenu élevé ont acheté plus de la moitié de l’approvisionnement en vaccins Covid-19 à ce jour, et les pays à faible revenu, seulement 9%, selon le Global Health Innovation Center de l’Université Duke. C’est pourquoi un pays comme les États-Unis est sur le point de vacciner la moitié de sa population avec une dose alors que le taux dans un pays comme la Guinée est inférieur à 1 pour cent et ne bouge pas.

Notre monde en données

Si ces inégalités flagrantes en matière d’accès aux vaccins persistent, il faudra au moins deux ans aux pays les plus pauvres du monde, qui ne pouvaient pas se permettre de rivaliser pour obtenir des doses précoces de vaccins, pour vacciner la majorité de leurs populations. Et nous sommes sur la bonne voie pour une longue période où les habitants des pays riches bénéficient des avantages et de la sécurité d’être entièrement vaccinés, tandis que les habitants des pays plus pauvres continuent de tomber malades et de mourir du coronavirus.

“Ce n’est pas seulement inadmissible, mais c’est aussi très contraire aux intérêts des pays à revenu élevé”, a déclaré Lawrence Gostin, professeur de droit de la santé mondiale à Georgetown, à Vox en janvier. Alors que le virus continue de circuler et que ses variantes s’accélèrent dans le monde entier, les épidémies dans les pays les plus pauvres constitueront une menace pour le monde.

Pour en savoir plus sur les causes profondes du problème et sur la manière dont les inégalités sont intégrées dans le système de fabrication des vaccins, regardez notre nouvelle vidéo Vox et poursuivez votre lecture.

Les pays plus riches avaient un avantage sur le terrain développer des vaccins

Ce n’est pas un hasard si bon nombre des premiers vaccins Covid-19 approuvés au monde – de sociétés comme Pfizer, AstraZeneca et Moderna – ont été développés et mis en œuvre dans des pays à revenu élevé. Alors que la pandémie se déclarait l’année dernière, les pays les plus riches – y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et l’UE – ont commencé à conclure des accords avec les sociétés pharmaceutiques qui développaient des vaccins Covid-19, qui avaient également leur siège à l’intérieur de leurs frontières.

Ces accords bilatéraux impliquaient essentiellement que les gouvernements accordent aux entreprises des milliards de dollars pour accélérer la recherche et le développement en échange d’un accès prioritaire aux vaccins, s’ils s’avèrent efficaces. Mais les accords ont également poussé les pays les plus pauvres, qui n’avaient pas les ressources nécessaires pour pré-acheter des millions de doses de vaccins qui pourraient même ne pas être approuvés pour le marché, plus loin sur la ligne d’accès.

En mai 2020, par exemple, le gouvernement américain a donné à AstraZeneca 1,2 milliard de dollars pour 300 millions de doses – un vaccin Covid-19 qui n’a toujours pas été approuvé aux États-Unis. Ce n’était qu’une affaire parmi tant d’autres. En janvier 2021, les pays riches avaient déjà acheté à l’avance 96% des doses prévues par BioNTech / Pfizer pour l’année, tandis que 100% de l’approvisionnement de Moderna était demandé. Et l’UE semble maintenant prête à finaliser un accord de 1,8 milliard de doses avec Pfizer.

Ensemble, les premiers accords couvraient de nombreuses fois les populations des pays riches en cas d’échec de certains vaccins. En mars, le Canada avait obtenu suffisamment de vaccins pour cinq fois sa population, et les États-Unis ont acheté au moins le double de la quantité de vaccin dont ils auraient besoin. En termes de doses administrées, alors que les pays à revenu élevé abritent 16% de la population mondiale, ils ont distribué 46% du milliard de doses de vaccin Covid-19 déjà administrées. Les pays les plus pauvres, qui abritent 10% de la population mondiale, n’ont distribué que 0,4% des doses, selon Our World In Data, et les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, avec 40% de la population mondiale, 19% des doses.

“[Since] les fabricants de vaccins ont leur siège dans des pays à revenu élevé, et [vaccines are] développés là-bas pour la plupart, beaucoup de ceux qui ont franchi la ligne d’arrivée en premier provenaient de pays à revenu élevé, et à cause de cela, ils avaient un avantage sur le terrain », a déclaré Andrea Taylor, chercheuse chez Duke Global Health Institut qui a analysé les transactions.

Les pays producteurs de vaccins ont utilisé les contrôles des exportations pour accumuler les fournitures

Grâce à cet avantage de la cour intérieure, les pays plus riches ont non seulement assuré les premiers dibs – ils ont également utilisé des restrictions à l’exportation pour contrôler les approvisionnements en vaccins et les doses à la sortie de leurs frontières.

Le 16 avril, par exemple, le directeur du Serum Institute of India – le plus grand producteur mondial – s’est adressé à Twitter pour demander au président Joe Biden de lever les embargos sur les exportations de matières premières qui entravaient la production de vaccins dans ce pays:

Respecté @POTUS, si nous voulons vraiment nous unir pour combattre ce virus, au nom de l’industrie des vaccins en dehors des États-Unis, je vous demande humblement de lever l’embargo sur les exportations de matières premières hors des États-Unis afin que la production de vaccins puisse augmenter. Votre administration a les détails. – Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) 16 avril 2021

Le résultat de la pression: les États-Unis ont levé les restrictions pour accélérer la production à l’étranger et le président Biden a promis de partager 60 millions de doses du vaccin AstraZeneca. L’Inde – actuellement aux prises avec une épidémie dévastatrice de Covid-19 – utilise également maintenant des restrictions à l’exportation pour s’accrocher aux doses de Covid-19 produites là-bas.

Les interdictions d’exportation de vaccins américaines et britanniques, quant à elles, ont été une source de tensions diplomatiques avec l’UE, qui a mis en place ses propres restrictions à l’exportation en mars pour atténuer les pénuries d’approvisionnement.

Les pays riches ont miné Covax, le groupe mondial créé pour fournir des vaccins aux pauvres du monde

La thésaurisation des vaccins s’est produite parallèlement à un effort multilatéral sans précédent pour soutenir le développement et la distribution équitable de 2 milliards de doses de vaccins Covid-19 aux pays les plus pauvres du monde avant la fin de 2021, appelé Covax.

L’initiative comporte deux volets: un pool d’achat pour les pays à revenu élevé et un effort de collecte de fonds pour les pays plus pauvres. En promettant d’acheter un certain nombre de doses de vaccins aux fabricants, les pays qui adhèrent ont accès à tous les vaccins approuvés dans le portefeuille de Covax, tout en créant un marché mondial pour les vaccins et en faisant baisser les prix.

Covax n’a délivré qu’environ une dose sur cinq des doses attendues à la fin du mois de mai

Plus de 190 pays se sont inscrits, y compris les plus riches. «Covax essayait de créer une réalité – ils ont fait appel aux meilleurs anges de tous les pays», a déclaré Saad Omer, directeur du Yale Institute for Global Health.

Mais les accords bilatéraux ont enlevé beaucoup de pouvoir à Covax. Les pays riches «veulent jouer sur les deux tableaux», a déclaré Gostin. «Ils rejoignent Covax pour pouvoir se proclamer de bons citoyens du monde et en même temps priver Covax de sa force vitale, à savoir les doses de vaccin.»

Les pays riches n’ont pas non plus financé le pool d’achat de Covax aux niveaux demandés par le groupe. Et pour la majorité de son approvisionnement, Covax s’appuie également sur l’Inde qui, encore une fois, restreint actuellement les exportations.

Le résultat: Covax, selon Duke, n’a délivré qu’environ une dose sur cinq des doses attendues à la fin du mois de mai.

Il y a d’autres goulots d’étranglement que même la renonciation aux brevets ne peut pas résoudre

Certains ont suggéré que les fabricants de vaccins Covid-19 devraient renoncer à leurs brevets, ce qui permettrait à davantage de fabricants de se mettre en ligne et de produire des vaccins. Mais ce n’est qu’une partie de la solution à l’inégalité des vaccins, a déclaré Taylor. «Nous savons qu’il existe une capacité de fabrication qui n’est pas utilisée.»

C’est à cause d’un autre goulot d’étranglement qui est apparu ces derniers mois. Les fabricants de vaccins ont signalé qu’ils avaient du mal à accéder aux fournitures de base nécessaires pour fabriquer des vaccins en toute sécurité. Par exemple, il a été rapporté que les filtres utilisés dans le processus de fabrication et les grands sacs en plastique (pour doubler les bioréacteurs où les ingrédients pharmaceutiques sont mélangés) sont à court. On ne sait pas quelle est l’ampleur de ce problème – nous ne disposons pas de données systématiques sur les pénuries mondiales – mais de nombreux fournisseurs et même des pays ont cité ces pénuries comme raison des retards.

Les entreprises ne peuvent se tourner vers quiconque pour répondre à leurs besoins – elles ne peuvent faire appel qu’à des fournisseurs qualifiés qui répondent aux normes mondiales fixées par des organismes de réglementation tels que la Food and Drug Administration des États-Unis. Ces fournisseurs vendent des produits qui ont été contrôlés par des études prouvant que leurs sacs en plastique, par exemple, ne fuient pas de toxines dans les vaccins ou ne provoquent pas de réactions allergiques.

«Ces tests prennent du temps – ce sont des mois d’études en laboratoire et sur les animaux», a déclaré Matthew Johnson, directeur associé du Duke Human Vaccine Institute. Ainsi, même les entreprises qui pourraient se tourner vers la production de vaccins en pénurie devraient prendre le temps de les étudier et de garantir leur sécurité.

Il existe un autre problème que les dispenses de propriété intellectuelle ne peuvent résoudre: le transfert de technologie, d’un fabricant de vaccins à un autre, implique le partage de secrets commerciaux, de savoir-faire et même de personnel qualifié. Les entreprises qui fabriquent actuellement des vaccins Covid-19 «pourraient ne pas avoir 20 à 40 personnes à envoyer dans ces autres endroits» pour aider les nouveaux producteurs à se mettre au courant, a ajouté Johnson. Donc, même si la renonciation aux brevets aiderait, ce n’est qu’une partie de la solution.

Vacciner le monde n’a pas besoin de prendre si longtemps – les pays riches pourraient agir maintenant

Pourtant, il n’est pas certain qu’il faudra des années pour vacciner le monde contre Covid-19. Il existe des moyens d’accélérer le processus.

Les pays riches pourraient donner plus de doses aux pays plus pauvres – une initiative que les groupes mondiaux de santé réclament depuis des mois et qui commence à se produire en réponse à la crise en Inde.

Les pays riches pourraient aussi simplement commencer à investir davantage pour aider les pays plus pauvres à réagir à la crise. Ils pourraient répondre à l’appel de Covax pour plus de fonds de donateurs, par exemple. Ou Omer a appelé à quelque chose qui s’apparente au PEPFAR, le programme de santé mondial américain pour lutter contre le sida dans le monde. Lancé sous George W. Bush en 2003, à ce jour, il a fourni 90 milliards de dollars pour lutter contre le sida.

«Cela semble élevé, mais le coût pour tout le monde, y compris les pays à revenu élevé, est énorme chaque mois ou semaine où il y a une transmission dans le monde», a ajouté Omer. «Ce qui se passe en Inde peut arriver à d’autres grands groupes de population et cela devrait nous concerner tous.»